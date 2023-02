Prix d'excellence Cecobois 2023 - 18 réalisations d'exception en bois récompensées

QUÉBEC, le 16 févr. 2023 /CNW/ - Cecobois a récompensé 18 projets en bois d'exception à l'occasion de la huitième édition du gala des Prix d'excellence Cecobois, qui s'est tenue ce soir au Palais Montcalm de Québec. Cette soirée festive visait à célébrer l'utilisation grandissante du matériau bois dans la construction commerciale, institutionnelle et multirésidentielle ainsi que le savoir-faire des professionnels du bâtiment québécois sur le plan de l'architecture, de l'ingénierie et de l'innovation. En plus des 20 prix remis par le jury, 23 municipalités ont fait l'objet d'une reconnaissance spéciale pour leur engagement à utiliser le bois dans la construction de leurs bâtiments et infrastructures.

Animé par Mme Nathalie Clark, animatrice à TVA Québec, le gala des Prix d'excellence Cecobois a rassemblé près de 400 personnes. La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette Vézina, était présente pour féliciter les lauréats. « Privilégier le bois, c'est donner la place qu'elle mérite à une ressource locale, renouvelable et durable. Son utilisation, en plus de favoriser le bien-être des occupants et occupantes, contribue à la réduction de l'empreinte carbone de nos bâtiments et au développement économique responsable du Québec et de ses régions. », a-t-elle rappelé.

« Au cours des dernières années, le matériau bois a non seulement gagné en hauteur dans la construction, mais il a aussi gagné en crédibilité. Les préjugés s'estompent, les connaissances techniques se développent et les usages s'accentuent, comme en témoignent la qualité et la quantité de projets mis en lumière ce soir, a mentionné le directeur de Cecobois, M. Louis Poliquin. En ayant à l'esprit les attributs du matériau bois, issu d'une ressource renouvelable à faible empreinte carbone, et sachant que son utilisation contribue à la lutte aux changements climatiques et à la vitalité économique de nos régions, on ne peut qu'apprécier davantage les projets présentés dans le cadre de cette édition. Je tiens à remercier chaleureusement tous les professionnels ayant soumis un projet et à féliciter les lauréats pour leur travail exceptionnel », a-t-il ajouté.

Rappelons que les projets soumis devaient avoir été complétés au cours des trois dernières années, soit de 2019 à 2022. Parmi la cinquantaine de candidatures reçues, le jury devait choisir celles qui se démarquaient au niveau de la qualité du concept architectural, de la qualité du concept structural, de la qualité de l'exécution, de l'esthétisme, de la fonctionnalité et de l'intégration efficace du matériau bois.

Le jury 2023 était composé des personnes suivantes :

Eric Karsh, ing., directeur fondateur, Equilibrium Consulting

Étienne Mondou, ing., enseignant au Cégep de l'Outaouais

Joanna Relander, architecte française

Caroline Frenette, ing. Ph. D., gestionnaire seniore, Cecobois

Jacques White, architecte, professeur titulaire, Université Laval

LISTE DES PROJETS LAURÉATS

Bâtiment commercial

Siège social Ed Brunet (Outaouais)

Illustrant l'inventivité et le savoir-faire de ses propriétaires, eux-mêmes constructeurs, ce bâtiment de quatre étages, dont trois en bois, fait une utilisation abondante de ce matériau. Les poutres en bois massif laissées apparentes à l'intérieur contribuent à créer de vastes espaces épurés qui respirent le bien-être. En plus du traditionnel bois lamellé-collé, le projet met en scène deux produits innovants, soit des planchers en bois lamellé-cloué et des colonnes en GluBeam. Les jonctions structurales habilement dissimulées ajoutent de l'élégance à la structure qui prend ici toute la vedette. Félicitations à l'équipe de projet : Ed Brunet, BGLA architecture + design urbain, Douglas Consultants, Cosmel, WSP, Oska Construction.

