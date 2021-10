Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie : La FCCQ et la FGA dévoilent les noms des finalistes !

TORONTO ET MONTRÉAL, le 14 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario (FGA) sont fières de dévoiler aujourd'hui les noms des finalistes du Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie.

Lancé lors de la Grande Rencontre 2021, ce Prix vise à reconnaître l'excellence d'entreprises francophones qui ont à cœur la francophonie dans leurs échanges et se sont démarquées à l'échelle interprovinciale par leur contribution significative dans l'accroissement des échanges entre l'Ontario et le Québec. Ce Prix se compose de deux prix qui sont attribués chaque année, l'un à une entreprise ontarienne et l'autre à une entreprise québécoise.

Les entreprises ontariennes finalistes sont : 11199501 CANADA INC. (Health-Bridge) ; Kyan Cuisine Inc. ; Le Réveil.

Les entreprises québécoises finalistes sont : 1642 inc. ; Humance ; mPhase inc.

Les entreprises lauréates pour cette 1re édition du Prix seront dévoilées lors du volet francophone du Toronto Global Forum, le 8 novembre prochain. Les prix seront décernés par la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne du Québec, Mme Sonia LeBel, le ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario, M. Victor Fedeli, et la ministre des Affaires francophones de l'Ontario, Mme Caroline Mulroney.

Citations

« Cette première édition est une réussite et je salue les entreprises finalistes pour leur contribution à dynamiser les échanges entre les milieux entrepreneuriaux francophones du Québec et de l'Ontario. Ce point commun à nos deux provinces doit être davantage reconnu comme un atout pour les relations économiques et culturelles interprovinciales, aussi, ce prix est ainsi une belle occasion de célébrer l'excellence du milieu des affaires tout autant que la francophonie ! »

- Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« Créée en janvier de cette année sur l'idée que la francophonie représente un atout économique dont l'Ontario peut et doit tirer profit, la FGA est fière du succès remporté par la première édition du Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie. Ceci démontre de façon éloquente le rôle que peut jouer la communauté francophone ontarienne dans le développement de liens commerciaux avec le Québec, principal partenaire économique canadien de notre province. »

-- Dominic Mailloux, président de la FGA.

« Je me réjouis que la première édition de la remise du Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie ait suscité un tel engouement ! Ce prix permet non seulement de solidifier les liens économiques et culturels avec nos voisins ontariens, mais aussi de mettre en lumière des entreprises dynamiques qui excellent en matière d'innovation et pour lesquelles l'utilisation du français fait partie intégrante de leurs pratiques. Toutes mes félicitations aux finalistes et merci à toutes les entreprises qui ont soumis leur candidature ! »

-- Sonia LeBel, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne du Québec

« Je tiens à féliciter les finalistes du Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie et à souligner leur rôle central dans la promotion de la francophonie comme atout économique dans nos deux provinces. Je tiens également à saluer la Fédération des chambres de commerce du Québec et la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario qui œuvrent à consolider les relations commerciales étroites entre le Québec et l'Ontario. Bravo à toutes et à tous. »

-- Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones de l'Ontario.

« Nous félicitons tous les finalistes du Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie. La communauté francophone compte tant d'entrepreneurs et d'innovateurs de premier plan, et ils continueront de jouer un rôle dans la relance économique de nos deux provinces. Nous vous souhaitons à toutes et tous un grand succès dans le cadre de ces prix et nous nous réjouissons de vos réalisations futures. »

-- Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario.

Portrait des finalistes

Entreprises de l'Ontario :

11199501 CANADA INC. (Health-Bridge)

Health-Bridge se consacre à faire tomber la barrière linguistique dans les hôpitaux et les centres de santé en combinant technologie, communication et santé.

L'entreprise a pour but principal d'affronter cet enjeu urgent qui nuit au bien-être de notre communauté multiculturelle. L'équipe de Health-Bridge est complètement francophone.

Kyan Cuisine Inc.

Depuis 2019, Kyan Cuisine Inc. se spécialise dans la production et la livraison de repas à base de plantes dans les régions de Prescott-Russell, d'Ottawa et de l'Outaouais.

