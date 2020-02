Prix d'excellence en architecture 2020 - Le public invité à voter pour son projet coup de cœur

MONTRÉAL, le 27 févr. 2020 /CNW Telbec/ - L'Ordre des architectes du Québec a dévoilé aujourd'hui les 44 projets architecturaux retenus en vue de la remise du Prix du public, décerné dans le cadre des Prix d'excellence en architecture. Les membres du public sont invités à découvrir le talent des architectes québécois et à voter pour leur projet architectural favori parmi ceux qui ont été présélectionnés par les membres du jury.

Le grand public est aux premières loges lorsqu'il s'agit d'apprécier la valeur collective d'un bâtiment ou d'un aménagement. Aux quatre coins du Québec - et en Ontario - des architectes d'ici se sont illustrés dans la réalisation de projets de diverse nature, de l'unifamilial, en passant par le commercial, l'industriel, l'institutionnel, le culturel et l'administratif. Le public est invité à voter en ligne, sur le site Web de l'Ordre des architectes du Québec, pour son projet coup de cœur : www.oaq.com/prix. La période de vote s'étend jusqu'au 27 mars 2020.

L'Ordre des architectes remettra le Prix du public au projet qui aura obtenu la faveur populaire lors d'un gala qui se tiendra le vendredi 3 avril prochain au Théâtre St-James. Plusieurs autres prix et distinctions seront décernés, lors de cet événement d'envergure, à des architectes s'étant distingués pour leur contribution exceptionnelle à la qualité de l'architecture.

Le jury des Prix d'excellence 2020 est présidé par l'architecte française Dominique Jakob et est composé de la comédienne Anne-Marie Cadieux ainsi que des architectes Dominique St-Gelais (St-Gelais Montminy & Associés architectes) et Jean-Maxime Labrecque.

À propos des Prix d'excellence en architecture

Décernés depuis 1978 par l'Ordre des architectes du Québec, les Prix d'excellence en architecture constituent une opportunité de reconnaissance et de mise en valeur des réalisations architecturales des membres de l'Ordre des architectes. Ces prix, autrefois décernés aux deux ans, sont remis sur une base annuelle depuis 2019.

À propos de l'Ordre des architectes du Québec

L'Ordre des architectes du Québec est un ordre professionnel dont la mission est d'assurer la protection du public. À cette fin, il contrôle l'accès à la profession d'architecte et en régit l'exercice au Québec. Dans le cadre de son mandat, l'Ordre s'intéresse à toute question d'intérêt pour la profession ou de nature à influer sur la qualité de l'architecture et du cadre bâti. L'OAQ compte à ce jour plus de 4100 membres et plus de 1200 stagiaires en architecture.

Liste des projets soumis au vote du public et localisation



Agrandissement et réaménagement de l'école Marie-Leneuf

Consortium Bilodeau Baril Leeming + Leclerc architectes (BBLLA)

Mauricie Chalet du Sommet Bromont - Montagne d'expériences

Lemay

Estrie



Au Gré des Champs

la SHED architecture

Montérégie Complexe sportif de Saint-Laurent

Saucier + Perrotte Architectes

Montréal



Bibliothèque de Pierrefonds

Chevalier Morales en consortium avec DMA architectes

Montréal Coopérative d'habitation Mile-End

Rayside Labossière inc.

Montréal



Boyer

Alain Carle Architecte

Montréal Le Diamant

Coarchitecture / in situ atelier d'architecture / Jacques Plante architectes

Capitale-Nationale



Bureaux Groupe Mach

Alain Carle Architecte

Montréal La Duette

Natalie Dionne Architecture

Montréal



Cabine A

Bourgeois - Lechasseur architectes

Capitale-Nationale Eidos Montréal

la SHED architecture

Montréal



Carrefour de la réussite, bibliothèque du collège Saint-Jean-Eudes

BGLA architecture + design urbain

Capitale-Nationale EST-NORD-EST Résidence d'artistes

Bourgeois - Lechasseur architectes

Chaudière-Appalaches



La Cascade

Guillaume Pelletier Architecte

Laurentides Exposition Le Parloir - L'Empreinte

Alain Carle Architecte

Capitale-Nationale



Centre aquatique de Beloeil

Lemay

Montérégie F1 Grand Prix du Canada - Nouveau Paddock

Les architectes FABG

Montréal



Centre régional intégré de cancérologie à l'Hôtel-Dieu de Lévis

GLCRM / Jodoin Lamarre Pratte - DMG architectes en consortium

Chaudière-Appalaches Fondation Grantham

Atelier Pierre Thibault

Centre-du-Québec



LEMAYMICHAUD Québec - Agrandissement

LEMAYMICHAUD Architecture Design

Capitale-Nationale Le Grand Marché de Québec

Bisson associés + Atelier Pierre Thibault

Capitale-Nationale



Maison d'étudiants, Bishop's College School

ARCHITEM Wolff Shapiro Kuskowski architectes

Estrie Refuge du mont Saint-Joseph

Marilène Blain-Sabourin, architecte

Estrie



Maison de brique

Natalie Dionne Architecture

Montréal Rénovation du siège social de la Banque de développement du Canada

Atelier TAG et Jodoin Lamarre Pratte architectes en consortium

Montréal



La Maison de l'Île

Blouin Orzes architectes

Capitale-Nationale Repositionnement de Place Victoria

Saucier + Perrotte Architectes

Montréal



Maison de la rivière Saint-François

la SHED architecture

Centre-du-Québec Résidence de l'Isle

Chevalier Morales

Laurentides



Maison des jardins

la SHED architecture

Montréal Résidence EM4

Melinda Hart, architecte, hART design inc.

Montréal



Maison Hatley

Pelletier de Fontenay en collaboration avec François Abbott

Estrie Résidence Marconi

Pelletier de Fontenay

Montréal



Maison Louis-Hémon

la SHED architecture

Montréal Résidence Victoria

Nature Humaine Architecture inc.

Montréal



Le Monarque

Alain Carle Architecte

Montréal River City Phase 3

Saucier + Perrotte Architectes et ZAS Architectes

Ontario



Off Plaza

L. McComber - architecture vivante

Montréal St-Ignace

Nathalie Thibodeau, architecte

Lanaudière



Pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale du Québec

Provencher_Roy et GLCRM Architectes en consortium

Capitale-Nationale Time Out Market Montréal

LEMAYMICHAUD Architecture Design

Montréal



Université McGill - Centrale électrique

Les architectes FABG

Montréal True North

Alain Carle Architecte

Ontario