Bâtiment institutionnel de moins de 1 000 m2

Aérogare de Chibougamau-Chapais (Nord-du-Québec)

Porte d'entrée de la région d'Eeyou Istchee Baie-James, cette aérogare en région éloignée étonne par son élégance et sa simplicité. La nordicité est palpable dans ce bâtiment où le bois, richesse régionale, est judicieusement mis en valeur. Les murs-rideaux font écho à la forêt boréale avoisinante alors que la structure mixte sous-tendue, composée de panneaux en bois lamellé-croisé et de tiges en acier, donne un surprenant effet de légèreté à la toiture. Le toit surélevé permet de dégager une claire-voie orientée au sud, baignant les lieux d'une belle lumière naturelle. Félicitations à l'équipe de projet : Ministère des Transports du Québec, EVOQ + ARTCAD architectes, SNC-Lavalin, CIMA+, Construction Unibec, Emmanuelle Gendron artiste, Nordic Structures, Unicel Architectural, Juste du Pin, Arconas.

Bâtiment institutionnel de plus de 1 000 m2 [ex aequo]

Esplanade Tranquille du Quartier des spectacles (Montréal)

Véritable oasis de calme dans la frénésie du Centre-Ville, ce bâtiment permet aux citadins de renouer avec la chaleur et la beauté du bois dans un environnement urbain dense et minéral. Le jury s'est enthousiasmé devant la volonté des concepteurs de verdir la ville en privilégiant l'utilisation du bois qui permet d'introduire des ambiances plus paisibles et agréables à un site qui n'en offrait pas, créant ainsi un cocon de douceur. Les détails soigneusement dessinés et minutieusement réalisés en font un projet se démarquant par son élégance. Félicitations à l'équipe de projet : Ville de Montréal - Division des Grands Projets, Les architectes FABG, Atelier Zébulon Perron, WSP, Entreprise de Construction TEQ et Nordic Structures.

Bâtiment institutionnel de plus de 1 000 m2 [ex aequo] et Concept structural

Siège social de la CNESST (Capitale-Nationale)

Grandiose, ce projet de huit étages ne manque pas d'éloges de la part du jury, qui l'a même qualifié de joyau. La géométrie aussi impressionnante qu'innovante de la toiture en résille est magnifiquement mise en lumière, complétée par la finesse du mobilier intégré et de l'affichage en bois, autant d'éléments qui contribuent à la qualité de ce bâtiment spectaculaire conçu avec un grand souci pour le bien-être de ses usagers. Le jury salue également la volonté des concepteurs de conserver et de magnifier le concept en bois en dépit des contraintes, redoublant d'ingéniosité afin d'implanter des solutions innovantes permettant de concrétiser l'impressionnante structure en résille sur huit étages. Un exploit réalisé haut la main et avec beaucoup d'attention aux détails, notamment l'intégration habile des solutions mécaniques que nécessite un espace d'une telle hauteur. Félicitations à l'équipe de projet : Société québécoise des infrastructures, CNESST, Coarchitecture, LemayMichaud, SNC-Lavalin, CIMA+, PAGEAU MOREL, EBC, Structure Fusion et Ébénisterie R. Daigle & Associés.

Établissement scolaire

École primaire Fernand-Seguin (Montréal)

Cet agrandissement bien pensé et exécuté avec minutie est la preuve qu'il est possible de concevoir des écoles chaleureuses, attrayantes et économiques. Le jury souligne le design ludique et à l'échelle de l'enfant tout en restant épuré. Les casiers et les bibliothèques en bois constituent des détails particulièrement bien réalisés et sensibles à l'expérience des jeunes utilisateurs. Il en résulte un projet d'une grande qualité qui fera certainement école. Félicitations à l'équipe de projet : Centre de services scolaire de Montréal, Smith Vigeant Architectes, BGLA architecture + design urbain, EXP, Rousseau Lefebvre, Gamarco, Charpentes Montmorency et Boisdaction.

