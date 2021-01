Prix d'excellence Cecobois 2021 - 37 projets nominés dans 15 catégories

QUÉBEC, le 21 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le Centre d'expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois) est heureux de dévoiler les bâtiments et autres structures finalistes de la septième édition de ses Prix d'excellence. Un projet de l'Abitibi-Témiscamingue a été retenu par le jury dans le cadre de ce concours, le seul dédié spécialement à la reconnaissance et à la célébration du savoir-faire québécois en matière de construction commerciale, institutionnelle, industrielle et multirésidentielle en bois.

Cette année, le jury a eu la difficile tâche de sélectionner les finalistes parmi les quelque 50 candidatures soumises. Au total, 37 réalisations d'exception ont été retenues dans 15 catégories. Rappelons que les projets soumis devaient avoir été complétés au cours des trois dernières années, soit de 2017 à 2020. Les lauréats seront dévoilés lors du gala de remise des prix, qui sera diffusé en direct du Palais Montcalm le jeudi 25 février prochain, à compter de 18 h 30.

C'est également lors du gala des Prix d'excellence Cecobois que seront dévoilés les lauréats dans la catégorie Concept étudiant. De plus, pour une quatrième édition, plusieurs municipalités recevront un prix visant à reconnaître leur engagement à utiliser le bois dans leurs bâtiments.

Le jury 2021 était composé des personnes suivantes :

M. David Moses , président, Moses Structural Engineers

, président, Moses Structural Engineers M me Marie-France Stendahl , associée principale, R2k architecte

, associée principale, R2k architecte M. Jacques White , directeur, École d'architecture de l'Université Laval

, directeur, École d'architecture de l'Université M me Caroline Frenette , professeure, Département de mathématiques, informatique et génie de l'Université du Québec à Rimouski

, professeure, Département de mathématiques, informatique et génie de l'Université du Québec à M. François Chaurette, conseillère technique, Cecobois

La construction en bois, en effervescence au Québec

En raison de ses multiples avantages environnementaux, le matériau bois est de plus en plus utilisé dans la construction non résidentielle au Québec en remplacement de matériaux plus polluants à produire ou fabriqués à partir de ressources non renouvelables. De plus, son utilisation encourage l'économie du Québec, puisque près de 135 municipalités vivent de cette industrie.

À propos de Cecobois

Le Centre d'expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois) est un organisme dont la mission est de supporter et de faciliter l'utilisation accrue du bois en construction multifamiliale et non résidentielle au Québec, entre autres dans une perspective de lutte aux changements climatiques et d'un développement économique responsable. (www.cecobois.com)

Bâtiment commercial de moins de 1 000 m2

. Hébergement au parc côtier Kiskotuk

. OIKOPOLIS - Siège social de OÏKOS Construction

. Microbrasserie de la Côte-du-Sud

. Agrandissement des bureaux de Jodoin Lamarre Pratte architectes



Bâtiment commercial de plus de 1 000 m2

. Réfection des infrastructures - Grand prix de Formule 1

. Marché public de Sainte-Foy

. Chalet du sommet Bromont



Bâtiment institutionnel de moins de 1 000 m2

. Bibliothèque Anne-Hébert

. Gare fluviale de Sorel-Tracy

. Aménagement de la Pointe-Opémican du nouveau parc national d'Opémican

. Centre de Curling Prelco



Bâtiment institutionnel de plus de 1 000 m2

. Complexe Aquatique multifonctionnel de Lévis

. École de l'Aventure

. Pavillon d'accueil à la Base de plein air de Sainte-Foy

. Agrandissement de l'école Métis Beach Intermediate



Bâtiment industriel

. Usine de Charpentes Montmorency

. Coopérative de travailleurs Horisol

. Agrandissement de l'usine d'Art Massif



Bâtiment multirésidentiel

. Arbora



Infrastructure extérieure

. Marché Public de Granby

. Patinoire réfrigérée couverte du parc Hændel

. Patinoire couverte du parc des Saphirs



Aménagement extérieur

. Parklet Miyagi

. La Halte de Lac-Simon

. Parc municipalité de Canton de Gore

. Réfection de l'entrée principale du Cégep de Rivière-du-Loup



Concept structural

. JDHM Nettoyage et Construction

. Réfection des infrastructures - Grand prix de Formule 1

. Marché public de Sainte-Foy

. Construction d'un gymnase à l'école Centrale de St-Samuel-de-Horton



Détails architecturaux assurant la durabilité

. Gymnase de l'école Saint-Victor

. Centre d'exploration de la Rivière-des-Mille-Îles

. Coopérative de travailleurs Horisol



Design intérieur

. Grand Marché de Québec

. Théâtre Le Diamant

. Pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale



Solutions innovantes

. Agrandissement des bureaux de Jodoin Lamarre Pratte architectes

. Agrandissement de l'usine d'Art Massif

. Arbora



Développement durable

. Construction d'un gymnase à l'école Centrale de Saint-Samuel-de-Horton

. Gare fluviale de Sorel-Tracy

. Centre d'exploration de la Rivière-des-Mille-Îles

. Siège social Eddyfi

. Usine de Charpentes Montmorency



Ossature légère

. Gymnase de l'école Saint-Victor

. École de l'Aventure

. Promenade des Forts

. Symbiocité



Héritage

. Bâtiment des Nouvelles-Casernes | Phase 1

Région Projet Catégories Municipalité Abitibi-Témisamingue Aménagement de la Pointe-

