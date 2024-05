Prévention des risques liés à l'érosion et à la submersion côtières - Québec investit près de 15 M$ pour protéger les bâtiments et les infrastructures de Rimouski

RIMOUSKI, QC, le 13 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière totalisant 14 887 419 $ pour prévenir les risques liés à l'érosion et à la submersion côtières dans la ville de Rimouski. Cet investissement permettra de financer des mesures de protection côtière par l'entremise du Cadre pour la prévention de sinistres (CPS), sous la coordination du ministère de la Sécurité publique (MSP).

Le projet permettra de protéger des centaines de bâtiments et d'infrastructures municipales. Les travaux seront réalisés d'ici le 31 mars 2027.

« Je remercie tous les partenaires qui participeront à ces travaux d'envergure. Pour assurer la sécurité des personnes et protéger leurs avoirs, nous prenons des mesures concrètes en appui aux villes et aux municipalités qui, comme Rimouski, doivent vivre avec les conséquences de l'érosion et de la submersion côtières. Grâce à cet investissement, les citoyens et citoyennes de Rimouski pourront bénéficier d'un milieu de vie plus sécuritaire et préserver leurs avoirs. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Comme les changements climatiques entraînent des impacts de plus en plus grands sur notre territoire, il importe de favoriser les initiatives visant un aménagement durable et un environnement sain pour toutes et tous. Par l'entremise du Fonds d'électrification et de changements climatiques, nous sommes fiers d'appuyer financièrement les municipalités qui passent à l'action pour mettre en place des mesures d'adaptation adéquates. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Le Bureau de projets en érosion et submersion côtières, que nous avons mis en place en août dernier, a priorisé le projet annoncé aujourd'hui à Rimouski, et j'en suis très fière. Grâce à l'expertise de divers ministères impliqués dans ce dossier, nous pouvons mettre en œuvre des solutions en matière d'aménagement du territoire dans les zones à risque. Ces mesures d'adaptation contribueront significativement à la protection d'actifs précieux, au cœur des communautés, favorisant ainsi leur résilience face aux défis environnementaux. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je suis très fière que notre gouvernement agisse afin de contrer l'érosion et la submersion des berges dans Rimouski-Neigette. Le ministère de la Sécurité publique a évalué les risques dans les secteurs de Rimouski-Est et de Rocher-Blanc. L'objectif des travaux sera d'identifier des solutions pour protéger à long terme ces zones fortement exposées. Nous travaillons tous ensemble afin que la population ainsi que les infrastructures et les bâtiments de la Ville de Rimouski soient mieux protégés. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, députée de Rimouski

« Dans la foulée de la Semaine de la sécurité civile, cette annonce vient réaffirmer l'importance de planifier des interventions sur le territoire pour sécuriser les zones à risque. L'investissement annoncé aujourd'hui témoigne de l'engagement du gouvernement du Québec à prendre des mesures concrètes pour la sécurité des Rimouskoises et des Rimouskois et la protection de nos infrastructures. »

Guy Caron, maire de Rimouski

Faits saillants :

Les actifs visés par les travaux de protection incluent 363 bâtiments résidentiels, 12 bâtiments commerciaux, 2 bâtiments industriels, 2 bâtiments hôteliers et 5 bâtiments de services publics. De plus, des infrastructures municipales se trouvent également dans la zone côtière fortement exposée aux aléas côtiers, soit une section de route de 7,5 km ainsi qu'un réseau d'aqueduc et d'égout.

Cette somme de 14 887 419 $, échelonnée de 2023-2024 à 2026-2027, découle de l'action 3.1.3.3, « Implanter des solutions d'adaptation pour l'érosion et la submersion côtières », du Plan pour une économie verte 2030, sous la responsabilité du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Il s'inscrit dans les efforts du CPS.

Le CPS est un programme gouvernemental administré par le MSP. Il offre un soutien financier et technique à des municipalités et à des municipalités régionales de comté pour la réalisation d'analyses de risques et de solutions ainsi que pour la mise en œuvre de celles-ci.

Le financement du CPS provient principalement des crédits budgétaires du MSP ainsi que du Fonds d'électrification et de changements climatiques.

Le MSP accompagne les municipalités dans la mise en œuvre des mesures d'atténuation des risques de sinistre financées par le gouvernement du Québec.

Le projet d'atténuation des risques prévu sur le territoire de la ville de Rimouski a été sélectionné dans le cadre des travaux du Bureau de projets en érosion et submersion côtières mis en place en août 2023, sous la coordination du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Le Bureau de projets en érosion et submersion côtières soutient et accompagne le milieu municipal dans la réalisation d'actions liées aux aléas côtiers. Il vise à assurer une meilleure coordination gouvernementale pour renforcer l'accompagnement des communautés aux prises avec ces problèmes et augmenter l'efficacité des interventions sur le terrain, en tenant compte des changements climatiques.

