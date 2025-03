MONTRÉAL, le 27 mars 2025 /CNW/ - Une équipe de l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) a réalisé une percée jugée jusqu'alors impossible : générer, par laser et dans l'air ambiant, des faisceaux d'électrons assez intenses pour détruire des tumeurs cancéreuses. Cette découverte majeure, qui promet de révolutionner le domaine de la radiothérapie, a reçu le Prix du public au terme du concours des « 10 découvertes de l'année 2024 » du magazine Québec Science.

Plus de 2000 personnes ont voté pour leur découverte préférée parmi les 10 réalisations québécoises les plus impressionnantes retenues par un jury de scientifiques et de journalistes. Et c'est cette prouesse technologique qui s'est démarquée!

« Les découvertes qui ciblent le cancer s'attirent souvent les faveurs du public, observe Marine Corniou, rédactrice en chef de Québec Science. Celle-ci est particulièrement innovante, car elle permet d'accélérer des électrons sans machinerie lourde, en quelque sorte. Elle montre l'importance de la recherche fondamentale en physique… pour les applications médicales! »

Un laser à l'assaut du cancer

Une nouvelle approche de radiothérapie, dite « FLASH », nécessite habituellement des systèmes complexes en chambre à vide pour produire les faisceaux d'électrons. Basés à l'INRS, à Varennes, l'associé de recherche Simon Vallières et le professeur François Légaré, avec l'équipe du Laboratoire de sources femtosecondes, ont réussi à produire, grâce à un laser à impulsions ultra-courtes, des faisceaux d'électrons dans l'air ambiant à des énergies assez élevées pour avoir un effet anti-tumoral. Cette découverte, publiée à la fin de 2023, ouvre la voie à des traitements plus faciles à mettre en œuvre dans les hôpitaux que ceux nécessitant des accélérateurs d'électrons encombrants et coûteux.

Soutenu par la compagnie Infinite Potential Laboratories LP et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), le projet implique une collaboration avec les physiciens médicaux Tanner Connell et Michael Evans du Centre universitaire de santé McGill (CUSM). Cette avancée promet des progrès majeurs en cancérologie.

« Au nom de toute la communauté de l'INRS, je tiens à féliciter le professeur François Légaré et son équipe pour leur découverte prometteuse. En plus de venir appuyer la pertinence de leurs travaux de recherche alliant la technologie des lasers ultrarapides et la radiothérapie en oncologie, ce prix illustre aussi l'appétit du public au Québec et au Canada pour la science et ses avancées au service de la société », dit Isabelle Delisle, directrice scientifique de l'INRS.

« Nous sommes ravis et honorés de recevoir le Prix du public de la découverte de l'année 2024 du magazine Québec Science. C'est une récompense précieuse pour les fruits d'un travail exceptionnel qui a été mené en collaboration avec nos partenaires du CUSM et d'Infinite Potential Laboratories LP en utilisant une infrastructure de recherche unique au monde : le Laboratoire de sources femtosecondes ou Advanced Laser Light Source (ALLS). Il s'agit du laser le plus puissant au Canada et il est basé à l'INRS », livre le professeur François Légaré, à la tête du groupe de recherche, qui est également directeur du Centre Énergie Matériaux Télécommunications de l'INRS.

« Recevoir ce prix est une belle récompense dans ma carrière de jeune chercheur à l'INRS, car cela renforce la pertinence sociétale de la recherche. Je suis confiant que notre découverte mènera à des applications médicales dans un futur proche, permettant ainsi d'offrir de meilleurs traitements de radiothérapie aux personnes atteintes de cancer », ajoute Simon Vallières, associé de recherche et premier auteur de l'étude.

Ont aussi participé à cette découverte : Jeffrey Powell, Marianna Lytova, François Fillion-Gourdeau, Sylvain Fourmaux, Stéphane Payeur et Philippe Lassonde (Institut national de la recherche scientifique, Varennes); Steve MacLean (Infinite Potential Laboratories LP); Tanner Connell et Michael Evans (Centre universitaire de santé McGill).

