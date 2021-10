Prix Maurice-Pollack 2021 - La FCCQ et le MIFI dévoilent les noms des finalistes!

MONTRÉAL, le 4 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) sont fiers de dévoiler aujourd'hui les noms des finalistes du prix Maurice-Pollack 2021!

Lancé en 2012, ce prix met à l'honneur des entreprises québécoises qui se démarquent par leur engagement en matière de diversité ethnoculturelle. Grâce à une politique de recrutement et de travail inclusive, les entreprises récompensées se distinguent par leurs actions en matière de diversité et d'inclusion.

Le prix Maurice-Pollack 2021 comporte deux volets, soit Petites et moyennes entreprises (moins de 250 employés) et Grandes entreprises (250 employés et plus).

Les finalistes du volet Petites et moyennes entreprises sont Cordé Électrique, Infrastructel et Vantage. Pour le volet Grandes entreprises, nous retrouvons RBC Banque Royale, Englobe et Desjardins.

Les deux lauréats seront dévoilés dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles qui aura lieu du 18 au 24 octobre 2021. La SQRI souligne la contribution importante des Québécoises et des Québécois de toutes origines au développement du Québec.

« C'est avec une immense fierté que nous vous dévoilons aujourd'hui les noms des finalistes du prix Maurice-Pollack 2021! Au sein de la FCCQ, nous avons à cœur la promotion des valeurs fondamentales de la diversité et de l'inclusion. La diversité est une force, et nous nous devons d'en faire la promotion. C'est pourquoi depuis 2012, nous collaborons avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration pour mettre à l'honneur ces entreprises œuvrant pour un environnement inclusif. Nous sommes d'ores et déjà impatients de vous retrouver pour l'annonce des lauréats lors de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles ! »

Charles Milliard, Président-directeur général de la FCCQ.

« Les entreprises québécoises jouent un rôle de premier plan dans l'intégration des personnes immigrantes qui contribuent à l'essor économique du Québec. Le prix Maurice-Pollack met de l'avant celles qui se sont particulièrement démarquées dans l'accueil et l'intégration d'une diversité riche en talents et en compétences. Je remercie l'ensemble des participants et des finalistes pour leur apport et leur engagement à rendre le Québec plus prospère et plus fier. Bravo! »

Nadine Girault, Ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

Portrait des finalistes

VOLET PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Cordé Électrique

Cordé Électrique est une entreprise fondée en 2010, située à Maricourt. Experte en fabrication de harnais électriques, elle est, depuis sa création, en pleine croissance. Elle a d'ailleurs ouvert une seconde usine en 2017. L'entreprise est aujourd'hui reconnue pour la qualité de ses produits et de ses services grâce, entre autres, à son souci du détail et du travail bien fait, dans le respect des exigences de ses clients. L'entreprise qui compte plus de 100 employés, prône l'excellence, la collaboration, la créativité, le respect et la famille.

Infrastructel

Infrastructel est une firme familiale de génie-conseil et de services techniques connexes, fondée en 1997, qui réunit plus de 220 personnes, afin de réaliser divers types de mandats dans les domaines du génie civil, des télécommunications, du bâtiment, de la distribution électrique et de l'urbanisme. Sa clientèle est constituée de donneurs d'ouvrages du secteur public, de développeurs immobiliers et constructeurs, d'opérateurs nationaux de réseaux télécom et de municipalité. La compagnie est profondément engagée à bâtir, avec les membres de ses équipes, ses clients et ses partenaires, des relations durables, fondées sur la confiance et l'ouverture.

Vantage

Vantage Data Centres alimente, refroidit, protège et connecte la technologie des hyperscalers, des fournisseurs infonuagiques et des grandes entreprises les plus connues au monde. Se développant et opérant à travers six marchés en Amérique du Nord et six marchés en Europe, Vantage a fait évoluer la conception des centres de données de manière innovante afin d'offrir des gains spectaculaires en matière de fiabilité, d'efficacité et de durabilité dans des environnements flexibles qui peuvent évoluer aussi rapidement que le marché le demande. En tant que multinationale, la diversité fait partie de son ADN. Vantage a choisi d'agir et de se positionner sur ses valeurs qui promeuvent la diversité et l'inclusion.

VOLET GRANDES ENTREPRISES

Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif en Amérique du Nord. La mission de Desjardins est de contribuer au mieux-être économique et social des personnes et des collectivités dans les limites compatibles de notre champ d'action en développant un réseau coopératif intégré de services financiers sécuritaires et rentables, sur une base permanente, propriété des membres et administré par elles et eux, et un réseau d'entreprises financières complémentaires, à rendement concurrentiel et contrôlé par elles et eux. Cela passe aussi par l'éducation à la démocratie, à l'économie, à la solidarité et à la responsabilité individuelle et collective, particulièrement auprès de ses membres, de ses dirigeant(e)s et de ses employé(e)s.

Englobe

Fleuron québécois, Englobe est un leader canadien dans les domaines de l'environnement, de l'ingénierie, du traitement des sols et de la biomasse ainsi que dans la gestion de la qualité et de l'intégrité des actifs depuis plus de 60 ans. Présent sur 64 sites au Canada ainsi que sur 5 sites au Royaume-Uni et en France, l'équipe d'Englobe compte 2 600 employés, dont des ingénieurs, des professionnels, des techniciens et du personnel de soutien technique. Elle compte une centaine de points de service et d'installations, qu'il s'agisse de bureaux, de laboratoires ou de centres de traitement, de recyclage et de compostage. Offrant une gamme de services à valeur ajoutée allant des services-conseils à la mise en œuvre de projets clés en main, Englobe a acquis une réputation d'intégrité, de crédibilité et de valeurs axées sur les personnes.

RBC Banque Royale

RBC est l'une des plus importantes banques du Canada qui offre des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services de gestion de patrimoine, des services d'assurance, des services aux investisseurs ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Elle compte plus de 86 000 employés, dont plus de 7 000 au Québec, au service de plus de 17 millions de clients, tant au Canada, aux États-Unis et dans 36 autres pays. En matière de gestion de la diversité et de l'inclusion, RBC s'est rapidement imposée depuis plusieurs années comme un leader en mettant en place de nombreuses initiatives visant ses employés, ses clients et la collectivité.

À propos de Maurice Pollack

D'origine ukrainienne, Maurice Pollack n'a que 20 ans lorsqu'il ouvre un commerce de détail dans le quartier Saint-Roch, à Québec. Au fil des ans, le magasin M. Pollack ltée devient l'une des plus importantes entreprises de la région. M. Pollack se retire du milieu des affaires 40 ans plus tard pour se consacrer à la philanthropie. En 1955, il crée la Fondation Maurice-Pollack afin de soutenir les organismes œuvrant dans les domaines de la culture et de l'éducation. Leader francophile communautaire influent, Maurice Pollack illustre de manière éloquente la réussite et la contribution de l'immigration en région au développement socioéconomique et socioculturel du Québec.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant, concurrentiel et durable.

