Prévention des surdoses - Le ministre Carmant annonce un financement supplémentaire de près de 37 M$

GATINEAU, QC, le 16 mai 2023 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, est heureux d'annoncer que le gouvernement investira 36,9 millions $ supplémentaires sur cinq ans afin de soutenir des mesures de prévention des surdoses, un financement découlant du budget 2023-2024 du gouvernement.

Le financement supplémentaire annuel s'ajoutera à la somme annuelle initiale de 15 millions $ prévue dans la Stratégie nationale de prévention des surdoses de substances psychoactives 2022-2025 - Parce que chaque vie compte. Ce montant sera bonifié de 6,1 millions $ en 2023-2024 et le rehaussement annuel sera de 7,7 millions $ pour les quatre années suivantes. Ces ajouts seront pourvus à même le Fonds de lutte contre les dépendances.

Ces sommes additionnelles permettront le rehaussement du financement des organismes communautaires régionaux et locaux afin de consolider et bonifier des services en lien avec la consommation supervisée et la vérification de drogues. Elles permettront également d'augmenter le financement des partenaires communautaires nationaux œuvrant en recherche, en prévention et en promotion, et de soutenir la mise en œuvre de la Stratégie 2022-2025.

Citation :

« Malgré tous les efforts consentis ces dernières années en matière de prévention des surdoses de drogues, la situation requiert que nous en fassions encore davantage. Les drogues illicites sont nombreuses et de plus en plus dangereuses. Notre gouvernement continue à adapter ses actions, à les déployer de façon humaine et pragmatique, et à investir plus de ressources pour mieux protéger les Québécoises et les Québécois. Les sommes supplémentaires annoncées aujourd'hui permettront d''intensifier les interventions et de répondre aux préoccupations des organismes et de nos partenaires. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

Faits saillants :

Rappelons que la Stratégie, qui a été lancée en 2022, propose 15 mesures regroupées sous sept champs d'action qui concourent à réduire les surdoses et à améliorer la qualité de vie des utilisateurs de drogues.

Elle prévoyait jusqu'à maintenant un financement annuel de 15 millions $ réparti entre les directions régionales de santé publique des établissements régionaux de santé et de services sociaux et les organismes communautaires nationaux et régionaux œuvrant en réduction des méfaits engagés dans la prévention des surdoses.

Soixante-dix pour cent du montant annuel est attribué aux établissements pour le suivi des actions dans leur région respective, incluant le soutien aux organismes communautaires, tandis que le 30 % restant permet de soutenir les associations nationales communautaires et les partenaires du domaine scientifique.

