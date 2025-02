Primes impayées en santé et services sociaux - L'APTS dépose un recours contre Santé Québec

LONGUEUIL, QC, le 5 févr. 2025 /CNW/ - L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) annonce aujourd'hui le dépôt d'une plainte officielle contre Santé Québec pour entrave aux activités syndicales en raison du non-versement des montants des primes négociées. Malgré une entente signée et des engagements clairs, des milliers de professionnel•le•s et de technicien•ne•s du réseau attendent toujours les sommes qui leur sont dues.

« Cela fait quatre mois aujourd'hui que le gouvernement repousse le versement des montants des primes promises. Nous avons multiplié les démarches et déposé des griefs dans tous les établissements concernés, mais les réponses sont toujours les mêmes : des promesses dans le vide. Pendant ce temps nos membres, qui tiennent le réseau à bout de bras, doivent continuer de patienter, » dénonce Robert Comeau, président de l'APTS.

Ces primes, obtenues au terme de plus d'un an et demi de négociations ardues, visent à apporter des renforts pour soutenir les équipes œuvrant dans des conditions exigeantes -- quarts de soir, de nuit, de fin de semaine, protection de la jeunesse, soins critiques, psychiatrie et bien d'autres secteurs essentiels. Pourtant, malgré l'échéance fixée au 5 octobre 2024, Santé Québec tarde toujours à les payer.

Une injustice pour les salarié•e•s

« Ce retard est une gifle pour les professionnel•le•s et les technicien•ne•s du réseau, qui comptaient sur ces primes pour boucler leurs fins de mois, et ce, alors que les compressions se multiplient partout dans le réseau public. On parle de milliers de personnes qui travaillent dans des conditions exigeantes et qui, malgré leurs efforts, voient leur employeur continuer de ne pas tenir sa parole », déplore à son tour Joël Bélanger, vice-président de l'APTS et responsable de la négociation nationale.

L'APTS exige le versement immédiat des sommes dues, avec intérêts, ainsi que des réparations pour le préjudice causé. Elle rappelle qu'une situation similaire s'était produite pour les primes en protection de la jeunesse après la signature de la convention collective précédente, en 2022. Elle estime que les gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux auraient dû en tirer des leçons et prendre les moyens nécessaires pour éviter que l'histoire se répète.

« Il est temps que le gouvernement et Santé Québec cessent de se cacher derrière des excuses et assument enfin leurs responsabilités. Nos 65 000 membres ont le droit d'exiger que leur employeur -- le plus important au Québec -- respecte ses engagements. Nous n'hésiterons pas à utiliser tous les moyens nécessaires pour y parvenir », conclut Robert Comeau.

L' Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 65 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

