OTTAWA, ON, le 29 avril 2022 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a lancé aujourd'hui son concours annuel des Prix d'excellence en recherche sur le logement. Le thème de la Médaille de la présidence de la SCHL pour la recherche exceptionnelle sur le logement de cette année sera Le logement et les changements climatiques.

« Les changements climatiques posent de plus en plus de défis en matière de logement au Canada. En encourageant la prise de mesures d'atténuation et d'adaptation, nous contribuerons à l'atteinte des objectifs du Canada en matière de lutte contre les changements climatiques et rendrons les logements plus sûrs et plus résilients. La SCHL vise à être un chef de file en orientant le Canada vers un système de logement à intensité carbonique réduite tout en aidant notre pays à se préparer aux changements inévitables qui sont déjà en cours », a affirmé Steve Mennill, chef du changement climatique de la SCHL.

Le secteur du logement peut contribuer à atténuer les répercussions des changements climatiques en trouvant des moyens novateurs de rendre les logements plus compatibles avec le climat et de réduire les émissions de carbone causées par les immeubles neufs et existants. Le thème Le logement et les changements climatiques mettra en lumière les recherches qui approfondissent notre compréhension des défis, comme les phénomènes météorologiques extrêmes et l'adaptation aux risques éventuels liés au climat.

Les Prix d'excellence en recherche sur le logement de la SCHL soulignent et favorisent l'excellence et l'innovation et offrent des prix en argent pour les recherches qui ont une grande incidence et qui permettent de mieux comprendre les besoins et les solutions en matière de logement. Le programme fait partie de la Stratégie nationale sur le logement du gouvernement du Canada. Les lauréats et lauréates seront annoncés à l'automne. La date limite pour la présentation des candidatures pour les Prix d'excellence en recherche sur le logement est le vendredi 29 juillet 2022, à 16 h (HNE).