Elle vise à rendre accessible des aliments et repas végétaliens prêts-à-manger tant sains que délicieux grâce à sa plateforme en ligne et livraison à domicile, en plus de son offre dans les épiceries de la région. Manger végé et santé sans se casser la tête n'aura jamais été aussi facile !

Le Réveil

La mission du Réveil est de divertir et rassembler la jeunesse par l'entremise d'émissions et spectacles sur ses plateformes en ligne.

Depuis maintenant plus de 5 ans, notre priorité reste de créer des chemins entre la jeunesse, l'univers de l'éducation et l'industrie artistique professionnelle de l'Ontario français. Tous ces chemins mènent à notre plateforme, un lieu rassembleur qui a pour but de favoriser la relation entre l'artiste et l'élève.

Depuis sa fondation il y a 5 ans, l'équipe franco-ontarienne du Réveil réalise l'entièreté de son chiffre d'affaires en francophonie. Établi à Ottawa, Le Réveil réalise 40 % de ses activités au Québec.

Entreprises du Québec :

1642 inc.

1642 est une entreprise montréalaise établie depuis 2015. Nous fabriquons et distribuons des eaux de tonique et allongeurs premium partout au Canada (Québec, Ontario, Maritimes et Colombie-Britannique).

1642 est fier de produire des boissons de qualité faites à partir d'ingrédients naturels tels que : sucres naturels, eau de source, arômes naturels. Tous les ingrédients sont sans OGM et sans aucun agent de conservation.

La fierté de 1642 est de pouvoir faire l'ensemble de notre production au Canada avec des fournisseurs locaux. 1642 supporte plus de 400 emplois et contribue activement au mouvement de l'achat local. Première entreprise canadienne à lancer une eau de tonique en 2015, 1642 continue sa croissance grâce aux liens de proximité tissés avec les épiceries et les distilleries canadiennes.

Humance

Humance est une firme-conseil alliant stratégies d'affaires et stratégies humaines. En développant les leaders et les équipes, Humance aide les organisations à être plus humaines, performantes et pérennes.

L'équipe d'Humance rassemble plus de 135 professionnels authentiques, passionnés et dynamiques qui incarnent chaque jour l'approche de partenariat qui fait sa renommée depuis plus de 40 ans.

Stratégies et transformation organisationnelle

Expert en processus, Humance aide les dirigeants à se positionner et à donner un sens à leur organisation.

Développement des leaders et des équipes

Humance aide les organisations à développer leurs talents, à hausser leur niveau de performance ainsi qu'à faire exceller les leaders et les équipes.

Évaluation des talents et intégration

Humance aide les organisations à identifier, sélectionner, promouvoir et intégrer les meilleurs talents au sein des organisations.

mPhase inc.

mPhase accompagne les organisations dans leur virage numérique et leurs projets d'innovation.

En créant la solution technologique mTransport dédiée au transport scolaire, mPhase a cherché à faciliter les communications, accroître la sécurité des élèves, et simplifier la logistique quotidienne de tous les intervenants du transport scolaire.

Sur un appareil doté de mTransport, les conducteurs voient leur itinéraire, et la liste des enfants prévus dans leur véhicule, avec photo et notes particulières au besoin. Les informations sur le parcours, les montées et les descentes sont automatiquement transmises à tous les intervenants ainsi qu'aux parents concernés.

Les agents du transport scolaire suivent les parcours en temps réel sur un centre de contrôle et peuvent agir rapidement. La solution fournit aux conducteurs une information claire et à jour, offre des réponses instantanées aux questions des parents, et une vision précise de l'ensemble des opérations.

Ainsi, mTransport modernise l'expérience du transport scolaire et favorise la conciliation travail-famille.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (https://www1.fccq.ca/FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

À propos de la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario (FGA)

La Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario soutient, représente et fait progresser les intérêts de ses membres et des acteurs économiques afin de mettre pleinement en valeur la francophonie en affaires, grâce à un travail d'élaboration de politiques fondé sur des principes, des services aux entreprises ingénieux et des activités innovantes axées sur le développement des marchés commerciaux francophones.

