Prix d'excellence Cecobois 2023 - 40 projets finalistes dans 18 catégories

QUÉBEC, le 12 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le Centre d'expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois) est heureux de dévoiler les bâtiments et autres structures finalistes de la huitième édition de ses Prix d'excellence, le seul dédié spécialement à la reconnaissance et à la célébration du savoir-faire québécois en matière de construction commerciale, institutionnelle, industrielle et multirésidentielle en bois.

Cette année, le jury a eu la difficile tâche de sélectionner les finalistes parmi les quelque 60 candidatures soumises. Au total, 40 réalisations d'exception ont été retenues dans 18 catégories. Rappelons que les projets soumis devaient avoir été complétés au cours des trois dernières années, soit de 2019 à 2022. Les lauréats seront dévoilés lors du gala de remise des prix, qui se tiendra au Palais Montcalm le jeudi 16 février prochain, à compter de 19 h.

C'est également lors du gala des Prix d'excellence Cecobois que seront dévoilés les lauréats dans les catégories Concept étudiant et Projet de recherche. De plus, pour une quatrième édition, plusieurs municipalités recevront un prix visant à reconnaître leur engagement à utiliser le bois dans leurs bâtiments.

Grande nouveauté cette année : l'ajout de la catégorie Établissement scolaire. Devant la quantité impressionnante d'écoles ayant soumis leur candidature cette année, Cecobois a choisi de créer cette nouvelle catégorie afin de refléter l'utilisation grandissante du bois dans ces bâtiments.

Les personnes intéressées à assister au gala de remise des Prix d'excellence Cecobois peuvent se procurer leur billet au coût de 150 $ chacun à l'adresse suivante :

https://cecobois.com/evenements-et-formations/gala-des-prix-dexcellence-2023/

Le gala sera aussi disponible en webdiffusion au coût de 50 $. Il est possible de s'y inscrire à l'adresse suivante :

https://cecobois.com/evenements-et-formations/gala-des-prix-dexcellence-cecobois-2023-en-virtuel/

Le jury 2023 était composé des personnes suivantes :

Eric Karsh , ing., directeur fondateur, Equilibrium Consulting

, ing., directeur fondateur, Equilibrium Consulting Étienne Mondou, ing., enseignant au Cégep de l'Outaouais

Joanna Relander , architecte française

, architecte française Caroline Frenette , ing. Ph. D., gestionnaire seniore, Cecobois

, ing. Ph. D., gestionnaire seniore, Cecobois Jacques White , architecte, professeur titulaire, Université Laval

La construction en bois, en effervescence au Québec

En raison de ses multiples avantages environnementaux, le matériau bois est de plus en plus utilisé dans la construction non résidentielle au Québec en remplacement de matériaux plus polluants à produire ou fabriqués à partir de ressources non renouvelables. De plus, son utilisation encourage l'économie du Québec, puisque près de 135 municipalités vivent de cette industrie.

Une photo de chacun des projets finalistes peut être téléchargée à l'adresse suivante :

https://www.dropbox.com/sh/ojhzboope22fiuc/AABUzITu7FvfhpIr3RcsDuc2a?dl=0

À propos de Cecobois

Le Centre d'expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois) est un organisme dont la mission est de supporter et de faciliter l'utilisation accrue du bois en construction multifamiliale et non résidentielle au Québec, entre autres dans une perspective de lutte aux changements climatiques et d'un développement économique responsable. (www.cecobois.com)

