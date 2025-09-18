Mise à jour des données sur les mises en chantier de logements aux États-Unis et prix actuels du bois d'œuvre résineux Post this

Cette semaine ne fait pas exception, alors plongeons dans les données :

Madison's Lumber Prices Index pour la semaine se terminant le 12 septembre 2025 s'élève à 471 $ US par mfbm. Il s'agit d'une baisse de 1 %, soit 6 $, par rapport à la semaine précédente, où il était de 477 $ US. Il s'agit d'une baisse de 12 %, soit 65 $, par rapport au mois précédent, où il était de 536 $ US.

Click for information regarding the Madison's Lumber Prices Index .

Au cours de la semaine se terminant le 12 septembre 2025, l'article de référence du bois d'œuvre résineux épinette-pin-sapin de l'Ouest 2x4 #2&Btr KD (RL) s'élevait à 420 $ US mfbm, ce qui est stable par rapport à la semaine précédente et est en baisse de 81 $, ou -16 %, par rapport au mois dernier, où il était de 501 $.

pour la semaine se terminant le 12 septembre 2025 s'élève à 471 $ US par mfbm. Il s'agit d'une baisse de 1 %, soit 6 $, par rapport à la semaine précédente, où il était de 477 $ US. Il s'agit d'une baisse de 12 %, soit 65 $, par rapport au mois précédent, où il était de 536 $ US. Au cours de la semaine se terminant le 12 septembre 2025, l'article de référence du bois d'œuvre résineux épinette-pin-sapin de l'Ouest 2x4 #2&Btr KD (RL) s'élevait à 420 $ US mfbm, ce qui est stable par rapport à la semaine précédente et est en baisse de 81 $, ou -16 %, par rapport au mois dernier, où il était de 501 $. Le nombre total de mises en chantier de logements aux États-Unis en août s'élevait à 1,307 million d'unités, en baisse de -8,5 % par rapport aux 1,429 million d'unités révisées en juillet, et en baisse de -6 % par rapport à août 2024, où il était de 1,391 million d'unités.

Les mises en chantier de logements unifamiliaux, qui représentent l'essentiel de la construction de logements, ont chuté de 7 % en août par rapport aux 957 000 unités de juillet, à un taux annuel désaisonnalisé de 890 000, le niveau le plus bas depuis avril 2023.

Il est important de noter que le nombre total de mises en chantier depuis le début de l'année (réel) est presque stable par rapport à la période de janvier à août de l'année dernière, à 935 100 unités contre 928 700 en 2024. Pour les maisons unifamiliales (non désaisonnalisées), il est en baisse de -5 %, à 658 600 unités commencées depuis le début de l'année 2025.

Le nombre total de permis de construire aux États-Unis en août a diminué de -4 % pour atteindre 1,312 million d'unités, tandis que les permis de construire pour les maisons unifamiliales ont chuté de -2 % pour atteindre 856 000 unités.

Les investisseurs avisés savent que les prix du bois d'œuvre résineux sont un bon indicateur avancé de l'activité immobilière aux États-Unis, y compris la construction de maisons et les ventes de maisons. Ne manquez pas cette occasion, obtenez des mises à jour des données sur les prix du bois directement sur votre bureau tous les vendredis matins.

Le nombre de maisons individuelles dont la construction a été approuvée et qui n'avaient pas encore été commencées a reculé de 1,5 %, à 133 000 unités. Le taux d'achèvement de ce segment de logements a bondi de 6,7 %, à 1,090 million.

"Les constructeurs de maisons ont ralenti la construction en août, revenant au rythme lent observé plus tôt dans l'année après une brève reprise en juillet," a déclaré l'économiste national Daniel Vielhaber. "Avec un marché du travail affaibli et des taux hypothécaires toujours élevés, nous prévoyons que le sentiment des constructeurs et, par conséquent, la construction de logements resteront modérés au moins jusqu'au début de 2026."

Le stock de logements unifamiliaux en construction a diminué de -2,1% pour atteindre un taux de 611 000 unités, le niveau le plus bas depuis janvier 2021.

" La faible confiance des consommateurs et les inquiétudes accrues concernant la sécurité de l'emploi constituent des obstacles persistants à la demande," a déclaré Samuel Tombs, économiste en chef américain chez Pantheon Macroeconomics. " Nous prévoyons que l'investissement résidentiel continuera de freiner la croissance du PIB au moins jusqu'à la mi-2026."

