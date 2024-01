PRIORITÉS ÉCONOMIQUES 2024 - MISER SUR LA PRODUCTIVITÉ ET LE SECTEUR MANUFACTURIER

MONTRÉAL, le 26 janv. 2024 /CNW/ - Alors que les députés de l'Assemblée nationale du Québec feront leur rentrée parlementaire la semaine prochaine et que les consultations pré budgétaires s'amorcent en vue du budget 2024-2025, Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) tient à rappeler les grandes priorités économiques 2024 pour les manufacturiers du Québec.

L'année 2024 débute sous le signe de l'incertitude avec un ralentissement économique de plus en plus visible, une inflation qui tarde à fléchir et des taux d'intérêt élevés et persistants. Dans un tel contexte, les entreprises manufacturières ont besoin d'un signal clair du gouvernement qu'il sera là pour les supporter en stimulant l'investissement pour soutenir l'économie.

Un débat générationnel : l'énergie au cœur de l'avenir du Québec

Dans les prochaines semaines, le gouvernement du Québec déposera un projet de loi très attendu sur l'avenir énergétique du Québec. Ce projet de loi permettra de mettre en place les balises législatives pour que Hydro-Québec et le Québec réalise le plan d'action titanesque déposé cet automne par le président directeur-général d'Hydro-Québec, M. Sabia.

« Ce débat représente une occasion exceptionnelle, celle qu'on voit une fois par génération, pour positionner le Québec sur la route de la prospérité. Pour ce faire, l'ensemble des acteurs économiques du Québec devront mettre l'épaule à la roue pour y arriver. Les manufacturiers du Québec auront des propositions fortes pour faire partie de la solution » - Mme Véronique Proulx, présidente directrice-générale de Manufacturiers Exportateurs du Québec

La pénurie de la main-d'œuvre, encore un frein majeur au développement

Avec près de 20 000 postes vacants dans le secteur manufacturier au Québec, la pénurie de main-d'œuvre affecte toujours les entreprises d'ici, particulièrement celles qui comptent moins de 100 employés. Selon un sondage récemment publié par MEQ. À titre d'exemple, près de 60 % de l'ensemble des entreprises manufacturières refuse encore des contrats, réduisent leurs soumissions ou encaissent des pénalités dues aux retards de livraison.

Pour MEQ, les solutions pour répondre à cette pénurie de main-d'œuvre et d'atténuer les impacts de celles-ci sur notre économique passe par trois solutions, soit : la formation de la main d'œuvre, le recrutement international ainsi que l'automatisation et la robotisation de nos entreprises. Les résultats du sondage peuvent être consultés ici.

« La pénurie de main-d'œuvre est encore le principal frein pour la croissance du secteur manufacturier. L'impact économique est bien réel, et ce, partout à travers le Québec depuis plusieurs années. Le recrutement international, la formation, l'automatisation et la robotisation et l'attraction des jeunes font partie des solutions à portée de main des manufacturiers et des gouvernements. » Mme Véronique Proulx, présidente directrice-générale de Manufacturiers Exportateurs du Québec

Consultations pré budgétaires : le défi de la productivité

Pour générer un effet de levier majeur dans l'économie québécoise, le gouvernement du Québec doit miser sur l'augmentation de la productivité de son économie et du secteur manufacturier. L'augmentation de la productivité est la clé pour combattre l'inflation et le ralentissement économique ainsi que pour continuer le rattrapage économique avec l'Ontario. Nous présenterons au ministre des Finances quelques solutions ciblées sous trois grands chantiers afin d'atteindre ces objectifs :

Chantier 1 - Augmenter la productivité

Rehausser le taux du crédit d'impôt C3i

Bonifier les crédits d'impôts à la recherche et développement et afin de les rendre remboursables

Soutenir financièrement les grands consommateurs d'électricité pour le déploiement des projets d'investissement visant la réduction des gaz à effet de serre, la transition et l'efficacité énergétique

Chantier 2 - Réussir le défi de la main-d'œuvre

Soutenir activement la formation dans les métiers prioritaires du manufacturier

Prioriser la formation pour les projets qui visent à rehausser la productivité, peu importe la taille de l'entreprise

Prioriser la formation des directeurs d'usine et des gestionnaires en emploi sur les compétences technologiques et environnementales

Chantier 3 - Mieux arrimer l'immigration aux priorités économiques

Favoriser la régionalisation de l'immigration par appui financier, complémentaire aux initiatives existantes, afin d'inciter les travailleurs et travailleuses récemment arrivées à s'installer en région

Investir dans la francisation des personnes immigrantes

Le lien de notre mémoire se trouve ici.

« Les investissements en matière de recherche et d'innovation, en équipements et machinerie ainsi qu'en formation de la main-d'œuvre permettront à nos entreprises de hausser leur productivité. Le ministre des Finances a l'occasion de mettre en place des mesures ciblées qui permettront d'avoir un impact concret sur ces enjeux et donc sur l'économie du Québec. Un secteur manufacturier encore plus productif est une clé essentielle pour que le Québec continue son rattrapage économique avec l'Ontario. » Mme Véronique Proulx, présidente directrice-générale de Manufacturiers Exportateurs du Québec

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 502 300 personnes et représente 12,6 % du PIB ainsi que 86,8 % des exportations. Il a généré des ventes globales de de 213,1 milliards de dollars en 2023.

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

Renseignements: Marc-André Gosselin, 514 978-9733, [email protected]