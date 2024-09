PRÉVISIONS SALARIALES POUR 2025 : DES AUGMENTATIONS MOINDRES QUE L'AN DERNIER, MAIS DEMEURANT ÉLEVÉES

MONTRÉAL, le 17 sept. 2024 /CNW/ - Tous emplois confondus, les employeurs du Québec prévoient d'accorder des augmentations salariales de 3,3 % l'an prochain. Cette prévision est près d'un demi-point de pourcentage inférieure à ce que les employeurs ont réellement versé cette année (3,7 %, tant selon les cabinets répondants que Statistique Canada), mais dépasse d'environ la même marge les niveaux qu'on connaissait d'avant la pandémie.

« On sent beaucoup de prudence au sein des organisations. D'une part, elles souhaitent un retour à la normale et à des niveaux d'augmentations plus proches de leur capacité de payer. D'autre part, elles font face à des défis de rétention et surveillent attentivement leur positionnement par rapport au reste du marché. Si la rareté de la main-d'œuvre est moins aiguë qu'elle ne l'était, elle reste toutefois encore présente dans plusieurs secteurs d'activité et métiers spécialisés. Les entreprises doivent en tenir compte », commente Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.

L'enquête permet également d'observer que moins de 5 % des organisations répondantes prévoient un gel des salaires et des structures salariales pour l'an prochain, un pourcentage toutefois plus élevé que lors des prévisions 2024 (3,25 %). En excluant celles-ci du calcul, la moyenne des augmentations de salaire prévues pour 2025 au Québec s'établit à 3,5 % tous secteurs confondus, soit seulement 0,2 % de plus.

Variabilité entre les secteurs d'activité

Le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques sort grand gagnant avec une hausse prévue de 3,8 %, suivi de la finance et des assurances (3,5 %) et du secteur de l'énergie (3,5 %). Celui des services publics (« public utilities ») entrevoit des augmentations plus modestes, de 2,6 % en moyenne.

Transparence salariale : de plus en plus attendue

L'Ordre profite de la publication de ces données pour rappeler aux employeurs que la transparence salariale est de plus en plus attendue de la part des personnes candidates et employées. Lors d'un sondage mené l'an dernier, 90 % des travailleuses et travailleurs considéraient important d'accéder aux informations salariales d'un poste avant de poser leur candidature. Une personne sur quatre (25 %) affirmait s'être déjà retirée d'un processus de recrutement en raison d'un niveau de transparence salariale jugé insatisfaisant. Presque autant (23 %) disaient avoir déjà quitté un emploi pour la même raison. Ces comportements étaient d'ailleurs nettement plus fréquents chez les jeunes de 18 à 34 ans.

« La transparence salariale permet à un employeur de démontrer son engagement envers des pratiques salariales équitables. Elle contribue à créer un climat de confiance qui aide à motiver et à retenir les talents, ces derniers pouvant mieux cerner leurs perspectives de carrière au sein de l'organisation. Rappelons aussi que dans d'autres régions du pays, notamment chez nos voisins ontariens, les employeurs ont maintenant des obligations légales en la matière », souligne Manon Poirier, CRHA.

Pour outiller les entreprises dans cet exercice qui ne s'improvise pas, l'Ordre a publié un Guide sur la transparence en matière de rémunération.

Pour obtenir gratuitement et en exclusivité l'outil des prévisions salariales 2025, assistez la semaine prochaine au Rendez-vous Rémunération 2024 ou accéder à l'outil sur carrefourrh.org à compter du 15 octobre 2024.

Tableau des augmentations des salaires prévues par secteur d'activités (incluant gels)

Services professionnels, scientifiques et techniques 3,8 % Finance et assurances 3,5 % Énergie, mines, pétrole et gaz 3,5 % Soins de santé et assistance sociale 3,4 % Autres secteurs de services incluant la construction 3,4 % Fabrication 3,3 % Commerce de gros et de détail 3,3 % Technologies de l'information et des communications 3,3 % Arts, spectacles et loisirs 3,2 % Transport et entreposage 3,1 % Administrations publiques (municipal, provincial et fédéral) 3,0 % Agriculture, foresterie, pêche et chasse 3,0 % Services publics (« public utilities ») 2,6 %

À propos des prévisions salariales 2025 de l'Ordre

Les prévisions salariales pour 2025 ont été établies à partir des enquêtes de huit cabinets participants au Rendez-vous Rémunération 2024, soit Gallagher, Hub, Mercer (Canada seulement), Normandin Beaudry, Rémunération & Co (Québec seulement), Saucier Conseil (Québec seulement), Telus Santé, ainsi que WTW (Canada seulement). Lorsque combinées, elles révèlent les attentes d'environ 916 entreprises au Québec et 2 453 pour le Canada entier.

