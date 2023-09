PRÉVISIONS SALARIALES POUR 2024 : DES AUGMENTATIONS QUI DEMEURENT TRÈS ÉLEVÉES MALGRÉ LE RALENTISSEMENT DE L'ÉCONOMIE

MONTRÉAL, le 21 sept. 2023 /CNW/ - Tous emplois confondus, les employeurs du Québec prévoient octroyer des augmentations salariales de 3,7 % l'an prochain, une prévision qui est la deuxième plus élevée enregistrée depuis les quinze dernières années et qui se situe dans la continuité de ce que les organisations ont réellement octroyé jusqu'à maintenant en 2023 (3,5 %). C'est ce que révèle l'enquête sur les Prévisions salariales 2024, dévoilée aujourd'hui par l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.

L'enquête permet également de conclure qu'une minorité d'entreprises envisage des gels de salaires pour 2024, un choix qui s'observe dans tous les secteurs, quel que soit le type de poste ou la taille de l'organisation.

« Petites, moyennes ou grandes, toutes les entreprises doivent tenir compte des attentes élevées des travailleurs, engendrées par l'inflation des dernières années et par la rareté relative de la main-d'œuvre, qui persiste en dépit du ralentissement actuel. Malgré leurs contextes respectifs, les PME et le secteur du commerce de détail doivent aussi rajuster leurs offres salariales », souligne Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.

Variabilité entre les secteurs d'activité

La variabilité des prévisions entre les secteurs d'activité économique est un peu plus grande au Québec qu'ailleurs au Canada, avec des écarts de 1,5 point de pourcentage au Québec, comparativement à 0,9 dans l'ensemble du pays.

Le commerce de gros et de détail, les services professionnels et techniques, ainsi que le secteur de l'agriculture et de la foresterie sortent grands gagnants au Québec, suivis de plusieurs autres supérieurs à la prévision de 3,7 % et avoisinant les 4 % : fabrication, transport et entreposage, finance et assurances, ainsi que le secteur des arts, spectacles et loisirs.

À l'inverse, les administrations publiques du Québec entrevoient des augmentations plus modestes, de 2,6 % en moyenne.

Syndiqués versus non-syndiqués : qui tire le mieux son épingle du jeu?

Pour la première fois cette année, l'outil publié par l'Ordre des CRHA départage les prévisions salariales entre employés syndiqués et non syndiqués. De manière générale, les rajustements de salaires des employés syndiqués sont inférieurs à ceux des employés non syndiqués.

« L'avantage des conventions collectives, c'est qu'elles donnent de la prévisibilité aux employés quant à leur salaire et leurs conditions puisque les conventions sont signées pour quelques années. Le revers, c'est qu'elles offrent moins de latitude et de capacité à s'adapter rapidement au contexte et au marché dans l'octroi des augmentations annuelles. On a constaté que les conventions collectives signées dans le contexte inflationniste de la dernière année contenaient souvent un rajustement significativement plus élevé pour la première année de la convention, puis plus modeste pendant les années suivantes », commente Manon Poirier.

Pour en savoir plus, consultez l'outil pratique.

À propos des prévisions salariales 2024 de l'Ordre

Les prévisions salariales pour 2024, ont été établies à partir des enquêtes de sept cabinets participants au Rendez-vous Rémunération 2023, soit CGC-Talent (Québec seulement), Gallagher, Mercer, Normandin Beaudry, Saucier Conseil (Québec seulement), Telus Santé et WTW (Canada seulement). Lorsque combinées, elles révèlent les attentes d'environ 850 entreprises au Québec et 2 400 pour le Canada entier.

À propos de l'Ordre

Regroupant 12 000 professionnels agréés, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est la référence en matière de pratiques de gestion des employés. Il assure la protection du public et contribue à l'avancement des CRHA | CRIA. Par ses interventions publiques, il exerce un rôle majeur d'influence dans le monde du travail au Québec. L'Ordre participe ainsi activement au maintien de l'équilibre entre la réussite des organisations et le bien-être des employés. Pour en savoir plus, visitez ordrecrha.org .