Bâtiment industriel

Siège social de Smartmill (Chaudière-Appalaches)

Ce magnifique bâtiment en bois est à l'image novatrice de l'entreprise qui s'y est établie. Offrant des espaces baignés de lumière, le secteur administratif se distingue par sa transparence et par la légèreté de sa structure en bois lamellé-collé enjambant tout en finesse l'entrée de la cour intérieure. L'utilisation d'un nouveau produit acoustique pour les dalles en CLT a permis d'éviter les chapes en béton conventionnelles, réduisant considérablement le poids du plancher et permettant d'obtenir une structure amincie d'une grande élégance. Dans l'usine, des fermes cintrées préfabriquées en lamellé-collé ont été conçues de manière à obtenir une portée 21,5 mètres. Félicitations à l'équipe de projet : Smartmill, Atelier Guy Architectes, Ronam Constructions, GÉNIE+, FNX-INNOV, Art Massif et Juste du Pin.

Bâtiment multirésidentiel

Le Majella (Capitale-Nationale)

Ce bâtiment de cinq étages en ossature légère est remarquable à plusieurs égards. Non seulement il traduit un engouement croissant dans l'industrie pour ce type de structure, mais il est un exemple de bonnes stratégies de conception innovantes à utiliser dans des projets semblables. Le choix de l'ossature légère en bois a d'ailleurs permis de diminuer le poids du bâtiment sur un sol doté d'une faible capacité portante, offrant ainsi une solution économique et rentable. Mentionnons également la résilience de l'équipe de projet à la suite de l'incendie survenu lors de la construction. Se retroussant les manches, elle a repris la construction et l'a même achevée en un temps record de 100 jours. Un exploit qui a été rendu possible grâce au haut taux de préfabrication des éléments structuraux. Félicitations à l'équipe de projet : LOGISCO, Architectes Roberge et Leduc, L2C Experts-conseils, ÉQIP Solutions Génie, Génio Experts-conseils, Groupe GÉOS et Structure Ultratec.

Intervention extérieure [ex aequo]

Préau Parc Nature et Culture (Mauricie)

Accueillant différentes prestations artistiques et culturelles, ce préau aux allures de chapiteau festif s'intègre parfaitement dans le paysage de la municipalité de Maskinongé en s'inspirant des toitures canadiennes traditionnelles. L'architecture intérieure ludique fait un clin d'œil aux contes et légendes qui font rayonner le village de Saint-Élie-de-Caxton, et s'ouvre tel un livre dans lequel le spectateur se retrouve au cœur du récit. Les jeux d'ombre et de lumière montrent une attention sensible aux détails et un souci de faire un projet aussi magnifique que rassembleur. Félicitations à l'équipe de projet : Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton, Agence Spatiale, Pluritec, Construction Richard Champagne et Maxi-Forêt.

Intervention extérieure [ex aequo]

Jardin d'hiver (Capitale-Nationale)

Faire revivre une cour intérieure en hiver. Voilà le pari qu'ont relevé les concepteurs, façonnant une structure voûtée aussi belle que pratique pour le bar Le Sacrilège, dans le Vieux-Québec. Né d'un mariage sensible entre l'innovation et la tradition, cet élégant projet met à profit les possibilités de la paramétrisation numérique afin de créer une structure aussi gracieuse que fonctionnelle. Le souci de rendre la structure facilement démontable à chaque année a également demandé une recherche approfondie. Le jury salue le choix d'une structure en résille et l'attention particulièrement minutieuse aux détails qu'elle requiert. Félicitations à l'équipe de projet : Bar Le Sacrilège, BoOn Architecture, Atelier mock/up, cas par cas, Commonwealth et Maibec.

Infrastructure paysagère

Expérience Chute (Capitale-Nationale)

Magnifiquement exécuté, ce parcours expérientiel situé au pied des Chutes Montmorency est remarquable à plusieurs égards, particulièrement en matière d'intégration à son environnement. Le design minimaliste et contemporain joue habilement avec le matériau bois et supporte la beauté du paysage, invitant à la contemplation. En plus d'évoquer avec force la nature environnante, l'utilisation abondante du bois fait un bel écho à l'histoire des lieux exprimée notamment par le laminage géométrique inspiré des empilements de bois de la drave. L'élargissement du viaduc ferroviaire au profit d'un improbable espace public à cet endroit, élément majeur du projet, découle d'une habile maîtrise des éléments forts du site, démontrant une grande sensibilité et révélant un haut savoir-faire technique. Félicitations à l'équipe de projet : Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ), Daoust Lestage Lizotte Stecker, Tetra Tech, CIMA+, Construction Deric, Vitrerie Univerre, Goodfellow et Équiparc.