Opémican du nouveau parc

national d'Opémican Bâtiment institutionnel de moins de 1000 m2 Témiscaming Bas-Saint-Laurent Hébergement au parc côtier

Kiskotuk Bâtiment commercial de moins de 1000 m2 Cacouna Centre de Curling Prelco Bâtiment institutionnel de moins de 1000 m2 Rivière-du-Loup Réfection de l'entrée principale

du Cégep de Rivière-du-Loup Aménagement extérieur Rivière-du-Loup Gymnase de l'école Saint-Victor Détails architecturaux favorisant la durabilité

Ossature légère Matane Capitale-Nationale OIKOPOLIS - Siège social de

OÏKOS Construction Bâtiment commercial de moins de 1000 m2 Québec Marché public de Sainte-Foy Bâtiment commercial de plus de 1000 m2 Québec Bibliothèque Anne-Hébert Bâtiment institutionnel de moins de 1000 m2 Sainte-Catherine-de-

la-Jacques-Cartier École de l'Aventure Bâtiment institutionnel de plus de 1000 m2

Ossature légère Québec Pavillon d'accueil à la Base de

plein air de Sainte-Foy Bâtiment institutionnel de plus de 1000 m2 Québec Usine de Charpentes Montmorency Bâtiment industriel

Développement durable Saint-Raymond Patinoire couverte du parc des

Saphirs Infrastructure extérieure Boischatel Parklet Miyagi Aménagement extérieur Québec JDHM Nettoyage et Construction Concept structural Saint-Augustin-de-

Desmaures Grand Marché de Québec Design intérieur Québec Théâtre Le Diamant Design intérieur Québec Pavillon d'accueil de l'Assemblée

nationale Design intérieur Québec Siège social Eddyfi Développement durable Québec Bâtiment des Nouvelles-Casernes | Phase 1 Prix Héritage Québec Publaktuq Prix étudiant : Conception Québec Oasis arctique Prix étudiant : Conception Québec Faisabilité technique d'un bois lamellé-

collé composé d'espaces feuillues

nordiques Prix étudiant : Projet de recherche Québec Comportement en traction longitudinale

d'assemblages multitiges encollées

dans le bois lamellé-collé Prix étudiant : Projet de recherche Québec Centre-du-Québec Construction d'un gymnase à l'école

Centrale de St-Samuel-de-Horton Concept structural

Développement durable Saint-Samuel-de-

Horton Chaudière-Appalaches Microbrasserie de la Côte-du-Sud Bâtiment commercial de moins de 1000 m2 Montmagny Complexe Aquatique multifonctionnel

de Lévis Bâtiment institutionnel de plus de 1000 m2 Lévis Coopérative de travailleurs Horisol Bâtiment industriel

Détails architecturaux favorisant la durabilité Saint-Jean-Port-Joli Agrandissement de l'usine d'Art Massif Bâtiment industriel

Solutions innovantes Saint-Jean-Port-Joli Promenade des Forts Ossature légère Lévis Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Agrandissement de l'école Métis Beach

Intermediate Bâtiment institutionnel de plus de 1000 m2 Métis-sur-Mer Laurentides Parc municipalité de Canton de Gore Aménagement extérieur Gore Laval Centre d'exploration de la Rivière-des

-Mille-Îles Détails architecturaux favorisant la durabilité Laval Montérégie Chalet du sommet Bromont Bâtiment commercial de plus de 1000 m2 Bromont Gare fluviale de Sorel-Tracy Bâtiment institutionnel de moins de 1000 m2

Développement durable Sorel-Tracy Marché Public de Granby Infrastructure extérieure Granby Patinoire réfrigérée couverte du parc

Hændel Infrastructure extérieure Candiac Symbiocité Ossature légère La Prairie Montréal Agrandissement des bureaux de Jodoin

Lamarre Pratte architectes Bâtiment commercial de moins de 1000 m2

Solutions innovantes Montréal Réfection des infrastructures - Grand

prix de Formule 1 Bâtiment commercial de plus de 1000 m2

Concept structural Montréal Arbora Bâtiment multirésidentiel

Solutions innovantes Montréal Entre-deux Prix étudiant : Conception Montréal Biblioserre du Mile End Prix étudiant : Conception Montréal Outaouais La Halte de Lac-Simon Aménagement extérieur Lac-Simon

SOURCE Centre d'expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois)

