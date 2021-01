« Toute faille dans la régulation de la température peut dégrader un vaccin et ainsi lui faire perdre toute sa puissance, a déclaré Paul Shekoski, chef de la direction de Primex. Grâce à la plateforme OneVue de Primex, les clients ont l'esprit tranquille, sachant que le vaccin restera toujours à la bonne température. »

De plus, les fonctionnalités de OneVue comprennent des solutions de surveillance de la qualité de l'air intérieur, de la pression différentielle et de la fermeture de contact. Ces solutions peuvent être utilisées dans les chambres d'isolement des hôpitaux et pour veiller à ce que les portes des congélateurs demeurent fermées. La solution logicielle infonuagique de OneVue est entièrement personnalisable, ce qui permet aux utilisateurs de programmer des rapports, des alertes et des messages en fonction de leurs besoins particuliers et de synchroniser de nombreux types d'appareils différents au sein d'une installation. Plus de 40 000 capteurs Primex sont installés dans différents établissements de santé partout au Canada et aux États-Unis.

« Depuis près de 50 ans, les fournisseurs de soins de santé font confiance à Primex pour offrir des solutions de santé éprouvées et fiables, a déclaré M. Shekoski. Nous sommes fiers de participer à cet effort monumental de santé publique visant à assurer que les gens aient accès à des vaccins contre la COVID-19 qui sont sécuritaires, fiables et efficaces. »

Pour de plus amples renseignements sur les solutions Primex OneVue Sense pour la surveillance de la température d'entreposage des vaccins, visitez le site www.primexinc.com/covid-19-vaccine-storage-monitoring, ou communiquez avec Rob Klinck, vice-président directeur des ventes au +1-262-349-0093.

À propos de Primex

Primex est le principal fournisseur de solutions qui favorisent l'automatisation des installations et le respect des exigences, augmentent l'efficacité, améliorent la sécurité et réduisent les risques pour les entreprises des marchés verticaux dans les secteurs des soins de santé, de l'éducation, de la fabrication et du gouvernement. Primex propose des plateformes qui font appel à l'infrastructure de réseau d'une installation pour automatiser, surveiller, documenter et signaler les activités essentielles habituellement réalisées par le personnel de gestion des installations, notamment la synchronisation du temps et la surveillance de l'environnement, de la température et des événements. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site Web de Primex à l'adresse www.primexinc.com.