En examinant de près l'historique des prix du bois d'œuvre, par rapport à la même semaine l'année dernière, alors qu'il était de 406 $ US mfbm, le prix du Western Spruce-Pine-Fir 2x4 #2&Btr KD (RL) pour la semaine se terminant le 12 septembre 2025 était en hausse de +14 $, soit +3 %. Par rapport à il y a deux ans, où il était de 426 $, le prix de cette semaine était en baisse de -6 $, soit -1 %, selon les dernières données de Madison's Lumber Reporter.

Madison's Benchmark 2x4 Dimension Lumber Prices: Current Compared to Recent and Historical Highs & Lows of:

2015 to 2021

madisonsreport.com R/L in US$ per thousand board feet Current:

Recent High:

May 2021 %

Change Previous

High:

June 2018 % Change:

Current vs.

Previous High

Previous

Low:

Sept 2015 %

Change (net FOB sawmill) 2025-09-12



















SYP East Side KD #2&Btr $ 345

$ 1,364 -75 % $ 460 -25 %

$ 311 11 %



















WSPF KD #2&Btr $ 420

$ 1,617 -74 % $ 443 -5 %

$ 249 69 %



















ESPF KD #2&Btr $ 590

$ 1,687 -65 % $ 529 12 %

$ 350 69 %



















Douglas fir Green $ 385

$ 1,344 -71 % $ 500 -23 %

$ 302 27 %



















WSPF 2x4 STUDS (PET) $ 320

$ 1,489 -79 % $ 445 -28 %

$ 230 39 %

Pour vous abonner à Madison's Lumber Reporter, remplissez simplement un bon de commande ici : https://madisonsreport.com/subscribe/

Résumé hebdomadaire du Madison's Lumber Reporter : 14 mars 2025

Bois de charpente :

Le marché du bois d'œuvre a affiché des signaux contradictoires cette semaine. De nombreux acteurs ont fait état d'une demande plus importante, tandis que d'autres ont déploré un ralentissement persistant de la demande.

PRIX CLÉS DU BOIS D'ŒUVRE ET CONDITIONS DU MARCHÉ À RETENIR :

Les négociants Western-SPF aux États-Unis ont décrit un marché de valeur, encourageant les clients à couvrir les besoins à court terme pendant que les prix étaient bas et négociables.

Au Canada , les vendeurs de FPS de l'Ouest ont signalé une augmentation des demandes et des ventes se sont matérialisées.

, les vendeurs de FPS de l'Ouest ont signalé une augmentation des demandes et des ventes se sont matérialisées. Les acheteurs ont accepté des prix récemment plus bas et ont donc acheté en volume, ce qui a permis aux usines de nettoyer leurs stocks.

Les scieries du Nord-Ouest Pacifique ont établi des dossiers de commandes dans une fourchette de deux à trois semaines.

Les ventes de SPF de l'Est aux acheteurs américains ont été irrégulières ; les usines étaient compétitives sur certains articles tandis que d'autres étaient exclues par le coût des droits de douane supplémentaires.

Dans le sud du pin jaune, les échanges de matières premières se sont déroulés sans incident, le marché restant dans un état confus de découverte des prix.

Il y avait beaucoup de SYP disponible parmi les fournisseurs primaires et secondaires.

Les grossistes en stock de la côte est des États-Unis ont eu du mal à déplacer leurs produits avec un semblant de cohérence.

Fondé en 1952, Madison's Lumber Prices est votre première source de nouvelles, de prix, de renseignements sur l'industrie et de contacts avec le secteur du bois d'œuvre en Amérique du Nord. L'hebdomadaire Madison's Lumber Reporter publie 50 semaines par an les informations actuelles sur les prix des grossistes de bois d'œuvre et de panneaux de dimensions de charpentes de construction au Canada et aux États-Unis, ainsi que l'accès aux prix historiques.

Madison's propose une variété de produits pour répondre à vos besoins d'information concernant l'industrie nord-américaine des produits forestiers, notamment:

Madison's Lumber Prices: https://madisonsreport.com/products/lumber-price-dashboard/

Madison's Heating Wood Pellet Prices: https://madisonsreport.com/products/pellets/

Madison's British Columbia Coast Log Prices: https://madisonsreport.com/products/bc-coastal-logs/

Madison's Sawmill Curtailment Lookout: https://madisonsreport.com/products/sawmill-lookout/

Madison's North America Sawmill Listings: https://madisonsreport.com/products/sawmill-directory/

SOURCE Madison's Lumber Reporter

Keta Kosman, Éditrice, Madison's Lumber Reporter, est. 1952, Vancouver, BC, Canada, www.madisonsreport.com, 604 319-2266