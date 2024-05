Prévention des risques liés aux glissements de terrain - Québec investit près de 5,2M $ pour protéger les bâtiments et les infrastructures d'Alma

QUÉBEC, le 6 mai 2024 /CNW/ - Le député de Lac-St-Jean, M. Éric Girard, annonce, au nom du ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de l'Estrie, M. François Bonnardel, une aide financière totalisant 5 180 165 $ pour prévenir les risques liés aux glissements de terrain à la ville d'Alma. Cet investissement permettra de financer des mesures de stabilisation de talus par l'entremise du Cadre pour la prévention de sinistres (CPS), sous la coordination du ministère de la Sécurité publique (MSP), et en partenariat avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD).

Le projet permettra de protéger des résidences et bâtiments, dont le Centre sportif Mistouk et l'école Jean-Gauthier, ainsi que des routes municipales situées en sommet de talus dans l'arrondissement de Saint-Cœur-de-Marie. Les travaux seront réalisés d'ici le 31 mars 2027.

Citations :

« La sécurité, c'est très important et nous y voyons concrètement, de façon à appuyer les municipalités qui doivent gérer des risques liés aux glissements de terrain. C'est ainsi qu'on pourra éviter que des événements malheureux surviennent et protéger des vies ainsi que des avoirs précieux. Grâce à cet investissement, les citoyens d'Alma pourront bénéficier d'un milieu de vie plus sécuritaire. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Nous le constatons, les changements climatiques entraînent des impacts de plus en plus grands sur notre territoire. C'est pourquoi il est essentiel de favoriser des initiatives qui visent à la fois un aménagement durable, mais également un environnement sain pour toutes et tous. Nous sommes donc fiers d'appuyer financièrement les municipalités qui passent à l'action pour mettre en place des mesures d'adaptation climatiques adéquates, afin qu'elles soient plus résilientes. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Les événements du passé nous ont montré l'importance de prévenir les risques liés aux glissements de terrain et c'est rassurant de constater que notre gouvernement vient soutenir la ville d'Alma afin d'assurer l'intégrité des bâtiments et, surtout, la sécurité de la population. Cette collaboration est essentielle. »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales

« Nous savons qu'un glissement de terrain pourrait occasionner des conséquences importantes pour la sécurité de la population et l'intégrité de nos constructions. C'est pourquoi nous travaillons tous ensemble, à l'échelle nationale, régionale et locale, pour évaluer les risques de sinistres et pour renforcer la résilience dans nos municipalités les plus exposées. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« La sécurité de notre population est notre priorité absolue. C'est pourquoi la Ville d'Alma s'engage avec une contribution significative de 1,8 million de dollars pour sécuriser le secteur de Saint-Cœur-de-Marie. Grâce à cette initiative, en collaboration avec le gouvernement du Québec, nous mobilisons plus de 7 millions de dollars pour prévenir les risques de glissements de terrain et protéger nos citoyens. »

Sylvie Beaumont, mairesse d'Alma

Faits saillants :

Étant donné le nombre élevé de bâtiments et d'infrastructures qui pourraient être endommagés par un éventuel glissement de terrain, l'option recommandée par les experts du MTMD consiste à contrer le danger par une stabilisation de talus à l'aide d'un contrepoids en enrochement et un rehaussement du lit du cours d'eau. Le tout agirait également comme mesure de protection contre l'érosion. La longueur totale d'empierrement est évaluée à environ 1 000 m et le projet prévoit aussi des travaux de revégétalisation, d'éventuelles compensations environnementales ainsi que de remise en état des lieux.

Cette aide de 5 180 165 $ échelonnée de 2023-2024 à 2026-2027 s'inscrit dans les efforts du Cadre pour la prévention de sinistres (CPS), un programme gouvernemental administré par le MSP. Le CPS offre un soutien financier et technique à des municipalités et à des municipalités régionales de comté pour la réalisation d'analyses de risques et de solutions ainsi que pour la mise en œuvre de celles-ci.

Ce financement octroyé par l'entremise du CPS provient des crédits budgétaires du MSP.

Le MSP et les ingénieurs spécialisés en géotechnique du MTMD accompagnent les municipalités dans la mise en œuvre des mesures d'atténuation des risques de sinistres liés aux glissements de terrain financées par le gouvernement du Québec.

