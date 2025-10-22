Priorités économiques - Québec 2030 : la FCCQ lance ses consultations à travers le Québec

MONTRÉAL, le 22 oct. 2025 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) amorce une vaste consultation auprès de son réseau et des chefs d'entreprises de toutes les régions, dans le cadre de Priorités économiques - Québec 2030. Cette démarche vise à aller à la rencontre des entreprises afin d'identifier leurs enjeux et solutions pour favoriser la croissance de notre économie.

« Le Québec fait face à des défis économiques majeurs : main-d'œuvre, compétitivité, accès aux marchés et dynamisme régional. Avec Priorités économiques - Québec 2030, nous voulons mobiliser les acteurs économiques de partout au Québec pour dégager des solutions concrètes et ambitieuses qui guideront nos interventions et celles des décideurs publics », soutient Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

Une démarche ancrée dans les réalités régionales et sectorielles

Les consultations se dérouleront en trois segments, à l'image du tissu économique québécois : des PME aux grandes entreprises, dans toutes les régions et tous les secteurs d'activités.

Des consultations régionales avec le réseau des 120 chambres de commerce ;

Des consultations sectorielles avec les entreprises membres des 16 comités de travail de la FCCQ ;

Des rencontres avec les dirigeants des plus grandes entreprises québécoises.

Les conclusions de la démarche Priorités économiques - Québec 2030 guideront les prises de position de la FCCQ auprès des gouvernements et orienteront ses interventions en matière de politiques publiques.

Appel à la participation

La FCCQ invite les entreprises et les chambres de commerce de tout le Québec à participer aux consultations régionales et à partager leur vision des priorités économiques pour la prochaine décennie. Les travaux se dérouleront au cours des prochains mois et les recommandations finales seront dévoilées en 2026.

Calendrier des consultations régionales

Laval - Mardi 28 octobre 2025, 9 h 30

- Mardi 28 octobre 2025, 9 h 30 Lanaudière et Laurentides - Mardi 28 octobre 2025, 14 h 30

- Mardi 28 octobre 2025, 14 h 30 Chaudière-Appalaches et Capitale-Nationale - Mercredi 29 octobre 2025, 9 h 30

- Mercredi 29 octobre 2025, 9 h 30 Saguenay-Lac-Saint-Jean, Nord-du-Québec et Côte-Nord - Mercredi 29 octobre 2025, 13 h 30

- Mercredi 29 octobre 2025, 13 h 30 Abitibi-Témiscamingue - Mercredi 12 novembre 2025, 13 h 30

- Mercredi 12 novembre 2025, 13 h 30 Gaspésie et Bas-Saint-Laurent - Mardi 25 novembre 2025, 10 h 00

- Mardi 25 novembre 2025, 10 h 00 Montréal - Mardi 25 novembre 2025, 13 h 30

- Mardi 25 novembre 2025, 13 h 30 Outaouais - Mercredi 26 novembre 2025, 14 h 30

- Mercredi 26 novembre 2025, 14 h 30 Montérégie et Estrie - Mardi 2 décembre 2025, 9 h 30

- Mardi 2 décembre 2025, 9 h 30 Centre-du-Québec et Mauricie - Jeudi 11 décembre 2025, 9 h 30

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 120 chambres de commerce et près de 1 000 entreprises membres, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

Renseignements : Mathieu Lavigne, Chef de cabinet et directeur des relations médias, Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), Cellulaire : 418 951-5196, [email protected]