1. Bâtiment commercial

Agrandissement Rayside Labossière

Förena Cité thermale

Siège Social Ed Brunet

Studios DAR Sutton

2. Bâtiment institutionnel de moins de 1 000 m2

Centre de services du Camp-de-Touage | Parc national de la Pointe-Taillon

Aérogare de Chibougamau - Chapais

- Établissement de La Macaza , bâtiment autochtone D-31

3. Bâtiment institutionnel de plus de 1 000 m2

Siège social de la CNESST

Esplanade Tranquille du Quartier des spectacles de Montréal

Pavillon COlab

4. Établissement scolaire

Centre Alessa du CFP Paul-Rousseau

École primaire Fernand-Seguin

Gymnase de l'école Saint-Christophe

5. Bâtiment industriel

Caserne de Pont-Rouge

Incubateur d'entreprises de Saint-Raymond

Siège social de Smartmill

6. Bâtiment multirésidentiel

Le Majella

7. Intervention extérieure

Préau Parc Nature et Culture

Jardin d'hiver

Épouse-moi | Placette St-So

8. Infrastructure paysagère

Passerelle de la Tortue

Expérience chute

Place François-de-Sale-Gervais

Sentier des Cimes

9. Détails architecturaux assurant la durabilité

Pôle nautique Duchesnay

Passerelle de la Tortue

Toiture de la patinoire réfrigérée Bleu Blanc Bouge Val-d'Or

10. Revêtement extérieur

Förena Cité thermale

Réfection des façades - Station aquicole - UQAR

Parc historique de la Pointe-du-Moulin

11. Design intérieur

Bureaux Fika Productions

Siège social de la CNESST

École primaire du Domaine-Vert-Nord

12. Solutions innovantes

Nouvelle école primaire du secteur Vauquelin

Siège social de Smartmill

Passerelle de la Tortue

13. Ossature légère

Centre de services du Camp-de-Touage | Parc national de la Pointe-Taillon

Pavillon de Quai de Sainte-Anne -de-Beaupré

-de-Beaupré Förena Cité thermale

École primaire Fernand-Séguin

14. Héritage

Parc historique de la Pointe-du-Moulin

Réfectoire, Camp Massawippi

Nouvelles-Casernes | Restauration du bloc 7

15. Concept structural

Siège social de la CNESST

Aérogare de Chibougamau - Chapais

- Siège social de Smartmill

16. Développement durable

Agrandissement Rayside Labossière

Le Majella

École primaire Fernand-Seguin

Local 144 | Bureaux administratifs et centre de formation

17. Prix étudiant : Conception

Symbiholisme

Contrastes patinés : penser l'espace communautaire comme la rencontre de l'aréna et du jardin à Saint-Césaire

Nostalgie d'un patrimoine manuel : Un conservatoire pour les arts et métiers du bois

Écurie de la côte de Pérou

18. Prix étudiant : Recherche

Performance au feu des vis autotaraudeuses dans les bâtiments en bois de grande hauteur

Région Projet Catégories Municipalité Abitibi-Témisamingue Toiture de la patinoire réfrigérée

Bleu Blanc Bouge de Val-d'Or Détails architecturaux favorisant la

durabilité Val-d'Or Bas-Saint-Laurent Réfection des façades - Station

aquicole - UQAR Revêtements extérieurs Rimouski Capitale-Nationale Bureaux Fika Productions

Québec Jardin d'hiver Intervention extérieure Québec Pôle nautique Duchesnay Détails architecturaux favorisant la durabilité Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier Siège social de la CNESST Bâtiment institutionnel, plus de 1000 m² Concept structural et Design intérieur Québec Nouvelles-Casernes |

Restauration du bloc 7 Prix Héritage Québec Pavillon de Quai de Ste-Anne-de-

Beaupré Ossature légère Sainte-Anne-de-Beaupré Caserne de Pont-Rouge Bâtiment industriel Pont-Rouge Incubateur d'entreprises de

Saint-Raymond Bâtiment industriel Saint-Raymond Le Majella Bâtiment multi-résidentiel Développement durable Québec épouse-moi | placette St-So Intervention extérieure Québec Expérience chute Infrastructure paysagère Québec Passerelle de la Tortue Infrastructure paysagère Détails architecturaux favorisant la durabilité et Solutions innovantes Québec Symbiholisme Prix étudiant : Conception Québec Nostalgie d'un patrimoine manuel

: Un conservatoire pour les arts

et métiers du bois Prix étudiant : Conception Québec Écurie de la côte de Pérou Prix étudiant : Conception Québec Performance au feu des vis

autotaraudeuses dans les

bâtiments en bois de grande

hauteur Prix étudiant : Projet de recherche Québec Centre-du-Québec Gymnase de l'école primaire

Saint-Christophe Établissement scolaire Victoriaville Centre Alessa du CFP Paul-

Rousseau Établissement scolaire Drummondville Chaudière-Appalaches Siège social de Smartmill Bâtiment industriel Concept structural et Solutions innovantes Saint-Nicolas, Lévis Estrie Réfectoire, Camp Massawippi Prix Héritage Ayer's Cliff Studios DAR Sutton Bâtiment commercial Sutton Laurentides Établissement de La Macaza,

bâtiment autochtone D-31 Bâtiment institutionnel, moins de 1000 m² La Macaza École primaire du Domaine-Vert-

Nord Design intérieur Mirabel Sentier des Cimes Infrastructure paysagère Mont-Blanc Mauricie Préau Parc Nature et Culture Intervention extérieure Maskinongé Montérégie Förena Cité Thermale Bâtiment commercial Revêtements extérieurs et Ossature légère Saint-Bruno-de-Montarville École primaire du secteur

Vauquelin Solutions innovantes Longueuil Parc historique de la Pointe-du-

Moulin Revêtements extérieurs et Prix Héritage Notre-Dame-de-l'Île-Perrot Place François-de Sale-Gervais Infrastructure paysagère Contrecœur Montréal Agrandissement Rayside

Labossière Bâtiment commercial Développement durable Montréal École primaire Fernand-Séguin Établissement scolaire Développement durable et Ossature légère Montréal Esplanade Tranquille du Quartier

des spectacles de Montréal Bâtiment institutionnel, plus de 1000 m² Montréal Local 144 | Bureaux

administratifs et centre de

formation Développement durable Pointe-aux-Trembles Contrastes patinés : penser

l'espace communautaire comme

la rencontre de l'aréna et du

jardin à Saint-Césaire Prix étudiant : Conception Montréal Nord-du-Québec Aérogare de Chibougamau-

Chapais Bâtiment institutionnel, moins de 1000 m² Concept structural Chibougamau Outaouais Siège Social Ed Brunet Bâtiment commercial Gatineau Saguenay--Lac-Saint-Jean Centre de services du Camp-de-

Touage | Parc National de la

Pointe-Taillon Bâtiment institutionnel, moins de 1000 m² Ossature légère Saint-Gédéon Pavillon COlab Bâtiment institutionnel, plus de 1000 m² Alma

SOURCE Centre d'expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois)

Renseignements: Katia Lavoie, Conseillère en communication, 418-650-7193, poste 493, [email protected]