Le système O3 Sanity est un système commerciale portable d'épuration de l'air et des surfaces qui détruit efficacement et en toute sécurité 99% des virus, bactéries, moisissures et allergènes, y compris le SARS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19. Il ne contient aucun produit chimique, ne laisse aucun résidu, tue les bactéries, désactive les virus et assainit les zones d'accès difficile en aussi peu que 22 minutes.

«PrimoCare s'est engagé à aider les Canadiens à avoir accès à des équipements de protection individuelle à des prix abordables pendant cette pandémie», a déclaré George Itzkovitz, président de PrimoCare. "Ce qui rend le système unique, c'est qu'il nettoie, désinfecte, désodorise, détruit les virus sans aucun produit chimique. »

Il est facile à utiliser, il suffit de le brancher, d'enlever les personnes, les plantes et les animaux et de le programmer en fonction de la taille de la zone à désinfecter puis de fermer la porte et de laisser la machine faire son travail. L'ozone est ensuite reconverti en oxygène ce qui permet de rentrer dans la pièce dès que le processus de désinfection est terminé.

Fabriqué en Italie, le Système O3 Sanity est utilisé dans 19 pays, disponible en deux formats, SANY CAR, pour des véhicules, ambulances, autobus et des petites surfaces et SANY PLUS, pour des grandes surfaces, écoles, hôpitaux, bureaux, salles de sport, restaurants, etc.

Testée à l'Université de Padoue, en Italie, l'une de plus anciennes universités d'Europe, fondée en 1212. Le test a été réalisé par le professeur de parasitologie moléculaire, Andrea Crisanti, expert dans son domaine.

À propos de PrimoCare

PrimoCare, est une société spécialisée dans le développement d'équipements de protection individuelle (EPI), et est une division de Primo International, qui s'appuie sur plus de 50 ans d'expertise dans le développement et l'approvisionnement de produits à l'échelle mondiale, pour devenir votre fournisseur clé en main idéal pour les EPI et autres produits médicaux spécialisés.

SOURCE Primo International

Renseignements: Pour plus d'information, par courriel: [email protected], par tél: 514-256-7543, poste 256