L'offre de produits enrichie de la société témoigne de son souci d'accorder la priorité absolue à ses clients

TORONTO, le 7 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Primus Communications, qui fait partie du groupe de sociétés Distributel, offre maintenant des vitesses parmi les plus élevées de la province grâce à la portée étendue de son service Internet au Québec, dont la zone de couverture a augmenté de 71 %. Grâce à ces améliorations, les consommateurs pourront profiter plus facilement de l'offre de produits concurrentielle de Primus à plus d'endroits au Canada, en profitant des avantages d'une connectivité haute vitesse de premier ordre.

Offrant des vitesses allant jusqu'à 400 Mbit/s, les forfaits Internet de Primus constituent des options abordables répondant aux besoins des ménages et des entreprises occupés d'aujourd'hui. La vitesse accrue permettra aux utilisateurs d'écouter plus de contenus en continu sur plusieurs appareils, de faire des appels vidéo sans mise en mémoire tampon et de télécharger une vidéo d'une heure en 11 secondes.

« Notre objectif est d'offrir le meilleur à nos clients et de répondre à leurs besoins grandissants. Des vitesses plus rapides et l'accès élargi à notre service Internet s'inscrivent dans notre volonté de placer le client en premier, conformément à notre promesse d'offrir une expérience client exceptionnelle » souligne Brad Fisher, dirigeant principal des revenus de Distributel.

Les clients de Primus pourront apparier ce service, lancé dans les prochaines semaines, à leur boîtier Wi-Fi maillé et profiter de l'une des meilleures couvertures Wi-Fi résidentielles du Canada. À l'heure où de nombreux Canadiens font l'école à distance, télétravaillent et passent plus de temps à la maison, un service Internet rapide et fiable est plus important que jamais.

Consultez www.primus.ca pour obtenir plus de renseignements sur les hautes vitesses et la couverture de service étendue de Primus offertes dans votre région.

À propos de Distributel

Fondée en 1988, Distributel est un important fournisseur national, primé et indépendant qui offre une vaste gamme de services de télécommunications résidentiels, commerciaux et de gros. En 2020, l'entreprise a obtenu avec fierté la certification Great Place to Work®, une reconnaissance pour son milieu de travail progressif et collaboratif. Avec des bureaux d'un bout à l'autre du pays et un réseau national, cette entreprise de propriété entièrement canadienne s'efforce à offrir choix et valeur aux Canadiens. Grâce à la récente acquisition de Primus Telecommunications, la société est encore mieux positionnée pour offrir des solutions aux consommateurs et aux entreprises de toutes tailles. Distributel offre des produits d'Internet haute vitesse, de télévision et de téléphonie résidentielle par l'entremise de ses marques destinées aux consommateurs. La société fournit des solutions d'affaires par l'entremise des marques Primus et ThinkTel, en tant que fournisseur de services avancés de voix et de données pour les PME et les grandes entreprises dans tout le Canada. La société forge également de nouveaux partenariats et met des services novateurs sur le marché de gros. Pour en apprendre davantage, consultez le site www.distributel.ca/fr/.

