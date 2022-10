Prix Maurice-Pollack 2022 - Prix Maurice-Pollack en diversité ethnoculturelle : La FCCQ et le MIFI dévoilent les noms des finalistes

MONTRÉAL, le 17 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) sont fiers de dévoiler aujourd'hui les noms des finalistes du prix Maurice-Pollack 2022 !

Depuis de nombreuses années, ce prix honore les entreprises qui, par leurs pratiques innovantes en gestion de la diversité ethnoculturelle, ont des retombées positives en matière d'efficacité et d'équité dans leurs activités et communautés. Ce prix vise à démontrer que la diversité ethnoculturelle représente un levier de croissance réel pour le Québec et ses entreprises, dans toutes les régions.

Le prix Maurice-Pollack 2022 comporte deux volets, qui sont petites et moyennes entreprises (moins de 250 employés) et grandes entreprises (250 employés et plus).

Cette année, les finalistes se sont particulièrement démarqués par leur implication, leur détermination à avoir un impact et un rayonnement dans leur communauté mais aussi à aider et inclure la diversité ethnoculturelle en leur sein.

Les finalistes du volet petites et moyennes entreprises sont Québec international, Microcrédit Montréal et Novaxis Solutions. Pour le volet grandes entreprises, nous retrouvons Desjardins, Groupe Meloche et LM Wind Power Canada.

Les deux entreprises lauréates seront dévoilées lors du lancement de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles (SQRI), le 7 novembre prochain. La SQRI souligne la contribution importante des Québécoises et des Québécois de toutes origines au développement du Québec.

Citations

« La diversité est le reflet de changements majeurs que vit notre société et cette question incombe aussi à notre écosystème d'affaires. C'est une grande fierté pour la FCCQ de s'associer au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration pour mettre en lumière ces entreprises inspirantes qui ont compris la richesse exceptionnelle que pouvait leur apporter la diversité ethnoculturelle. » Charles Milliard, Président-directeur général de la FCCQ.

« Cette année encore, je suis fier de poursuivre notre partenariat avec la FCCQ. Je tiens particulièrement à féliciter les entreprises finalistes qui ont été sélectionnées et qui se sont démarquées en faisant la promotion d'un environnement de travail inclusif et accueillant. Ces entreprises du Québec sont des exemples de réussite et jouent un rôle de premier plan dans l'accueil et l'intégration d'une diversité riche en talents et en compétences. » Benoit Dagenais, sous-ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

Portrait des finalistes

Volet petites et moyennes entreprises :

Québec International

Québec International (QI) contribue au développement économique de la région métropolitaine de Québec et à son rayonnement international. À titre d'agence de développement économique régionale, Ql favorise la croissance des entreprises, soutient les secteurs de force et attire dans la région talents et investissements.

L'Agence est engagée dans la promotion, le développement et la préservation d'une culture axée sur la diversité et l'inclusion. Il est important que chaque employé ait la chance de s'épanouir, de contribuer et d'atteindre son plein potentiel. La diversité de nos employés, notre culture et les valeurs auxquelles nous adhérons, à titre collectif et individuel, sont essentielles à la croissance et à la réussite de Québec International.

La diversité fait partie du quotidien de Québec International, que ce soit au sein de son entreprise, dans ses interactions avec sa clientèle, ou lors de missions de représentation à l'international. La diversité s'exprime non seulement en termes d'origines différentes, mais concerne aussi la présence de femmes au sein de l'organisation, incluant dans plusieurs postes de direction.

Pour donner quelques exemples concrets : l'organisation s'est dotée d'une Politique sur la diversité et l'inclusion, et propose des formations internes sur la diversité culturelle.

Elle outille aussi les entreprises en gestion de la diversité, par exemple en offrant des séances sur les bonnes pratiques pour intégrer les travailleurs recrutés à l'international. Parallèlement, des programmes destinés aux étudiants internationaux leur permettent de se familiariser avec le fonctionnement des entreprises québécoises.

L'attraction de talents internationaux fait partie des mandats importants de QI et, à ce titre, l'organisation prend part régulièrement à des missions internationales, ainsi qu'à des événements mettant en valeur la diversité culturelle.

Microcrédit Montréal

Depuis 32 ans, Microcrédit Montréal met à contribution son expertise et son vaste réseau de partenaires pour fournir aux entrepreneur·e·s et aux professionnel·le·s formé·e·s à l'étranger le financement et le soutien personnalisé pour concrétiser leurs projets.

