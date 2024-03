PRINCE RUPERT, BC, le 7 mars 2024 /CNW/ - La ville portuaire de Prince Rupert bénéficiera d'une modernisation cruciale de son réseau de distribution de l'eau et de ses canalisations d'égout après un investissement fédéral de 77,2 millions de dollars dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC).

Annoncé par la ministre Soraya Martinez Ferrada et le maire Herb Pond, ce projet permettra d'éliminer de sérieux problèmes liés aux infrastructures de distribution d'eau de la ville, d'en renforcer la résistance aux événements sismiques et de moderniser les canalisations d'égout centenaires.

Le financement fédéral soutiendra la modernisation des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées afin de renforcer la résilience de la ville aux catastrophes naturelles et à leurs effets. Une fois achevé, le projet permettra également de sécuriser les réseaux d'approvisionnement en eau et d'égouts afin de protéger les moyens de subsistance des membres de la collectivité, les services essentiels et les entreprises locales, et de réduire les perturbations occasionnés dans les échanges commerciaux mondiaux et les chaînes d'approvisionnement qui transitent par le port de Prince Rupert. Abritant le troisième plus grand port du Canada, Prince Rupert est une porte ouverte sur les marchés asiatiques, ce qui contribue de manière significative à l'économie du nord de la province et à l'économie nationale.

Avec une forte proportion de conduites installées au début des années 1900, le réseau de distribution d'eau de Prince Rupert nécessite d'importantes améliorations. Le financement permettra de moderniser 26 km de conduites principales hautement prioritaires et de changer le réseau d'égouts unitaires par des égouts séparatifs, afin de séparer les eaux pluviales des eaux usées. Les travaux comprendront l'excavation, la stabilisation du sol, l'installation de nouvelles conduites en PVC et l'amélioration des points de captage. Cette annonce s'inscrit dans le cadre d'un investissement provincial de 65 millions de dollars à partir de mars 2023 pour le renouvellement des infrastructures liées à l'eau, qui est d'une importance capitale.

Les investissements réalisés aujourd'hui en matière d'adaptation auront des retombées économiques importantes à l'avenir. Chaque dollar investi dans l'adaptation et la préparation aux catastrophes naturelles peut rapporter de 13 à 15 dollars de bénéfices.

Citations

« Prioriser la résilience aux catastrophes naturelles est au cœur de projets tels que celui-ci, et elle est plus importante que jamais compte tenu de l'augmentation des incendies de forêt, des inondations et autres phénomènes extrêmes en Colombie-Britannique. L'amélioration des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées de Prince Rupert renforcera la résistance aux séismes et protégera les moyens de subsistance, ainsi que l'importance nationale de la collectivité en tant que ville portuaire en plein essor et porte d'accès au commerce et aux marchés mondiaux. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec et députée de Hochelaga - au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous sommes en train de transformer Prince Rupert en l'une des villes-portes les plus importantes du Canada, en créant un corridor commercial qui stimule les collectivités de tout le pays. Mais nous ne pouvons pas y arriver seuls. C'est pourquoi cet investissement sans précédent de nos partenaires fédéraux est si important. Leur engagement à développer les possibilités économiques dans ce corridor reste inébranlable. Nous sommes heureux d'en faire partie. »

Herb Pond, maire de Prince Rupert

« L'investissement du gouvernement du Canada témoigne d'un engagement collectif à assurer la santé et la vitalité de la collectivité à l'origine de la force et de la durabilité du port de Prince Rupert. À mesure que nous nous développons et nous diversifions, nous pouvons compter sur la résilience des infrastructures municipales qui soutiennent notre main-d'œuvre portuaire locale et qui continuent d'ancrer notre rôle de porte commerciale essentielle pour le Canada. »

Shaun Stevenson, président-directeur général, Administration portuaire de Prince Rupert

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 77,2 millions de dollars dans ce projet, dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC), et la contribution de la municipalité s'élève à 50,8 millions de dollars. Le gouvernement provincial a annoncé [en anglais seulement] 65 millions de dollars de financement le 17 mars 2023.

investit 77,2 millions de dollars dans ce projet, dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC), et la contribution de la municipalité s'élève à 50,8 millions de dollars. Le gouvernement provincial a annoncé [en anglais seulement] 65 millions de dollars de financement le 17 mars 2023. Depuis 2018, le gouvernement fédéral a engagé plus de 3,8 milliards de dollars dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes naturelles. Dans le cadre du Plan d'action pour l'adaptation du gouvernement du Canada , publié en même temps que la Stratégie nationale d'adaptation, le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes a reçu 489,1 millions de dollars de financement additionnel.

, publié en même temps que la Stratégie nationale d'adaptation, le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes a reçu 489,1 millions de dollars de financement additionnel. À ce jour, plus de 2,41 milliards de dollars de financement ont été annoncés pour 92 projets d'infrastructure situés partout au pays et qui aident les collectivités à mieux se préparer et à mieux résister aux répercussions potentielles des catastrophes naturelles, à prévenir les défaillances des infrastructures et à assurer la sécurité des Canadiens.

Les bénéficiaires admissibles sont les municipalités, les administrations locales, les provinces et les territoires, les organismes du secteur public, les organisations autochtones, les organismes sans but lucratif et les organismes à but lucratif en partenariat avec d'autres demandeurs admissibles n'appartenant pas au secteur privé. Pour être admissibles, les projets doivent atteindre un coût total admissible d'au moins 1 million de dollars.

Le 24 novembre 2022, le gouvernement fédéral a publié la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : bâtir des collectivités résilientes et une économie forte. Cette stratégie permet d'engager 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider à atténuer les risques immédiats et futurs liés au changement climatique, auxquels les collectivités canadiennes sont confrontées.

: bâtir des collectivités résilientes et une économie forte. Cette stratégie permet d'engager 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider à atténuer les risques immédiats et futurs liés au changement climatique, auxquels les collectivités canadiennes sont confrontées. Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les obligations en matière de consultation des peuples autochtones.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'ententes de financement/contribution.

