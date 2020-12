Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin - Félicitations à M. Marc-André Gilbert, lauréat de la région de la Mauricie

QUÉBEC, le 16 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le but de souligner l'importance de l'action bénévole dans les domaines du loisir et du sport au Québec, la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, a dévoilé les noms des 24 lauréates et lauréats des prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin.

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, s'est joint à la ministre Charest, pour offrir ses félicitations à M. Marc-André Gilbert pour son engagement exceptionnel et a profité de l'occasion pour remercier tous les bénévoles qui rendent la région active et dynamique.

Rappelons qu'au Québec, quelque 590 000 personnes réalisent annuellement des actions bénévoles en loisir et en sport. Depuis 1992, l'apport inestimable de ces personnes au développement de leur communauté et au bien-être de leurs concitoyennes et concitoyens est mis en valeur.

Citations :

« Je félicite chaleureusement tous les lauréats et lauréates de leur engagement. Plus que jamais en cette année difficile, votre expertise et votre contribution ont une valeur inestimable pour les organisations de sport et de loisir. Le temps et les connaissances sont des biens précieux et vous choisissez de les offrir à un organisme qui vous tient à cœur : c'est tout à votre honneur! J'espère que votre implication et votre passion en inspireront d'autres et je vous incite à poursuivre votre bénévolat dans notre collectivité. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Au nom de l'ensemble des citoyens et des citoyennes de la région de la Mauricie, je tiens à féliciter M. Gilbert pour son remarquable engagement bénévole. Je vous remercie de votre grande implication au sein de notre communauté. Grâce à vous et à votre passion, notre milieu de vie est un endroit actif où il fait bon vivre. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Fait saillant :

Le prix est sous la responsabilité du ministère de l'Éducation, en partenariat avec les unités régionales de loisir et de sport, le Conseil québécois du loisir, la Corporation Sports-Québec et l'Association québécoise du loisir municipal.

Lien connexe :

Pour plus d'information sur le prix, vous pouvez consulter le site www.education.gouv.qc.ca/references/concours-prix-et-distinctions/prix-du-benevolat-en-loisir-et-en-sport-dollard-morin/ .

ANNEXE

Liste complète des lauréates et des lauréats

Volet régional M. Roger Joannette Lauréat régional 2020 Bas-Saint-Laurent M. François Côté Lauréat régional 2020 Saguenay-Lac-Saint-Jean M. Philippe Carrier Lauréat régional 2020 Capitale-Nationale M. Marc-André Gilbert Lauréat régional 2020 Mauricie M. Mario Caron Lauréat régional 2020 Estrie M. David Mahoney Lauréat régional 2020 Montréal M. Stéphane Durocher Lauréat régional 2020 Outaouais M. Richard Dallaire Lauréat régional 2020 Abitibi-Témiscamingue Mme Jeannine Otis Lauréate régionale 2020 Côte-Nord Mme Nathalie Noël Lauréate régionale 2020 Nord-du-Québec Mme Johanne Larocque et M. Éric-Robert Joseph Lauréats régionaux 2020 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine M. Bernard Gaudreau Lauréat régional 2020 Chaudière-Appalaches M. Michel Demers Lauréat régional 2020 Laval M. Jean-Marc Perreault Lauréat régional 2020 Lanaudière Mme Martine Blouin Lauréate régionale 2020 Laurentides M. Serge Canuel Lauréat régional 2020 Montérégie Mme Yvonne Lachance Lauréate régionale 2020 Centre-du-Québec Volet Relève M. Antoine Brisson Lauréat Relève 2020 Loisir M. Alexandre Veillette Lauréat Relève 2020 Sport Volet national M. Gilles Couture Lauréat national 2020 Loisir M. Denis Servais Lauréat national 2020 Sport Volet Soutien au bénévolat Ville de Sainte-Julie Lauréate Soutien au bénévolat 2020 Municipalité Défi Sportif Altergo Lauréat Soutien au bénévolat 2020 Organisme

