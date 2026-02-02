À la suite du mot d'ouverture du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes, Marc Miller, la sous-ministre adjointe principale aux Affaires culturelles, Joëlle Montminy, a animé une discussion qui réunissait :



• Kerry Swanson, présidente et cheffe de la direction, BEA ;

• Valerie Creighton, présidente et chef de la direction, FMC ;

• Suzanne Guèvremont, commissaire et présidente, ONF ;

• Julie Roy, directrice générale et cheffe de la direction, Téléfilm Canada.

Cet échange a offert au public de Prime Time une rare occasion d'entendre ces quatre dirigeantes discuter de la souveraineté culturelle, de la force des récits canadiens et autochtones et de l'avenir de l'écosystème de la production audiovisuelle au pays.

Les panélistes ont en outre examiné des manières de rejoindre les auditoires là où ils se trouvent, et réitéré l'importance de la collaboration pour stimuler l'ambition créative et la croissance économique et culturelle. Leurs échanges ont également porté sur la compétitivité mondiale du Canada, sur le fait que les stratégies de financement placent l'industrie au premier rang et qu'elles évoluent de manière à répondre aux réalités d'un marché en transformation.

Citations

« La souveraineté narrative autochtone est essentielle pour créer des occasions permettant aux talents autochtones de développer des œuvres audacieuses et innovantes qui trouvent un écho auprès du public au Canada et dans le monde entier. Le Bureau de l'écran autochtone se réjouit de soutenir l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes, dans son processus de consultation visant à moderniser le secteur audiovisuel canadien afin qu'il reflète mieux les réalités, les ambitions et la force culturelle des conteuses et conteurs autochtones. »

-- Kerry Swanson, présidente et cheffe de la direction, Bureau de l'écran autochtone

« Nos décisions et nos investissements d'aujourd'hui orienteront non seulement l'intérêt que susciteront les récits canadiens et autochtones au pays et partout dans le monde, mais aussi la façon dont ceux-ci nous aideront à bâtir notre nation ensemble. En tant que leaders d'organisations clés dans l'industrie audiovisuelle, nous sommes déterminées à soutenir les démarches d'innovation de nos forces créatives et partenaires. Nous voulons rejoindre les publics de façon novatrice et bâtir un écosystème de production solide et durable capable d'engendrer des retombées économiques et culturelles. J'ai été ravie de me joindre au ministre et à mes homologues pour discuter, à l'occasion de Prime Time 2026, des moyens que nous pouvons prendre, ensemble, pour renforcer l'avenir de la création au Canada. »

-- Valerie Creighton, présidente et chef de la direction, Fonds des médias du Canada

« L'ONF appartient au tissu culturel du Canada. Nous rassemblons les gens grâce aux histoires qui reflètent notre diversité et renforcent notre sentiment d'appartenance. Aujourd'hui, alors que la vérité devient de plus en plus difficile à discerner et que la complexité du paysage médiatique ne cesse de croître, l'ONF est déterminé à raconter des histoires pertinentes et authentiques qui aident la population canadienne à donner un sens à un monde en mutation rapide. J'ai eu plaisir à me joindre au ministre et à mes collègues, puisque nous travaillons ensemble à renforcer l'avenir de la mise en récit au Canada. »

-- Suzanne Guèvremont, commissaire du gouvernement à la cinématographie et présidente de l'Office national du film du Canada

« Depuis près de 60 ans, Téléfilm Canada contribue à préserver notre souveraineté culturelle en veillant à ce que les créatrices et les créateurs canadiens et autochtones aient la liberté et le soutien nécessaires pour raconter leurs propres histoires. Nous sommes aujourd'hui à un moment charnière, où la collaboration nationale et internationale déterminera la force de notre secteur audiovisuel pour les années à venir. En nous associant à nos principaux partenaires institutionnels, nous avons plus de portée auprès des auditoires grâce à cette approche écosystémique collaborative. »

-- Julie Roy, directrice générale et cheffe de la direction, Téléfilm Canada

À propos de Téléfilm Canada

En tant que Partenaire de choix, Téléfilm Canada est une société d'État vouée à la réussite de l'industrie audiovisuelle canadienne, qui favorise l'accès et l'excellence en offrant des programmes qui appuient la résonance culturelle et l'engagement du public. Téléfilm soutient les entreprises dynamiques et les talents créatifs au pays et dans le monde, en considérant toujours ses objectifs d'équité, d'inclusion et de durabilité. De plus, elle formule des recommandations auprès du ministère du Patrimoine canadien concernant la certification des coproductions audiovisuelles régies par des traités, et elle administre les programmes du Fonds des médias du Canada. Visitez telefilm.ca et suivez-nous sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram et sur Letterboxd.

À propos du Fonds des médias du Canada

Le Fonds des médias du Canada (FMC) favorise, développe, finance et promeut la production de contenus canadiens et d'applications pour toutes les plateformes audiovisuelles. En outre, il oriente les contenus vers un environnement numérique mondial concurrentiel en soutenant l'innovation de l'industrie, en récompensant le succès, en favorisant la diversité des voix et en encourageant l'accès à des contenus grâce à des partenariats avec les secteurs public et privé. Le FMC reçoit des fonds du gouvernement du Canada et des distributeurs de services de télévision par câble, par satellite et par IP du pays. Visitez notre site Web pour davantage d'information.

À propos du Bureau de l'écran autochtone

Le Bureau de l'écran autochtone est un organisme national indépendant de financement et de défense au service des créateurs de contenu sur écran des Premières Nations, Inuit et Métis au Canada. La mission du BEA consiste à promouvoir et à soutenir la souveraineté narrative des peuples autochtones en augmentant leur représentation et leur participation dans l'industrie de la production de contenu sur écran.

L'ONF en bref

Depuis plus de 80 ans, l'Office national du film du Canada (ONF) produit, distribue et conserve ces histoires, qui forment aujourd'hui un vaste patrimoine audiovisuel représentant les Canadiens et Canadiennes. Pour raconter ces histoires, l'ONF collabore avec des cinéastes de partout au pays, de toutes les générations et de tous les horizons. Il mobilise leur force créative afin de créer du contenu pertinent et toujours plus audacieux qui rejoint un public curieux, engagé et diversifié. L'ONF travaille également avec les spécialistes de l'industrie pour favoriser l'innovation dans toutes les sphères du récit, du format aux modes de diffusion. Chaque année, une cinquantaine de films d'animation et de documentaires percutants s'ajoutent à sa vaste collection de plus de 14 000 titres, dont la moitié sont accessibles gratuitement sur onf.ca. Par sa mission, son statut et ses productions, l'ONF nourrit l'identité culturelle canadienne et façonne aujourd'hui le Canada de demain.

SOURCE Office national du film du Canada

Contacts pour les médias : Sarah Lezmy, Conseillère, Communications stratégiques, Téléfilm Canada, [email protected]; Maxime Ruel, Chef principal, communications, FMC, [email protected]; Jean-François D. O'Bomsawin, Directeur des communications et Initiatives francophones, BEA, [email protected]; Magalie Boutin, Directrice, Communications et affaires publiques, ONF, [email protected]