Prix des Nations Unies pour la fonction publique - La CSQ félicite la CNESST pour les avancées en matière d'équité

MONTRÉAL, le 23 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) salue la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) pour l'obtention du prestigieux prix des Nations Unies pour la fonction publique, reçu pour la mise en œuvre de la Loi sur l'équité salariale.

« La Loi sur l'équité salariale a contribué à reconnaître à leur juste valeur les emplois de milliers de femmes depuis son adoption en 1996. C'est un droit fondamental pour lequel nous militons depuis plus de 25 ans avec conviction et qui est devenu un principe phare de la société québécoise. Cette loi est incontournable pour une organisation comme la nôtre, qui représente environ 80 % de femmes. Nous félicitons la CNESST et souhaitons que ce prix lui permette maintenant d'obtenir tous les outils et leviers nécessaires pour poursuivre le travail et pour avancer sur le chemin qu'il nous reste à parcourir », a signifié Éric Gingras, président de la CSQ.

Rappelons qu'au regard de plusieurs discriminations salariales qui perdurent, notamment au sein de la fonction publique et parapublique, la CSQ mène actuellement une campagne auprès des représentantes et représentants de tous les partis politiques afin d'obtenir des engagements à revoir la Loi sur l'équité salariale pour lui donner plus de mordant. La CSQ souhaite également que les milliers de plaintes déposées depuis plusieurs années puissent enfin être traitées. Pour la CSQ, « L'équité salariale, il faut plus qu'en parler », il faut la régler.

Pour plus d'information sur la campagne de la CSQ, consultez la page equite.lacsq.org.

Profil de la CSQ

La CSQ représente près de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

Twitter : CSQ_Centrale

SOURCE CSQ

Renseignements: Maude Messier, Attachée de presse de la CSQ ,Cellulaire : 514 213-0770, Courriel : [email protected]