Prix Archéo-Québec : Excellence Protection Mise en valeur Diffusion du patrimoine archéologique

MONTRÉAL, le 5 juill. 2021 /CNW Telbec/ - C'est depuis plus de 20 ans qu'Archéo-Québec travaille en étroite collaboration avec celles et ceux qui marquent le paysage de l'archéologie, les chercheurs et chercheuses, les organisations, les musées, les villes et les acteurs de développement. S'il y a quelque chose qui ne change pas, c'est l'immense modestie de ces passionnés de patrimoine.

C'est pourquoi nous avons créé les Prix Archéo-Québec pour mettre en lumière les réalisations de personnes qui font de bien grandes choses pour le patrimoine archéologique et la richesse collective.

Le Prix relève est décerné à une jeune Professionnelle ou un jeune professionnel, une étudiante ou un étudiant ayant moins de 5 années d'expérience. La lauréate est Rachel Archambault, car elle a su s'impliquer avec ses pairs, avec la communauté, avec les gens et c'est avec passion qu'elle donne une voix au patrimoine archéologique et en assure sa diffusion sur différentes plates-formes avec toutes sortes de médiums.

Le Prix excellence est décerné à un organisme, une municipalité, une communauté ou une MRC. Les lauréats sont les membres de la Société d'histoire et d'archéologie de Mashteuiatsh. Leur projet de recherche piloté avec et par les membres de la communauté permet de démontrer l'apport et la valeur de l'archéologie communautaire, et ce, de l'acquisition de connaissances par la recherche jusqu'à la diffusion.

Le Prix carrière est remis à Daniel Laroche, archéologue subaquatique dont la carrière a été riche et diversifiée. Engagé et inlassable, Daniel Laroche a été de plusieurs combats et de multiples grands dossiers. Le patrimoine archéologique est fragile et fugace, aussi, sinon plus, lorsqu'il se situe sous l'eau. De plus, pour assurer la transmission de son expérience, il fonde en 2016 l'Institut de recherche en histoire maritime et archéologie subaquatique et il investit son expérience et ses expertises auprès de jeunes archéologues. C'est sa passion pour son travail, son souci de la diffusion et son implication auprès de la relève qui lui valent ce prix.

Finalement, impossible de passer sous silence le programme de la ville de Laval pour son projet dans le Vieux Sainte-Rose qui pourrait faire école en matière d'intégration du patrimoine archéologique au sein de sa structure municipale. C'est pourquoi le jury offre une mention Coup de cœur pour cette action exemplaire.

Archéo-Québec remercie le ministère de la Culture et des Communications du Québec et les commanditaires suivants : Arkéos, Gaìa, iSCAN et la collection Daniel Marchand pour leur générosité.

En août : Le Mois de l'archéologie

Balados, Vox Pop, activités dans les musées et les sites, c'est avec une nouvelle mouture que le Mois de l'archéologie s'inscrit cette année. Du 1er au 31 août, à la maison ou partout au Québec, le public est invité à découvrir et participer à des événements qui plairont autant aux familles qu'aux adultes, aux passionnés et aux néophytes. Voir la programmation : moisdelarcheologie.com.

