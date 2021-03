Prix d'excellence en architecture 2021 - Les projets finalistes dévoilés

MONTRÉAL, le 3 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'Ordre des architectes du Québec a dévoilé aujourd'hui les 25 projets architecturaux finalistes de ses Prix d'excellence en architecture 2021. Ces projets sont en lice pour le Prix du public dont le vote en ligne se déroule jusqu'au 21 mars prochain. Le public est invité à découvrir le talent des architectes québécois et à voter pour son projet coup de cœur au oaq.com/prix2021.

Aux quatre coins du Québec - et ailleurs dans le monde - des architectes d'ici se sont illustrés dans la réalisation de projets commerciaux, industriels, culturels, institutionnels ou résidentiels, entre autres.

Le projet qui aura obtenu la faveur populaire parmi les 25 projets finalistes recevra le Prix du public lors d'un gala virtuel qui se tiendra le 1er avril prochain. Cet événement incontournable pour la communauté architecturale sera l'occasion de remettre plusieurs prix à des architectes et à leurs clients, soulignant leur contribution essentielle à la qualité du cadre bâti. L'OAQ rendra par ailleurs hommage à des personnes ou à des organisations qui contribuent de façon exceptionnelle à la réalisation d'une architecture distinctive et de qualité en remettant quatre distinctions.

Le jury des Prix d'excellence 2021 est présidé par l'architecte Jean-Pierre Crousse, Barclay&Crousse Architecture (Paris et Lima). Il est également composé des personnes suivantes : Christiane Germain, coprésidente, Germain Hôtels, et des architectes Marc Blouin (Blouin Orzes architectes) et Kim Pariseau (APPAREIL Architecture), lauréate du Prix de la Relève 2020 ainsi que Pedro Ressano Garcia (Ressano Garcia Arquitectos, Lisbonne), professeur invité à l'École d'architecture de l'Université Laval.

À propos des Prix d'excellence en architecture

Décernés depuis 1978 par l'Ordre des architectes du Québec, les Prix d'excellence en architecture constituent une opportunité de reconnaissance et de mise en valeur des réalisations architecturales de ses membres. En invitant le public à voter et en récompensant des réalisations architecturales exemplaires, l'Ordre contribue à développer une plus grande sensibilité à la qualité architecturale. Ces prix, autrefois décernés aux deux ans, sont remis sur une base annuelle depuis 2019.

À propos de l'Ordre des architectes du Québec

L'Ordre des architectes du Québec est un ordre professionnel dont la mission est d'assurer la protection du public. À cette fin, il contrôle l'accès à la profession d'architecte et en régit l'exercice au Québec. Dans le cadre de son mandat, l'Ordre s'intéresse à toute question d'intérêt pour la profession ou de nature à influer sur la qualité de l'architecture et du cadre bâti. L'OAQ compte à ce jour plus de 4200 membres et plus de 1200 stagiaires en architecture.

Liste des projets soumis au vote du public

Projet | Architecte | Région

Réfection de l'enveloppe du Grand Théâtre de Québec Lemay / Atelier 21

Capitale-Nationale Pôle culturel de Chambly Atelier TAG et Jodoin Lamarre Pratte architectes en consortium

Montérégie Agrandissement de l'école primaire Montmartre TLA Architectes

Montréal Campus Beaconsfield - Pavillons d'hébergement - Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw STOA Architecture

Montréal Pavillon d'accueil de la base de plein air de Sainte-Foy Patriarche

Capitale-Nationale Förena Cité thermale Blouin Tardif Architectes

Montérégie Hôtel Taj Rishikesh Yiacouvakis Hamelin architectes_ yh2

Rishikesh, Inde Marché public de Sainte-Foy Fugère Architecture et CCM2

Capitale-Nationale Habitations Saint-Michel SBTA

Montréal Maisons Outremont ACDF Architecture

Montréal Village WVW ADHOC architectes

Montréal de Normanville TBA (Thomas Balaban, Architecte)

Montréal La Doyenne _naturehumaine

Montréal Maison Kirsh Yiacouvakis Hamelin architectes_ yh2

Montréal Chalet au lac Memphrémagog _naturehumaine

Estrie hinterhouse Ménard Dworkind architecture & design

Laurentides Les blocs de bois Yiacouvakis Hamelin architectes_ yh2

Estrie Les Rochers la SHED architecture

Gaspésie- Îles-de-la-Madeleine Firme gouvernementale Provencher_Roy LightSpeed phase 3 ACDF Architecture

Montréal Auditorium de Verdun Les Architectes FABG

Montréal Projet de restauration du clocher de l'église de Saint-Jacques DFS architecture & design

Montréal Belvédère de la côte de Sillery Daoust Lestage

Capitale-Nationale MSO Jean Verville, architecte

Montréal Patinoire du parc des Saphirs ABCP Architecture

Capitale-Nationale



SOURCE Ordre des architectes du Québec

Renseignements: Geneviève King-Ruel, conseillère aux relations publiques, [email protected], 514 582-9692

Liens connexes

www.oaq.com