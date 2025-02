Prix d'alphabétisation du Conseil de la fédération - Mme Sylvie Héon reçoit le Prix d'alphabétisation 2024

QUÉBEC, le 4 févr. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, a remis aujourd'hui le 20e Prix d'alphabétisation du Conseil de la fédération à la lauréate québécoise, Mme Sylvie Héon, qui s'est distinguée par sa persévérance et son engagement dans sa communauté.

Âgée de 54 ans et mère monoparentale de trois enfants, Mme Héon est un exemple de courage et de détermination. À l'automne 2023, elle a effectué un retour en formation au Centre de formation Rimouski-Neigette. Grâce à ses efforts, elle y a réalisé des progrès spectaculaires dans ses apprentissages, ce qui lui a permis d'accroître son autonomie. Impliquée comme bénévole dans un organisme venant en aide aux victimes de violence entre partenaires, elle est aussi une source de fierté pour ses enfants et son parcours démontre que, malgré les obstacles, tous les rêves sont possibles. Forte de son expérience de vie et grâce au soutien de l'équipe du Centre de formation Rimouski-Neigette, elle poursuit maintenant des études universitaires dans le domaine psychosocial. Son engagement et sa persévérance lui permettront assurément d'atteindre ses objectifs.

Depuis 2004, les Prix d'alphabétisation du Conseil de la fédération soulignent des réalisations exceptionnelles, des pratiques novatrices et l'excellence en matière d'alphabétisation. Les premières et premiers ministres canadiens reconnaissent le rôle important de l'alphabétisation dans la participation pleine et entière de chaque personne à la société.

Citations :

« Il faut beaucoup de détermination pour reprendre ses études en tant qu'adulte. Notre lauréate de cette année en a fait la preuve, et je veux souligner sa volonté d'améliorer sa vie et celle des gens qui l'entourent. Madame Héon, vos efforts, votre détermination et votre audace ont porté leurs fruits, et vous êtes un bel exemple de persévérance. Votre parcours rappelle que peu importe les circonstances, il est toujours possible de se réinventer et de tracer son propre chemin. »

François Legault, premier ministre

« Le parcours de Mme Héon est un véritable modèle de persévérance et de détermination. Il démontre que l'on peut atteindre son plein potentiel grâce à l'éducation, quel que soit son âge. Félicitations pour cette belle réussite! Je tiens également à remercier tout le personnel qui travaille en formation générale des adultes, dont les efforts en alphabétisation contribuent à des succès comme celui de Mme Héon. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

Faits saillants :

Les lauréates et lauréats des Prix d'alphabétisation 2024 du Conseil de la fédération sont :

County of Lethbridge Community Learning Council -- Alberta

Maureen Kehler -- Colombie-Britannique

Ayni Ahmed -- Manitoba

Learning Disabilities Association of Newfoundland and Labrador -- Terre-Neuve-et-Labrador

Murray Grasse -- Nouveau-Brunswick

Martine Cadieux -- Nouveau-Brunswick

NWT Literacy Council -- Territoires du Nord-Ouest

Mary « Lorenda » Harper -- Nouvelle-Écosse

Patrick Woodcock -- Nunavut

Kayla Dufault -- Ontario

Mi'kmaq Confederacy of PEI -- Île-du-Prince-Édouard

Sylvie Héon -- Québec

nêhiyawak Language Experience -- Saskatchewan

Denis Vachon -- Yukon