Détails architecturaux assurant la durabilité

Pôle nautique Duchesnay (Capitale-Nationale)

Cochant toutes les cases en matière de durabilité, cette toiture suspendue au-dessus du paysage donne un effet de légèreté en plus de bien protéger les poutres en bois qui la soutiennent. Bien dessiné et exécuté, le projet demeure simple, élégant et efficient. L'amincissement des poutres et du toit aux extrémités constitue autant de détails élégants qui favorisent la pérennité. Félicitations à l'équipe de projet : Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ), Coarchitecture, Bourgeois / Lechasseur architectes, Lemay, SNC-Lavalin, LGT, Lévesque Construction et Goodfellow.

Revêtements extérieurs

Förena Cité Thermale (Montérégie)

Le revêtement en cèdre blanc prégrisé participe à la cohérence du projet ainsi qu'à son intégration harmonieuse dans son environnement. L'utilisation abondante et variée du bois dans les revêtements extérieurs fait toute la beauté de ce projet, créant ainsi une image forte et cohérente en harmonie avec la campagne environnante. La variété des traitements montre également une attention minutieuse aux détails. Le jury souligne l'ajout de détails aussi sobres que délicats, comme l'ouverture habilement pratiquée devant l'escalier. Félicitations à l'équipe de projet : Groupe SkySpa, Blouin Tardif Architectes, GeniMac, Leroux+Cyr, Marchand Houle & associés, Byhaus, LEM Experts-Conseils Projet Paysage, Girard-Hébert, Byhaus, LEM Experts-Conseils, Barrette Structural et Maxi-Forêt.

Design intérieur

Bureaux Fika Productions (Capitale-Nationale)

Jouant de contrastes, le mariage des murs sombres et du bois crée une atmosphère aussi élégante que mystérieuse. Les détails inventifs et inédits font preuve d'une grande créativité et plongent les usagers dans un univers intrigant et enveloppant. Le jury souligne l'intégration particulièrement réussie de la main courante aux surfaces adjacentes, témoignant d'une exécution minutieuse. Félicitations à l'équipe de projet : Fika Productions, Atelier mock/up et Commonwealth.

Prix Héritage

Parc historique de la Pointe-du-Moulin (Montérégie)

La structure ancestrale de ce moulin construit en 1707, le plus vieux du Québec, s'est avérée une rare occasion d'utiliser du bois pour des fonctions plutôt inhabituelles de nos jours. Recouvert de bardeaux en cèdre rouge pour les pavillons ainsi que de planches biseautées et de couvre-joints en bois pour le moulin, ce projet de réfection patrimoniale a été planifié et exécuté dans un souci d'authenticité exceptionnel, un exploit considérant la complexité de la toiture conique. Il est pour le moins exceptionnel que les engrenages en bois et que la charpente, dont l'orientation varie en fonction du vent, soient encore fonctionnels de nos jours. Félicitations à l'équipe de projet : Société de développement des entreprises culturelles, Beaupré Michaud et Associés architectes, Poincaré Experts-Conseils, Plan A Experts-Conseils, Construction Jessiko, Rainville et Frères, Norgéreq, Bois Hamel, SBC Cedar et Belisle Portes et Fenêtres.

Ossature légère [ex aequo]

Centre de services du Camp-de-Touage Parc -- National de la Pointe-Taillon (Saguenay--Lac-Saint-Jean)

Ce pavillon d'accueil de la SÉPAQ est un excellent exemple de bâtiment bien détaillé et habilement proportionné. Conçu presque exclusivement en ossature légère, ce projet très aéré illustre comment un tel système peut produire des impacts plus positifs lorsqu'aidé d'une structure hybride bien coordonnée. L'utilisation du bon matériau au bon endroit génère avec économie des espaces aérés la fois simples et riches d'expériences. Félicitations à l'équipe de projet : Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ), Blouin Tardif Architectes, EPA Architecture, WSP, EXT Conseil, Construction J&R Savard et Maibec.

