La Coalition québécoise pour la défense et la sécurité salue la création de l'Agence de l'investissement pour la défense

MONTRÉAL, le 2 oct. 2025 /CNW/ - La Coalition québécoise pour la défense et la sécurité accueille favorablement l'annonce de la création de l'Agence de l'investissement pour la défense, qui vise à répondre à plusieurs des enjeux soulevés par nos membres lors de nos consultations sur l'approvisionnement en matière de défense.

En visant à réduire la lourdeur administrative et en éliminant les redondances, elle répond directement à l'une de nos principales recommandations pour moderniser le système canadien d'approvisionnement en défense.

La Coalition salue également l'engagement de l'Agence à collaborer plus tôt avec l'industrie, afin de mieux définir les besoins et de donner aux entreprises le temps nécessaire pour développer des solutions adaptées au Canada. Cet axe est essentiel pour soutenir l'innovation, favoriser l'émergence de technologies à double usage (civil et militaire) et appuyer la croissance de nos PME.

Enfin, l'arrimage avec nos alliés permettra à nos entreprises de mieux s'intégrer à ces chaînes de valeur et favorisera la diversification de nos marchés, un élément crucial dans le contexte actuel.

« La Coalition est prête à saisir la main tendue du gouvernement et propose sa contribution, ainsi que celle de ses membres, pour accompagner cette transformation et maximiser les retombées pour nos entreprises au Québec », a déclaré Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec et co-porte-parole de la Coalition québécoise pour la défense et la sécurité.

La Coalition québécoise pour la défense et la sécurité continuera d'agir comme partenaire de premier plan pour faire entendre la voix des entreprises du Québec afin de s'assurer que les intentions annoncées produisent les résultats attendus. Elle veillera à ce que cette nouvelle agence assure des retombées économiques ici, tout en misant sur nos créneaux prioritaires, qu'il sera important de définir conjointement avec le gouvernement et l'industrie.

Pour rappel, la Coalition québécoise pour la défense et la sécurité est formée des organisations suivantes :

Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Aéro Montréal

Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Conseil du patronat du Québec (CPQ)

Cybereco

Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

Naval Québec

Propulsion Québec

STIQ

