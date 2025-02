Invitation aux médias - L'INITIATIVE CONSTRUCTION BAS CARBONE AVEC LE BOIS DÉCARBONE LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION AU QUÉBEC

QUÉBEC, le 4 févr. 2025 /CNW/ - Le Centre d'expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois) convie les représentants des médias au lancement de l'initiative Construction bas carbone avec le bois (CBCB) qui se déroulera lors du Forum construction bas carbone et biosourcée, le mercredi 5 février prochain au Centre Mont-Royal, à Montréal.

Il s'agit d'une mobilisation sans précédent de professionnels de la construction dont l'objectif sera de réduire l'empreinte carbone des bâtiments par l'utilisation accrue du bois en ciblant la réduction du carbone intrinsèque et en priorisant l'utilisation du bois dans leurs projets.

L'initiative Construction bas carbone avec le bois sera lancée en présence du sous-ministre associé aux Forêts du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, M. Jean-François Béland.

INVITATION SPÉCIALE AUX MÉDIAS : CONFÉRENCE D'OUVERTURE

DATE Le mercredi 05 février 2025 HEURE : 12 h 15 LIEU : Centre Mont-Royal, Montréal (2200 Rue Mansfield, Montréal, QC H3A 3R8) CONFIRMATION : Pour y participer, les journalistes doivent s'accréditer pour le dîner de lancement au préalable en écrivant à [email protected]

À propos de Cecobois

Le Centre d'expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois) est un organisme dont la mission est de supporter et de faciliter l'usage accru du bois en construction multifamiliale et non résidentielle au Québec en offrant des services de soutien technique et des formations continues aux professionnels du bâtiment et en diffusant le savoir-faire en conception en bois.

Laurence Drouin, Gestionnaire senior -Communication stratégique et partenariats, Cecobois