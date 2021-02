Mesure renforçant l'engagement à faire ce qui est juste pour les Canadiens et à soutenir les besoins changeants des clients

TORONTO, le 23 févr. 2021 /CNW/ - L'acquisition récente de Primus Telecommunication par Distributel Communications Limitée apporte d'autres bonnes nouvelles de ce fournisseur de services indépendant et primé : Primus supprime définitivement les frais de dépassement de données sur tous ses forfaits Internet limités.

Plus tôt cette année, Distributel a uni les forces de deux sociétés de télécommunications canadiennes de premier plan en faisant l'acquisition de Primus dans le but de créer une marque encore plus forte. En plus de permettre aux clients d'avoir un meilleur accès aux services résidentiels et commerciaux, cette acquisition perpétue également les grandes traditions établies par Distributel, soit d'assurer l'équité et d'offrir une plus grande valeur aux Canadiens d'un océan à l'autre.

En mars 2020, Primus a supprimé temporairement les frais de dépassement de données, mais aujourd'hui, elle se joint à Distributel, en tant qu'unique grand fournisseur de services indépendants, pour rendre cette suppression définitive, éliminant ainsi tous les frais de dépassement Internet.

« Nous sommes très fiers de pouvoir faire cela pour nos clients, a dit Matt Stein, PDG de Distributel. La satisfaction de nos clients est une priorité absolue pour nous. Alors que les Canadiens continuent à faire face à la pandémie de COVID-19, plus que jamais auparavant, avoir un accès illimité abordable à Internet est une nécessité, et nous serons présents pour répondre à leurs besoins changeants », a ajouté Stein.

Cette décision permettra aux Canadiens qui travaillent ou suivent des cours à domicile, ou qui restent en contact depuis leur domicile, de ne plus se préoccuper des coûts liés à leur forfait Internet.

Ce changement entre en vigueur immédiatement pour tous nos forfaits Internet limités, sans que les clients aient à faire quoi que ce soit.

« Nous jouons un rôle important dans la vie des Canadiens et dans le maintien de leurs liens avec ce qui compte le plus. Si nous avons appris quelque chose, c'est qu'en étant à l'écoute de nos clients, nous pourrons toujours répondre à leurs besoins changeants », a affirmé Stein.

À propos de Distributel

Fondée en 1988, Distributel est un important fournisseur national, primé et indépendant qui offre une vaste gamme de services de télécommunications résidentiels, commerciaux et de gros. En 2020, l'entreprise a obtenu avec fierté la certification Great Place to Work®, une reconnaissance pour son milieu de travail progressif et collaboratif. Avec des bureaux d'un bout à l'autre du pays et un réseau national, cette entreprise de propriété entièrement canadienne s'efforce à offrir choix et valeur aux Canadiens. Grâce à la récente acquisition de Primus Telecommunications, la société est encore mieux positionnée pour offrir des solutions aux consommateurs et aux entreprises de toutes tailles. Distributel offre des services d'Internet haute vitesse, de télévision et de téléphonie mobile et résidentielle par l'entremise de ses marques destinées aux consommateurs. La société fournit des solutions d'affaires par l'entremise des marques Primus et ThinkTel, en tant que fournisseur de services avancés de voix et de données pour les PME et les grandes entreprises dans tout le Canada. La société forge également de nouveaux partenariats et met des services novateurs sur le marché de gros. Pour en apprendre davantage, consultez le site www.distributel.ca.

