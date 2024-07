Ce mois d'août, le Réseau Archéo-Québec célèbre le 20ème anniversaire du Mois de l'Archéologie !

MONTRÉAL, le 29 juill. 2024 /CNW/ - Archéo-Québec est fier d'annoncer le lancement du Mois de l'archéologie, un événement incontournable qui se déroulera tout au long du mois d'août. Le Réseau et ses membres vous invitent à explorer le patrimoine archéologique du Québec à travers une diversité d'activités réparties dans toute la province. Participez à des fouilles, ateliers, conférences, visites guidées, et bien plus !

Une programmation virtuelle captivante

Pour cette édition, Archéo-Québec propose une série d'activités virtuelles qui permettront aux passionné•e•s d'archéologie de tous âges de découvrir des histoires et des artéfacts fascinants.

C'est quoi ton trésor ?

Dans une série de 4 capsules vidéo, C'est quoi ton trésor ? met en lumière des découvertes archéologiques fascinantes et uniques en donnant la parole aux expert•e•s qui les ont déterrées.

Artéfacts à la loupe

Une poupée de porcelaine du 19e siècle, une broche en argent ou encore la lame d'un couteau traditionnel inuit… Archéo-Québec vous emmène découvrir ce qui se cache derrière les 6 artéfacts qui composent le visuel du Mois de l'archéologie 2024 !

Une participation régionale exceptionnelle

En plus de la programmation virtuelle, le Mois de l'archéologie est soutenu par une participation régionale exceptionnelle. Une dizaine de régions à travers le Québec offriront des activités spéciales pour célébrer cet événement. Les visiteurs et visiteuses auront l'occasion de participer à des fouilles archéologiques, des visites guidées, des expositions et des activités familiales, mettant en lumière la diversité et la richesse du patrimoine archéologique québécois.

Que vous soyez amateur•trice d'histoire, passionné•e d'archéologie, ou simplement curieux•se d'en apprendre davantage sur le passé, le Mois de l'archéologie propose des activités pour tous les goûts.

Concours

C'est son 20ème anniversaire, mais le Mois de l'archéologie a envie de gâter ses participant•e•s !

Pas moins de 12 concours seront offerts tout au long du Mois d'août.

Nuitée dans une maison longue, laisser-passer pour de nombreux musées et institutions à travers le Québec ou encore des activités en famille seront à gagner. Et bien sûr, le traditionnel concours du Mois de l'archéologie pour remporter une nuitée de rêve à l'Auberge Saint-Antoine à Québec.

Restez à l'affût de nos réseaux sociaux pour les découvrir !

Pour consulter la programmation complète et s'inscrire aux activités, rendez-vous sur le site web www.moisdelarcheo.com

Ne manquez pas cette occasion unique de plonger dans l'archéologie et de découvrir les trésors du Québec !

À propos d'Archéo-Québec :

Archéo-Québec est un organisme à but non lucratif voué à la valorisation de l'archéologie au Québec. Depuis plus de 20 ans, nous travaillons activement à la promotion et au rayonnement du patrimoine archéologique québécois en vue de favoriser une meilleure connaissance de notre histoire. Le réseau Archéo-Québec, c'est une communauté constituée d'institutions, d'organismes, de professionnel•le•s de l'archéologie et de passionné•e•s du sujet.