Parce que les personnes immigrantes ou issues des communautés ethnoculturelles sont les plus touchées par la pauvreté, et souvent exclues des circuits de financement traditionnels au Québec, elles représentent aujourd'hui la majorité de notre clientèle. C'est pourquoi notre mission, en plus de donner à ces personnes les moyens se réaliser professionnellement et personnellement, représente un véritable facteur d'inclusion de la diversité ethnoculturelle dans la société québécoise.

Nos services aux entrepreneur·e·s

Nous offrons aux entrepreneur·e·s un microprêt, du soutien personnalisé et de la formation pour démarrer ou faire croître leur entreprise. Près de 72% des personnes accompagnées sont issues de la diversité ethnoculturelle. Nous comptons notamment un programme d'accompagnement dédié aux femmes immigrantes, qui sont encore aujourd'hui les plus touchées par l'exclusion.

Nos services aux Professionnel.le.s formé.e.s à l'étranger (PFÉ)

Nous offrons aux personnes immigrantes un microprêt pour financer leurs démarches de reconnaissance de diplômes et d'expérience obtenus dans leur pays d'origine afin d'intégrer l'un des 46 ordres professionnels au Québec. Nous les aiguillons également vers des ressources et partenaires qui faciliteront leur intégration sur le marché de l'emploi et dans la société québécoise.

Connue pour son ouverture et son approche non discriminatoire, notre équipe interne est également le reflet de la diversité ethnoculturelle du Québec afin de mieux répondre aux besoins de notre clientèle.

Novaxis Solutions

NovAxis Solutions est une entreprise de Québec spécialisée dans la création d'outils SaaS destinés aux entrepreneurs. Effectivement, nous avons des produits pour aider les entrepreneurs à créer et gérer leurs entreprises: un éditeur de site web, un éditeur de logos, un logiciel de facturation et une base de données pour le droit du travail. Comme nous avons des clients situés aux quatre coins du monde (États-Unis, France, Inde, Brésil, Australie, Québec), le fait de pouvoir compter sur une équipe multidisciplinaire et multiculturelle est un grand avantage, que ce soit pour comprendre la réalité de certaines de nos clientèles cibles, avoir de nouvelles idées ou pour la traduction de documents. Plus de 40% de notre équipe vient de l'extérieur du Canada: France, Brésil, Mexique, Haïti, etc.

Chez NovAxis Solutions, c'est l'expertise qui compte, peu importe l'origine. Par exemple, au cours des dernières semaines, nous avons engagé deux développeurs vivant au Brésil. Afin de bien les intégrer, nous leur offrons des cours de français afin qu'ils puissent converser et travailler dans la langue de Molière lors de leur arrivée ici. Plusieurs activités sont aussi offertes à l'équipe afin de pouvoir créer des liens entre les employés des différents départements: barbecue, sortie au baseball, soirées 5 à 7, etc.

Volet Grandes entreprises

Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif en Amérique du Nord.

La mission de Desjardins est de contribuer au mieux-être économique et social des personnes et des collectivités dans les limites compatibles de notre champ d'action :

en développant un réseau coopératif intégré de services financiers sécuritaires et rentables, sur une base permanente, propriété des membres et administré par elles/eux, et un réseau d'entreprises financières complémentaires, à rendement concurrentiel et contrôlé par elles/eux.

en faisant l'éducation à la démocratie, à l'économie, à la solidarité et à la responsabilité individuelle et collective, particulièrement auprès de nos membres, de nos dirigeant(e)s et de nos employé(e)s.

Comme coopérative et leader socioéconomique, nous sommes convaincu(e)s que la diversité de genre, d'origine, de culture, de religion, d'âge, d'expérience, d'orientation sexuelle et de capacités est une richesse.

Chez Desjardins, un milieu de travail équitable, diversifié et inclusif nous permet de mieux répondre aux besoins de nos membres, de notre clientèle, de nos équipes et des communautés dans lesquelles nous œuvrons.

Nous sommes reconnu(e)s comme l'un des meilleurs employeurs pour la diversité par Mediacorp depuis plusieurs années. Le Mouvement est aussi engagé dans la lutte contre les discriminations et promotion de la diversité en figurant parmi les signataires fondateurs de la Déclaration des investisseurs canadiens sur la diversité et l'inclusion de l'Association pour l'investissement responsable (AIR).