Ossature légère [ex aequo]

Pavillon de Quai de Sainte-Anne-de-Beaupré (Capitale-Nationale)

Bien que petit, ce projet qualifié de superbe par le jury illustre tout le potentiel et la flexibilité d'une ossature légère en bois qui compose 100 % de sa structure. La géométrie étudiée du toit, entre autres, contribue à créer un effet d'une grande élégance. Un bel exemple d'économie d'efforts pour un effet convaincant. Félicitations à l'équipe de projet : Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré, Corporation de développement du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré, Groupe A, LGT, Escaléra Entrepreneur Général, Chevrons Vigneault et Atelier du Bois David Gilbert.

Solutions innovantes

Passerelle de la Tortue (Capitale-Nationale)

Enjambant la rivière Saint-Charles, cette passerelle cyclopiétonne est facilement reconnaissable avec ses deux mâts en bois lamellé-collé qui forment un V de part et d'autre. Ces derniers suspendent l'entièreté de la structure, un concept audacieux qui a permis d'obtenir un tablier en bois lamellé-croisé d'une minceur exceptionnelle qui lui donne une grande finesse. Plusieurs détails ingénieux montrent le souci des concepteurs d'assurer la pérennité de l'ouvrage. Parmi ceux-ci, notons les connecteurs situés sous le tablier ainsi que le chasse-roue sacrificiel. Même les mâts en bois lamellé-collé présentent des détails soignés à la base et aux extrémités afin d'assurer leur longévité. Le traitement de la surface, composée de panneaux préfabriqués en bois traité et posés en chevrons, crée un effet graphique dynamique qui est d'ailleurs approprié au va-et-vient des cyclistes. Félicitations à l'équipe de projet : Ville de Québec, ABCP architecture, EMS Ingénierie, Nordic Structures et Goodfellow.

Développement durable

Agrandissement de Rayside Labossière (Montréal)

Poussant très loin une réflexion écologique holistique, ce projet d'agrandissement démontre un fort intérêt pour la prévision des impacts socio-environnementaux du bâtiment. Visant les certifications LEED Platine, Living Building Challenge et WELL, Rayside Labossière a également choisi de viser la carboneutralité. En plus d'une réduction des émissions de GES de 123 kg équivalents de CO2 par m2, le nouvel édifice compte un système de géothermie et des panneaux photovoltaïques qui réduisent sa consommation énergétique. L'utilisation d'une structure en bois s'intègre parfaitement dans cette vision. En plus de la structure de bois laissée apparente, l'abondance de lumière naturelle met en valeur les espaces intérieurs, offrant un milieu de travail accueillant qui inspire le bien-être. Félicitations à l'équipe de projet : Rayside Labossière architectes, Ambioner, L2C Experts-Conseils, Art Massif, PMC La Chance, Écohabitation, Les Constructions FGP, Art Massif, Kefor, Structures Fermetec, Planchers Mirage, Upper Canada Forest Products et Module Ultra.

Prix étudiant -- Conception

Nostalgie d'un patrimoine manuel -- Un conservatoire pour les arts et métiers du bois

Véritable éloge au matériau bois, ce projet d'une grande finesse met en application différents produits structuraux dont les caractéristiques esthétiques et techniques sont mises en valeur. Le jury salue l'élégante répétition d'éléments constructifs sur de faibles portées, privilégiant l'utilisation de matériaux locaux. Félicitations à Philippe Champagne (Université Laval).

