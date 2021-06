Prix Hommage bénévolat-Québec - Le gouvernement du Québec souligne la précieuse contribution de bénévoles dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

QUÉBEC, le 17 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, soulignent l'engagement exceptionnel de bénévoles qui ont été honorés dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine dans le cadre de la 24e édition des prix Hommage bénévolat-Québec.

Il s'agit de Mme Camille Curadeau, dans la catégorie Jeune bénévole ─ prix Claude-Masson, et de M. Ghislain Brousseau, dans la catégorie Bénévole.

Mis en place en 1998, ces prix permettent de reconnaître l'apport considérable de personnes et d'organismes bénévoles au sein de leur communauté. Cette année, 291 candidatures ont été reçues. Le comité de sélection qui avait la tâche de choisir les lauréats était composé de représentants de la famille de M. Claude Masson et des organisations suivantes : la Fédération des centres d'action bénévole du Québec, le Réseau de l'action bénévole du Québec et le gouvernement du Québec.

Citations :

« Cette année a été marquée par une pandémie, une situation hors du commun qui a fait grandir le mouvement d'entraide, déjà bien présent. Un vent de solidarité a littéralement soufflé sur tout le Québec pour soutenir les personnes vulnérables, particulièrement fragilisées par la crise sanitaire. Je suis heureux de remettre les prix Hommage bénévolat-Québec, qui mettent en lumière des citoyens et des organismes d'exception qui, par leurs actions et engagements, consolident notre filet social. Je tiens à remercier tous les bénévoles pour leur dévouement. Ce sont des gens de cœur qui contribuent à bâtir des communautés toujours plus justes et inclusives. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« La crise sanitaire nous a rappelé l'importance des valeurs communautaires et solidaires, parfaitement incarnées par les nombreux bénévoles actifs dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Je suis extrêmement fier que nous puissions compter sur des personnes aussi dévouées et engagées. Leur apport est essentiel pour le développement et le bien-être de notre communauté. »

M. Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Depuis 24 ans, 984 bénévoles et organismes ont été reconnus par le gouvernement du Québec.

Les lauréates et lauréats ont été honorés dans les catégories suivantes :

Jeune bénévole ─ prix Claude-Masson, qui vise à souligner l'engagement bénévole de personnes de 14 à 35 ans.



Bénévole, qui rend hommage à des citoyennes et citoyens de 36 ans ou plus.



Organisme, qui reconnaît l'action d'organismes sans but lucratif qui ont adopté de bonnes pratiques afin d'encadrer et de soutenir les bénévoles.



Des prix spéciaux ─ Distinctif en communication et spécial Actualité dans le cadre de la pandémie ─ ont également été décernés.

Pour obtenir plus d'information sur les lauréats des prix Hommage bénévolat-Québec, rendez-vous à Québec.ca/hommagebenevolat.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/TravailEmploiSolidaritésocialeQuébec

twitter.com/Gouv_MTESS

linkedin.com/company/ministere-travail-emploi-solidarite-sociale-quebec

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Sources : Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 438 526-8750, Elizabeth Lemay, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 514 882-5645; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

Liens connexes

https://www.mtess.gouv.qc.ca/