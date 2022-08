Primaris REIT choisit Cineplex Média numérique pour son nouveau réseau d'affichage et de répertoires numériques dans ses centres commerciaux

Solutions d'affichage numérique prévues pour 19 centres commerciaux à travers le pays, y compris les centres Dufferin Mall à Toronto, et Orchard Park à Kelowna

TORONTO, le 9 août 2022 /CNW/ - (TSX: CGX) - Cineplex Média numérique (CMN), une division de Cineplex, a annoncé aujourd'hui qu'elle a été choisie pour développer, installer et maintenir un réseau d'affichage numérique de pointe dans les centres commerciaux du Canada qui sont gérés par Primaris REIT (Primaris), y compris les centres de Toronto, Calgary et Kelowna. CMN a été sélectionnée pour sa vaste expérience dans la création et la gestion de réseaux numériques novateurs ainsi que pour sa capacité à offrir des solutions qui comprennent la génération de revenus, le développement de contenu, et la vente de médias publicitaires par l'entremise de Cineplex Média.

Dans le cadre de ce partenariat, CMN exploitera un réseau de près de 70 écrans numériques dans 19 centres commerciaux détenus et gérés par Primaris en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba, en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick. Chaque centre recevra une solution d'affichage personnalisée consistant en de grands écrans verticaux double face pour l'affichage des publicités dans les médias, des plans et des répertoires numériques. Le nouveau réseau d'affichage numérique devrait être entièrement déployé à l'échelle nationale cet automne.

« Nous sommes ravis que Primaris ait choisi CMN pour ce projet passionnant. Notre approche, axée sur le ciblage et l'expérience du public d'après les données récoltées, permettra à Primaris d'engager les clients qui visitent leurs centres commerciaux, tout en permettant à nos partenaires médias de rejoindre encore plus de clients dans les centres commerciaux du Canada dans des marchés clés supplémentaires », a déclaré Fab Stanghieri, vice-président directeur et directeur général, Médias de Cineplex. « Notre réseau commercial, qui comprend 69 centres commerciaux fréquentés par plus de 700 millions de visiteurs chaque année, combiné à notre partenariat avec Primaris, nous permettra désormais de rejoindre 13 nouvelles agglomérations de plus de 1,4 million de résidents locaux ».

« L'engagement continu de Primaris envers nos clients et nos partenaires de vente au détail est illustré par les efforts continus que nous déployons pour augmenter la fréquentation de nos centres commerciaux grâce à des expériences mémorables et significatives », a déclaré Jasleen Bhinder, directrice du marketing de Primaris REIT. « Nous sommes vraiment très heureux de travailler avec la solide équipe de CMN dont l'expertise est centrée sur le client, et nous avons hâte de voir les programmes de CMN axés sur la stratégie, notamment les listes de lecture créatives, l'optimisation, les solutions technologiques innovantes, et les possibilités d'attirer plus de locataires de marques spécialisées dans nos centres ».

En tant que fournisseur unique de solutions d'affichage numérique, CMN offre des services complets qui génèrent des résultats. S'étant fait un nom dans les secteurs de l'affichage numérique hors foyer, de la vente au détail, de la finance, de l'épicerie et de la restauration rapide, CMN fournit à ses clients, y compris Primaris, des solutions de réseau d'affichage numérique innovantes et basées sur les données. CMN ne se contente pas de suspendre des écrans; son leadership dans le secteur provient également de son expertise en matière de conception et d'expérience créative, de services de données et d'analyse, d'installation et d'excellence opérationnelle, et de vente de médias. Grâce à CMN, la perception par les clients est plus forte, va plus loin et apporte plus. Pour plus d'informations sur Cineplex Média numérique, consultez le site CDMExperiences.com.

À propos de Cineplex

Cineplex (TSX: CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma, du contenu filmé et des loisirs, mais aussi du divertissement et des médias. Cineplex offre à des millions d'invités la possibilité de s'évader du quotidien grâce à son circuit de plus de 170 cinémas et établissements de divertissement. En plus d'être le plus grand et le plus innovant des exploitants de salles de cinéma au Canada, Cineplex exploite aussi les complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium) et les destinations de restauration et de divertissement The Rec Room (« Délices et divertissement »). L'entreprise exploite en outre des entreprises à succès dans le secteur du commerce numérique (CineplexStore.com), de la programmation complémentaire (Événements Cineplex), des médias cinématographiques (Cineplex Média), des médias numériques fixes (Cineplex Média numérique) et des solutions de divertissement (Groupe de divertissement Player One). Cineplex est partenaire en coentreprise de Scène+, le plus important programme de fidélisation axé sur le divertissement au Canada, ce qui lui permet d'offrir un rapport qualité-prix encore plus élevé à ses invités.

Fière d'être reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie plus de 10 000 personnes dans ses bureaux et emplacements canadiens et américains. Pour en apprendre davantage, consultez le site Cineplex.com.

About Primaris

Primaris REIT (TSX: PMZ.UN) owns and manages 35 retail properties aggregating approximately 11.4 million square feet, at Primaris REIT's ownership share valued at approximately $3.3B, including 22 enclosed shopping centres totaling approximately 9.8 million square feet and 13 unenclosed shopping centre and mixed-use properties aggregating approximately 1.6 million square feet. Primaris REIT is one of the largest owners and managers of enclosed shopping centres in Canada, and one of the largest owners and operators of retail property of all formats across Canada.

SOURCE Cineplex