Nous avons le privilège :

d'être signataire de Desjardins se joint au BlackNorth Initiative et prend des engagements concrets envers la communauté noire

d'être membres du Conseil canadien pour la diversité administrative (CCDA)

de créer des liens avec des personnes qualifiées issues de l'immigration dans le cadre du Programme Un emploi en sol québécois

de participer au projet Intégration-Travail-Formation

Groupe Meloche

Groupe Meloche est un fournisseur de composantes aérospatiales, incluant l'usinage de précision, le traitement de surface, la peinture, l'assemblage et les essais non destructifs,

L'entreprise possède cinq sites de production, dont trois à Salaberry-de-Valleyfield, un à Bromont, un autre à Montréal (Techniprodec), ainsi qu'un centre d'administration et d'innovation situé à Beauharnois.

Excluant, sa nouvelle filiale Techniprodec, elle compte 265 employés et dispose d'un parc-machine moderne de plus de 60 centres d'usinage et de tournage CNC. La société génère des ventes annuelles d'environ 90 millions $.

En pleine croissance, Groupe Meloche se doit d'être innovateur au niveau du recrutement et c'est pourquoi depuis les dernières années, nous investissons beaucoup dans la main-d'œuvre étrangère qualifiée. Nos dernières missions de recrutement ont eu lieu en Amérique Latine ainsi qu'en Afrique du Nord.

Travaillant à plein temps avec une conseillère RH spécialisé en recrutement international, nous avons développé différentes initiatives au niveau du recrutement international et de l'intégration socio-culturelle. Grâce à ces outils mis en place, nous sommes en mesure d'offrir le service complet d'accueil au travailleur étranger de par les initiatives suivantes : embauche international, hébergement, formation sur place, cours linguistique, accompagnement en milieu de travail, partage des cultures, participation à des comités (ex : relation de travail), réunification familiale, etc.

Également, chez Groupe Meloche inc. et sa filiale Techniprodec Ltée., nous adhérons au principe de l'égalité d'accès en emploi. Nous prenons en considération toutes les candidatures de manière équivalente à compétences égales de femmes, d'autochtones, de minorités visibles, de minorités ethniques, de personnes handicapées et de membres de la communauté LGBTQ2+.

LM Wind Power Canada

LM Wind Power Canada, une entreprise de GE Energie Renouvelable, est la plus importante entreprise manufacturière de pales d'éolienne au monde et la seule au Canada. L'entreprise compte près de 450 employés et s'affaire à alimenter un monde plus propre et libérer une énergie illimitée et ce, dans la belle région de Gaspé.

Chez LM Wind Power, nous disons que la diversité fait partie de notre ADN et conformément aux valeurs de GE, nous nous engageons à favoriser une culture inclusive où chacun se sent habilité à faire de son mieux parce qu'il se sent accepté, respecté et qu'il a sa place.

En plus de faire partie de Windclusion, une alliance mondiale qui a pour objectif de promouvoir l'inclusion, la diversité et un état d'esprit universel dans l'industrie éolienne, l'organisation s'est dotée d'objectifs en terme de diversité de la main-d'œuvre telles l'obtention d'un meilleur équilibre hommes-femmes pour tous les départements, incluant les postes de chef d'équipe et de supervision et une opportunité de progression de carrière égale pour tous.

Depuis 2019, l'entreprise a accueilli 48 travailleuses et travailleurs étrangers temporaires (TET) provenant des Philippines et 200 autres suivront dans les mois à venir. Nous assurons la réussite de leur intégration tant à l'intérieur de l'organisation que dans la communauté avec les différents organismes locaux.

Liens connexes :

Site FCCQ : https://www1.fccq.ca/prix-maurice-pollack-2022/

Site MIFI : https://www.quebec.ca/immigration/semaine-quebecoise-rencontres-interculturelles

À propos de Maurice Pollack

D'origine ukrainienne, Maurice Pollack n'a que 20 ans lorsqu'il ouvre un commerce de détail dans le quartier Saint-Roch, à Québec. Au fil des ans, le magasin M. Pollack Ltée devient l'une des plus importantes entreprises de la région. M. Pollack se retire du milieu des affaires 40 ans plus tard pour se consacrer à la philanthropie. En 1955, il crée la Fondation Maurice-Pollack afin de soutenir les organismes œuvrant dans les domaines de la culture et de l'éducation. Leader francophile communautaire influent, Maurice Pollack illustre de manière éloquente la réussite et la contribution de l'immigration en région au développement socioéconomique et socioculturel du Québec.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 125 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant, concurrentiel et durable.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Renseignements: Laurent Corbeil, Conseiller aux communications et attaché de presse, Fédération des chambres de commerce du Québec, [email protected], Bureau : 514 844-9571, poste 3602, Cellulaire : 514 827-3723