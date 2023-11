Prévention de la criminalité : le gouvernement octroie 1,7 M$ pour bonifier l'appui à des organismes de soutien aux personnes vulnérables

QUÉBEC, le 9 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde des aides totalisant 1,7 M$ pour l'année 2022-2023 afin de renouveler la mesure Financement supplémentaire en prévention de la criminalité (FSPC). Ce financement vise à soutenir différents organismes dans leurs activités courantes auprès des clientèles vulnérables, à optimiser l'organisation de leurs services et à répondre, notamment, à des besoins spécifiques liés à des enjeux de cohabitation harmonieuse dans l'espace public, d'itinérance et de santé mentale.

Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, en a fait l'annonce.

Citation :

« Il ne fait pas de doute que la prévention de la criminalité constitue un excellent investissement, et cela fait partie des priorités du ministère de la Sécurité publique de soutenir les organismes du milieu à cet égard. Je les remercie pour leur contribution importante. En agissant en amont sur les causes des problèmes de sécurité, nous nous donnons les moyens d'assurer une cohabitation plus harmonieuse dans l'espace public, condition essentielle au plein développement économique et social de nos collectivités. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

Le financement octroyé par le ministère de la Sécurité publique sera utilisé par les organismes bénéficiaires pour : embaucher du personnel additionnel; payer le coût des heures supplémentaires; bonifier les salaires des intervenants de première ligne; rehausser le niveau des activités courantes; augmenter la supervision clinique; couvrir les dépenses en matériel nécessaire à la réalisation des activités courantes.

Les sommes octroyées dans le cadre du FSPC en 2022-2023 sont distribuées à 39 organismes répartis dans les régions suivantes : Capitale-Nationale : 300 000 $; Mauricie : 50 000 $; Estrie : 25 000 $; Montréal : 875 000 $; Lanaudière : 75 000 $; Laurentides : 25 000 $; Montérégie : 200 000 $; Centre-du-Québec : 150 000 $.

Pour connaître la liste des organismes subventionnés, consultez le tableau Financement supplémentaire en prévention de la criminalité

Lien connexe :

