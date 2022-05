Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux 2022 - Félicitations à l'ensemble des lauréats de cette édition spéciale

QUÉBEC, le 26 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux 2022 ont été décernés au cours d'une cérémonie qui s'est tenue aujourd'hui, à Québec.

Cette 38e édition de l'événement était entièrement consacrée à la reconnaissance des réalisations effectuées pendant la pandémie de COVID-19. Elle a mis en lumière les équipes qui ont effectué des réalisations exceptionnelles, que ce soit par le maintien de soins et de services ou par l'apport de solutions novatrices permettant de faire face aux contraintes liées à la pandémie.

Ainsi, ce sont des dizaines d'équipes qui ont été récompensées pour leurs initiatives réalisées sur le terrain au profit des usagers et de la collectivité, partout au Québec. En plus de la remise des prix et des mentions d'honneur dans les grandes catégories réservées aux établissements et aux organismes communautaires, ce fut également l'occasion de souligner les brillantes carrières de deux personnes qui se sont consacrées au développement et à l'amélioration des services offerts dans le réseau de la santé et des services sociaux. Deux prix Coup de cœur des ministres ont également été décernés.

Citations :

« Tout au long de la pandémie, le personnel du réseau de la santé de la santé et des services sociaux, tout comme les équipes des organismes communautaires, ont accompli un travail admirable, et leurs initiatives méritent d'être mises en lumière. Offrir des soins à échelle humaine et améliorer la performance du réseau de la santé et des services sociaux sont nos deux grands objectifs pour les prochaines années. Les équipes lauréates ont démontré une résilience, une créativité et un dévouement exemplaires, qui nous inspirent et qui font la démonstration qu'il est possible de faire les choses autrement. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Partout au Québec, souvent dans l'ombre, des personnes et des équipes accomplissent des actions qui ont une portée inestimable et qui améliorent la qualité de vie des usagers et le bien-être des personnes plus vulnérables. Cette cérémonie nous donne l'occasion de faire rayonner les réalisations qui se sont démarqués et les équipes qui ont effectué ces initiatives exceptionnelles. Bravo, et surtout, merci !

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« Il est important de souligner l'apport des personnes dévouées et engagées qui font une différence, au quotidien dans la vie des aînés. Durant la pandémie, nous avons constaté que le personnel du réseau de la santé et des services sociaux étaient audacieux, innovants, et cela mérite d'être reconnu. Félicitations à l'ensemble des lauréats pour leur persévérance et leur bienveillance. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Voici les lauréats des Prix d'excellence 2022 :

Personnalisation des soins et des services

Prix d'excellence : CISSS des Laurentides

Réalisation : Unité clinique de soutien aux services préhospitaliers d'urgence

Mention d'honneur : CIUSSS de la Capitale-Nationale

Réalisation : Mesures alternatives

Accessibilité aux soins et aux services

Prix d'excellence : CISSS du Bas-Saint-Laurent

Réalisation : Accès Réseau Pertinence

Mention d'honneur : CIUSSS de la Capitale-Nationale

Réalisation: Centre de convalescence en santé mentale, dépendances et itinérances

Intégration des services

Prix d'excellence : CISSS de Chaudière-Appalaches

Réalisation: Services communautaires cancérologie/soins palliatifs/fin de vie

Mention d'honneur : Centre universitaire de santé McGill

Réalisation : CONCI - Transformer les soins complexes!

Sécurité des soins et des services (prix Isabel-et-Michèle-Beauchemin-Perreault)

Prix d'excellence : CIUSSS de la Capitale-Nationale

Réalisation : Mesures de sécurité exemplaires liées à la COVID-19 à l'IRDPQ

Mention d'honneur : CHU de Québec-Université Laval

Réalisation : Gestion des risques en temps de pandémie

Valorisation et mobilisation des ressources humaines

Prix d'excellence : CIUSSS de l'Estrie - CHUS

Réalisation : Externat en CHSLD (Pour une pratique humaine et stimulante en CHSLD)

Mention d'honneur : CHU de Québec - Université Laval

Réalisation: Campagnes de reconnaissance des intervenants du CHU

Développement durable

Prix d'excellence : CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Réalisation : Logiciel Contagion

Mention d'honneur : CISSS de l'Outaouais

Réalisation : Site de prévention des surdoses en Outaouais

Prévention, promotion et protection de la santé et du bien-être

Prix d'excellence : Centre d'écoute et prévention suicide Drummond

Réalisation : Cultivons notre bonheur

Mention d'honneur : Centre Yvon-Mercier

Réalisation : Ligne Aide, écoute téléphonique 24/7 pour conjoints violents

Soutien aux personnes et aux groupes vulnérables

Prix d'excellence : Le PAS de la rue

Réalisation : Ouverture d'un centre de jour temporaire

Mention d'honneur : L'Îlot - Centre de crise et de prévention du suicide de Laval

Réalisation : Relocalisations des installations d'hébergement de L'Îlot en temps de pandémie

Impact sur la communauté

Prix d'excellence : Mission Old Brewery

Réalisation : Zone d'isolement

Mention d'honneur : L'Antre Jeunes de Mercier-Est

Réalisation : Adaptation des services et activités

Partenariat

Prix d'excellence : Autisme sans limites (ASL) et ses partenaires

Réalisation : Mobilisation de partenaires pour ASL

Mention d'honneur : Citad'Elle de Lachute et ses partenaires

et ses partenaires Réalisation : La HALTE des Laurentides

Prévention et contrôle des infections - Soutien aux milieux de vie

Prix d'excellence : CISSS du Bas-Saint-Laurent

Réalisation : Les agents PCI dans les milieux de vie

Mention d'honneur : CISSS des Laurentides

Réalisation : Trousse de gestion pré-éclosion et éclosion COVID-19

COUPS DE CŒUR DES MINISTRES

La solidarité au service de la communauté, Centre d'action bénévole de la MRC Manicouagan

Quand la résilience passe par la reconnaissance, Résidence Berthiaume-Du Tremblay

RECONNAISSANCE DE CARRIÈRE (PRIX PERSILLIER-LACHAPELLE)

Personne ayant œuvré principalement dans le milieu des établissements : Docteure Louise-Hélène Lebrun, Hôpital de réadaptation Villa Medica

Personne ayant œuvré principalement dans les organismes communautaires : Madame Brigitte Tremblay , Aidons-lait

