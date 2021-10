MONTRÉAL, le 29 oct. 2021 /CNW Telbec/ - C'est avec honneur que gbi a reçu deux prix lors du gala virtuel des Prix canadiens du génie-conseil : le Prix d'excellence en bâtiment, pour son projet de l'école Curé-Paquin, première école carboneutre au Canada, et le Prix de l'Ingénierie pour un Canada meilleur, attribué au projet ayant le mieux démontré comment le génie améliore la qualité de vie sociale, économique ou culturelle des Canadiens.

Organisé par l'Association des firmes de génie-conseil au Canada et le magazine Canadian Consulting Engineer, ce concours vise à reconnaître les projets qui démontrent une grande qualité d'ingénierie, d'imagination et d'innovation. Il s'agit de la plus haute distinction dans le génie-conseil au Canada.

Déjà honoré cette année par la Chambre de Commerce de l'Est de Montréal, pour le prix ESTim 2021 en développement durable, le 10 juin; et aux Grands Prix du génie-conseil québécois de l'AFG, le 21 septembre, remportant le prix « Visionnaire », la plus haute distinction de la soirée; gbi est touché par cette 3e et 4e récompense obtenue cette année pour cette magnifique réalisation qui représente un grand accomplissement pour ses équipes.

gbi a agi comme chef de file en ingénierie, en mécanique et électricité du bâtiment, ainsi qu'en développement durable dans la conception de cette nouvelle école. En voie de certification LEED® de niveau Or, les équipes y ont intégré plusieurs technologies permettant la réduction de la consommation énergique et l'impact environnemental.

« Nous sommes ravis de cette reconnaissance envers notre projet qui fait rayonner le futur des établissements scolaires. Nos priorités étaient d'offrir aux enfants et aux enseignants un milieu de vie sain, énergisant, où il fait bon vivre, tout en minimisant l'impact environnemental du bâtiment. »

Maxime Boisclair, ing., directeur, Développement durable chez gbi

« Je suis très fier de ces belles reconnaissances en lien direct avec notre vision : Être où le génie sera! »

Pierre-Samuel Beaudoin, ing., vice-président, Services-conseils stratégiques, chez gbi

Pionniers et leaders en mécanique et électricité du bâtiment au Québec, nous sommes très fiers d'avoir été nommés dans la catégorie Meilleur projet au Canada. Nous sommes passionnés par ce que nous faisons. Notre soif permanente de défis, pour l'innovation et la réussite de nos clients, demeure la source fondamentale de notre motivation et de notre fierté.

gbi.ca/fr/projets/ecole-cure-paquin

