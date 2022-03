Prix d'excellence en architecture 2022 - Les projets finalistes dévoilés

MONTRÉAL, le 9 mars 2022 /CNW Telbec/ - L'Ordre des architectes du Québec a dévoilé aujourd'hui les 21 projets architecturaux finalistes aux Prix d'excellence en architecture 2022. Le public est invité à découvrir le talent des architectes québécois et à voter, d'ici au 27 mars prochain, pour son projet coup de cœur au oaq.com/prix2022. Le projet qui aura obtenu la faveur populaire recevra le Prix du public lors d'un gala qui se tiendra le 8 avril prochain.

Cet événement sera l'occasion de remettre des prix soulignant la contribution essentielle d'architectes et de leur clientèle à la qualité du cadre bâti. Quatre distinctions seront par ailleurs remises à des personnes ou à des organisations qui s'engagent de façon exceptionnelle envers une architecture inclusive et de qualité.

Les projets finalistes sélectionnés par le jury et soumis au vote du public témoignent de la grande diversité des interventions réalisées par les architectes. Alors que le gouvernement du Québec a affirmé sa volonté d'adopter au printemps une politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire, ces projets mettent en lumière les multiples dimensions de la qualité architecturale et des bénéfices qu'ils apportent tant pour les utilisateurs que pour les communautés dans lesquels ils s'implantent.

Le jury des Prix d'excellence 2022 est présidé par l'architecte français Didier Brault, directeur de studio aux Ateliers Jean Nouvel. Il est également composé de l'écrivaine Kim Thuy, à titre de représentante du public, ainsi que des architectes Marie-Odile Marceau (McFarland Marceau Architects), Eric Pelletier (LEMAY - Architecture et design), et Étienne Bernier (Étienne Bernier architecture), lauréat du prix Relève en architecture 2021.

À propos des Prix d'excellence en architecture

Décernés depuis 1978 par l'Ordre des architectes du Québec, les Prix d'excellence en architecture constituent une opportunité de reconnaissance et de mise en valeur des réalisations architecturales de ses membres. En invitant le public à voter et en récompensant des réalisations architecturales exemplaires, l'Ordre contribue à développer une plus grande sensibilité à la qualité architecturale. Ces prix, autrefois décernés aux deux ans, sont remis sur une base annuelle depuis 2019.

À propos de l'Ordre des architectes du Québec

L'Ordre des architectes du Québec est un ordre professionnel dont la mission est d'assurer la protection du public. À cette fin, il contrôle l'accès à la profession d'architecte et en régit l'exercice au Québec. Dans le cadre de son mandat, l'Ordre s'intéresse à toute question d'intérêt pour la profession ou de nature à influer sur la qualité de l'architecture et du cadre bâti. L'OAQ compte à ce jour plus de 4400 membres et plus de 1300 stagiaires en architecture.

Liste des projets soumis au vote du public

Projet | Architecte | Région

Bureaux LAUR Alain Carle Architecte

Montréal Centre communautaire YMCA Saint-Roch Consortium CCM2 + STGM

Capitale-Nationale Centre de services Camp-de-Touage, Parc national

de la Pointe-Taillon Blouin Tardif + Éric Painchaud, architectes en consortium

Saguenay-Lac-Saint-Jean Chalet Le Cloître ACDF Architecture

Lanaudière Dernière phase du nouveau complexe hospitalier du

CHUM et Amphithéâtre Pierre-Péladeau CannonDesign + NEUF architect(e)s et Jodoin Lamarre Pratte/ Menkès Shooner Dagenais LeTourneux architectes en consortium

Montréal EG Jean Verville, architecte

Laurentides Expérience chute Daoust Lestage

Capitale-Nationale Gare Windsor - Restauration de la maçonnerie et replacement des fenêtres DMA Architectes

Montréal La maison du cap Atelier Pierre Thibault

Capitale-Nationale La résidence Resther Atelier Pierre Thibault

Montréal Laboratoire dentaire Lafond Desjardins ACDF Architecture

Laval Le Louis-Hébert _naturehumaine

Montréal Maison Saint-Charles la SHED Architecture

Montréal Migration du Biôdome KANVA Architecture Inc. en collaboration avec NEUF architect(e)s

Montréal Montauk Sofa Montréal Cohlmeyer Architecture

Montréal NORM Alain Carle Architecte

Montréal Passerelle de la Tortue ABCP Architecture

Capitale-Nationale Prise d'eau, canal de l'Aqueduc Smith Vigeant Architectes inc.

Montréal Queen Alix Blouin Tardif Architecture environnement inc.

Montréal The Pacific ACDF Architecture

Vancouver Siège social de lg2 Provencher_Roy

Renseignements: Geneviève King-Ruel, conseillère aux relations publiques | [email protected] | 514 582-9692