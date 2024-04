Prévention du suicide - Un guide pour que nos œuvres de fiction soient plus authentiques et sécuritaires

QUÉBEC, le 2 avril 2024 /CNW/ - L'Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) dévoile un nouvel outil : Suicide et fiction -- Guide d'accompagnement. Le Guide propose des conseils et ressources aux créateurs, producteurs et diffuseurs de fiction pour aborder de manière responsable et authentique le suicide dans leurs œuvres et ce, autant pour la production audiovisuelle, théâtrale que littéraire.

Les impacts négatifs et positifs possibles liés à la représentation fictive des comportements suicidaires, comme l'effet de contagion suicidaire ou l'encouragement à la demande d'aide sont documentés dans le Guide. En y présentant des pistes de réflexion et d'action concrètes ainsi que des exemples d'œuvres ayant abordé ce sujet, l'AQPS souhaite répondre aux besoins de tous ceux évoluant dans l'univers de la fiction au Québec.

« C'était essentiel pour notre organisation d'offrir, dans le respect de la liberté de création, un outil concret d'information et de sensibilisation sur la représentation fictive des comportements suicidaires et ses impacts. Les acteurs des milieux culturel, artistique et du divertissement ont tous la possibilité de faire avancer la prévention du suicide, parce que leur œuvre a un impact réel sur la société », souligne Hugo Fournier, président-directeur général de l'AQPS.

Plusieurs acteurs culturels et scientifiques d'impliqués

Ce projet a été réalisé grâce au soutien précieux de différents acteurs issus des milieux culturel et artistique, mais également en étroite collaboration avec le milieu scientifique :

Anne Boyer , autrice et production chez Duo Productions;

, autrice et production chez Duo Productions; Jean-Philippe-Baril Guérard, comédien, auteur, metteur en scène et scénariste;

Jean-Simon Traversy , codirecteur artistique au Théâtre Duceppe et metteur en scène;

, codirecteur artistique au Théâtre Duceppe et metteur en scène; Thomas Campbell , éditeur chez Héritage Jeunesse et Dominique et Compagnie;

, éditeur chez Héritage Jeunesse et Dominique et Compagnie; Sophie Parizeau , directrice générale fiction chez Bell Média et Géraldine Charbonneau, chef principal contenu fiction chez Bell Média;

, directrice générale fiction chez Bell Média et Géraldine Charbonneau, chef principal contenu fiction chez Bell Média; Cécile Bardon, PhD, Directrice associée du CRISE, professeure au département de psychologie, UQAM.

« En tant qu'artiste, il me semble important de se renseigner lorsque l'on n'est pas un expert d'un sujet que l'on souhaite aborder. Dans mon cas, ça m'a permis de développer une meilleure compréhension du suicide, des mythes qui lui sont encore associés et puis surtout, de prendre conscience de l'incidence que ça pouvait avoir sur le public que d'aborder ce thème si particulier », mentionne Gabriel Morin, scénariste, comédien et auteur ayant été accompagné par l'AQPS avec sa pièce Merci d'être venus.

Les créateurs qui souhaiteraient obtenir un accompagnement personnalisé dans le cadre de la création, production ou diffusion d'une fiction peuvent communiquer avec l'AQPS en tout temps

Besoin d'aide ?

Si vous pensez au suicide ou vous inquiétez pour un proche, des intervenants sont disponibles pour vous aider, partout au Québec, 24/7.

Téléphone : 1 866 APPELLE (277-3553)

Texto : 535 353

Clavardage, informations et outils : www.suicide.ca

À propos de l'AQPS

L'AQPS s'implique dans toutes les sphères de la prévention du suicide au Québec. Organisme à but non lucratif fondé en 1986, l'AQPS compte aujourd'hui environ 200 membres. Elle a pour mission de mobiliser l'ensemble des acteurs, soutenir les milieux, outiller les intervenants, sensibiliser le public et influencer les décideurs afin de prévenir le suicide. Sa vision : bâtir un Québec sans suicide.

SOURCE Association québécoise de prévention du suicide

Renseignements: Sources : Marie Hautval, Courtière de connaissances, AQPS; Pour demandes médias : Mélanie Ringuette, Directrice des communications et de la mobilisation, AQPS, (418) 576-9667, [email protected]