Prix étudiant -- Projet de recherche

Performance au feu des vis autotaraudeuses dans les bâtiments en bois de grande hauteur

Se penchant sur un sujet de pointe et d'une grande pertinence pour la construction en bois, ce projet de recherche explore la durabilité d'assemblages vissés en situation d'incendie. Le défi expérimental bien documenté s'accompagne d'une démarche scientifique rigoureuse qui a permis d'évaluer le transfert de chaleur d'attaches couramment utilisées dans les assemblages pour les bâtiments en bois de grande hauteur et d'évaluer le comportement thermomécanique des vis autotaraudeuses exposées jusqu'à deux heures à un feu normalisé. Les résultats permettent, par extension, de prédire la résistance au feu d'assemblages vissés pour les bâtiments en bois de grande hauteur, des données techniques qui seront grandement utiles pour la conception de ce type de structure. Félicitations à Mathieu Létourneau-Gagnon (Université Laval).

PRIX RECONNAISSANCE DE L'ENGAGEMENT MUNICIPAL

Ville de Québec (Pavillon d'accueil du parc de la Pointe-aux-Lièvres)

(Pavillon d'accueil du parc de la Pointe-aux-Lièvres) Ville de Lévis (Pavillon du parc régional de la Pointe-De la Martinière)

(Pavillon du parc régional de la Pointe-De la Martinière) Ville de Rimouski (Centre communautaire de Sainte-Blandine )

(Centre communautaire de ) Ville de Pointe-Claire (Centre nautique Baie-de- Valois )

(Centre nautique Baie-de- ) Ville de Lévis (Pavillon d'accueil du parc de la Rivière-Etchemin)

(Pavillon d'accueil du parc de la Rivière-Etchemin) Ville de Baie-Saint-Paul (Pavillon du Saint-Laurent )

(Pavillon du ) Ville de Sainte-Anne -de-Beaupré (Pavillon de Quai de Sainte-Anne -de-Beaupré)

(Pavillon de Quai de -de-Beaupré) Ville de Rosemère (Pavillon Floreat parc Charbonneau)

(Pavillon Floreat parc Charbonneau) Ville de Rouyn-Noranda (Aérogare de Rouyn-Noranda )

(Aérogare de ) Ville de Sainte-Anne-de-Sorel (Centre de services municipaux de Sainte-Anne-de-Sorel )

(Centre de services municipaux de ) Ville de Montréal (Esplanade Tranquille du Quartier des spectacles de Montréal)

(Esplanade Tranquille du Quartier des spectacles de Montréal) Ville de Repentigny ( Salle de spectacle de Repentigny (Théâtre Alphonse-Desjardins))

( spectacle de Repentigny (Théâtre Alphonse-Desjardins)) Ville de Pont-Rouge (Caserne de Pont-Rouge )

(Caserne de ) MRC de la Rivière-du-Nord (Écocentre Saint-Jérôme)

(Écocentre Saint-Jérôme) Ville de Québec (épouse-moi | placette St-So)

(épouse-moi | placette St-So) Ville de Carignan (Parc du Centre multifonctionnel de la Ville de Carignan )

(Parc du Centre multifonctionnel de la ) Ville de Québec (Passerelle de la Tortue)

(Passerelle de la Tortue) Municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska (Patinoire couverte extérieure municipale de Saint-Alexandre-de-Kamouraska )

(Patinoire couverte extérieure municipale de ) Ville de Contrecoeur (Place François-De Sales-Gervais)

(Place François-De Sales-Gervais) Ville de Saint-Gabriel-de-Valcartier (Préau de Saint-Gabriel-de-Valcartier )

(Préau de ) Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton (Préau Parc Nature et Culture)

(Préau Parc Nature et Culture) Ville de Mont-Tremblant (Toiture de la patinoire du parc Daniel-Lauzon)

(Toiture de la patinoire du parc Daniel-Lauzon) Ville de Val -d'Or (Toiture de la patinoire réfrigérée Bleu Blanc Bouge de Val-d'Or )

À propos de Cecobois

Le Centre d'expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois) est un organisme dont la mission est de supporter et de faciliter l'utilisation accrue du bois en construction commerciale, institutionnelle et multirésidentielle au Québec, notamment dans une perspective de lutte aux changements climatiques et d'un développement économique responsable.

