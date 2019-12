Primagaz, la filiale française de SHV Energy Group, le plus grand fournisseur au monde de gaz de pétrole liquéfié, choisit Getac pour optimiser les opérations de l'ensemble de son réseau de distribution de gaz en vrac

Fondé en 1938, Primagaz est un joueur français de longue date dans la distribution de propane et de butane, tant en vrac que sous forme embouteillée. Étant un pionnier de la transition énergétique, ce fut le premier groupe à obtenir l'autorisation de distribuer du gaz par l'entremise du réseau auprès des 27 000 municipalités n'ayant pas accès au gaz naturel, aidant à équilibrer l'assortiment énergétique. Depuis 1999, Primagaz est la filiale française de SHV Energy group, qui compte 30 millions de clients et 14 000 employés en Europe, en Asie et en Amérique latine.

La livraison rapide et efficace de butane et de propane à la clientèle de toute la France est une composante essentielle des activités de Primagaz. Ces livraisons sont acheminées toute l'année durant à des clients d'affaires et privés, dont des agriculteurs et des installations industrielles, dans des secteurs non desservis par le réseau de gaz naturel.

Pour que ces livraisons soient faites à temps et de façon sécuritaire, les conducteurs de Primagaz ont besoin d'une solution mobile qui les protège lorsqu'ils sont en fonction dans des milieux potentiellement dangereux, mais qui leur permet aussi de s'acquitter de leurs tâches aussi efficacement que possible. En effet, ils doivent notamment communiquer avec le siège social, imprimer des factures et des bons de commande, et enregistrer des données importantes par l'entremise d'applications spécialisées alors qu'ils sont chez les clients.

La tablette robuste ZX70-Ex de Getac s'est profilée comme solution idéale pour combler les besoins de Primagaz. Propulsée par un puissant système d'exploitation Android, un écran tactile muni de la technologie LumiBond® 2.0 assurant un affichage facile à lire tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, la connectivité 4G LTE et une pile offrant une autonomie durant tout le quart, la tablette ZX70-Ex procure au conducteur toutes les fonctions dont il a besoin pour travailler efficacement sur le terrain. Avec les certifications MIL-STD-810G et IP67, cet appareil peut résister aux environnements physiques hostiles, alors que sa plage de fonctionnement allant de -21 degrés Celsius à +60 degrés Celsius assure sa fiabilité même lorsque les températures sont extrêmes. Qui plus est, les certifications ATEX Zone 2/22 et IECEx Zone 2/22 assurent un fonctionnement sécuritaire en présence d'atmosphères potentiellement explosives, alors que le logiciel spécialisé fournit par Grizzli, le spécialiste de l'informatique intégrée, vient rehausser l'efficacité opérationnelle.

Les fonctions avancées de la ZX70-Ex permettent à Primagaz de numériser la signature électronique de ses clients, ce qui accroît également ses processus opérationnels.

« En plus d'offrir des composantes matérielles résistantes et extrêmement fiables, la garantie de trois ans pare-chocs à pare-chocs de Getac, qui couvre par défaut les dommages accidentels, est aussi grandement bénéfique. En effet, elle minimise les perturbations attribuables au temps de pannes imprévues et permet de maintenir sur la route les conducteurs de nos chargements », déclare Pierre-Antoine Barré, responsable des projets de la chaîne d'approvisionnement AMOA à Primagaz. « De plus, nous bénéficions d'un soutien technique sophistiqué qui nous procure des avantages exceptionnels surpassant nos attentes et allant bien au-delà du simple appareil. »

« Nous sommes fiers d'élargir davantage notre partenariat technologique avec Primagaz, qui est un franc succès, en signant cette nouvelle entente », soutient Rowina Lee, vice-présidente du centre de développement des affaires et des ventes mondiales à Getac Technology Corporation. « Grâce à nos solutions résistantes et à notre soutien technique spécialisé, nous sommes un partenaire technologique sur lequel Primagaz peut compter pour concentrer ses efforts sur la prestation de services de livraison de grande qualité à l'avant-garde de l'industrie destinés à ses clients. »

