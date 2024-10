KIRKLAND, QC, le 10 oct. 2024 /CNW/ - Ce midi, en présence du maire de Kirkland, Michel Gibson, du conseiller municipal du district de Lacey Green Ouest, M. Domenico Zito, du conseiller municipal du district de Timberlea, M. Mike Brown, du conseiller municipal du district de Canvin, M. John Morson, du conseiller de Saint-Charles, M. Paul Dufort, du conseiller de Lacey Green Est, M. Stephen Bouchard, de Mme Laurence Vincent, présidente de Prével, et de M. Martin Galarneau, associé chez TGTA, une cérémonie de première pelletée de terre a marqué le lancement officiel des travaux d'un projet résidentiel majeur au cœur de Kirkland. Ce projet ambitieux combine simplicité et raffinement pour créer un cadre de vie exceptionnel, conçu pour répondre aux besoins de toutes les générations. Prével, reconnue pour ses aménagements alliant innovation et qualité de vie, s'engage une fois de plus à créer une communauté vibrante et inclusive.

Au cours des derniers mois, les équipes des partenaires ont travaillé conjointement afin de présenter un projet qui puisse répondre aux besoins de Kirkland et aux attentes des citoyens du secteur.

Début des travaux

La préparation du site a commencé il y a quelques jours et c'est aujourd'hui que cette cérémonie marque le début officiel des travaux d'infrastructure, avec les premiers raccordements de l'aqueduc à la nouvelle rue du projet. Les travaux se poursuivront par l'installation des autres infrastructures essentielles à la future construction et s'étaleront jusqu'à la fin 2025.

Le projet Village Lacey Green

Situé dans un secteur stratégique à proximité du REM, le Village Lacey Green se positionne comme un modèle en matière de développement durable, offrant un cadre de vie homogène en parfaite harmonie avec l'environnement. À terme, 950 logements (unités de condo et logements locatifs), 111 maisons de ville et 47 terrains pour des maisons unifamiliales seront construits sur ce vaste terrain se trouvant à proximité de tous les services.

Le projet porte une attention particulière à l'adaptation des hauteurs des bâtiments, garantissant une intégration équilibrée et respectueuse au sein du paysage de Kirkland. De la construction durable à la gestion efficiente des eaux, en passant par l'électrification des infrastructures de stationnement, chaque aspect a été conçu pour enrichir le quotidien des résidents. La profusion de verdure, essentielle aux principes de conception, renforce cette harmonie, conférant au projet un caractère apaisant, en parfaite symbiose avec la nature environnante.

Le Village Lacey Green a été pensé pour favoriser les interactions entre les générations et les résidents. Ici, diversité et unicité se rencontrent dans un cadre inclusif, accueillant couples, familles et personnes de tous âges. La communauté qui prendra forme encourage les échanges dans un environnement sécurisé. Pour plus d'information, consultez le site du projet : https://www.villagelaceygreen-prevel.ca/fr/

Citations

« La Ville de Kirkland est heureuse d'accueillir le Projet du Village Lacey Green, fruit d'une extraordinaire collaboration, non seulement entre la ville et les promoteurs, mais aussi de citoyens engagés qui ont partagé leurs idées et participé à la création d'une vision commune pour le projet, contribuant du fait même à construire l'avenir de Kirkland. » - Michel Gibson, maire de Kirkland.

« Le Village Lacey Green est pour nous un milieu de vie pensé pour rapprocher les générations, encourager les moments de partage et offrir une excellente qualité de vie. En collaboration avec TGTA, nous avons mis tout notre cœur et notre savoir-faire dans ce projet, pour que la durabilité et le bien-être des résidents se vivent au quotidien. Voir ce secteur devenir une source de vitalité et de renouveau pour Kirkland est notre plus grande fierté. » - Laurence Vincent, présidente de Prével.

« Nous avions hâte de démarrer les travaux de Village Lacey Green, un projet sur lequel nous avons travaillé avec passion aux côtés de Prével. Ce lancement marque une étape clé dans la réalisation de notre vision commune : créer un milieu de vie qui allie durabilité, innovation et harmonie avec l'environnement. Nous sommes convaincus que ce projet saura répondre aux attentes des résidents et enrichira la communauté de Kirkland pour les années à venir. » - Martin Galarneau, associé chez TGTA.

À propos de Prével

Fondée il y a plus de 45 ans, Prével est une entreprise reconnue pour son expertise dans le développement immobilier et réalise principalement des projets mixtes de grande envergure dans les quartiers centraux du Grand Montréal. Prével a pour mission de créer des milieux de vie où il fait bon vivre et qui contribuent positivement aux quartiers dans lesquels ils s'implantent. Partisan de l'accession à la propriété, du développement durable, dont l'agriculture urbaine et le transport actif, du commerce local, de l'innovation et du fait urbain, le développeur s'est aussi engagé dans la revitalisation de plusieurs quartiers, tout en y créant des environnements uniques, ouverts et inclusifs. Grâce à son travail de collaboration avec les différentes communautés, Prével a réalisé de nombreux projets qui ont eu un impact positif sur l'essor de la métropole et son patrimoine bâti.

À propos de TGTA

Avec plus de 30 ans d'expérience, TGTA s'est imposée comme un acteur incontournable du développement immobilier à Montréal. Spécialisée dans la création de projets urbains novateurs et durables, l'entreprise conçoit des espaces qui s'intègrent harmonieusement dans leur environnement tout en répondant aux aspirations des communautés locales. Toujours à la recherche d'un équilibre entre développement et respect de l'écosystème urbain, TGTA met l'accent sur l'intégration de solutions écologiques, la promotion des transports actifs et le soutien au commerce de proximité. Chaque projet est pensé pour améliorer la qualité de vie des résidents et contribuer à la vitalité des quartiers. En étroite collaboration avec les parties prenantes locales, TGTA a déjà réalisé plus de 7 000 logements, ainsi que des projets résidentiels et commerciaux majeurs qui ont transformé le paysage montréalais. Engagée envers l'inclusivité et la durabilité, l'entreprise participe activement à la revitalisation urbaine, créant des environnements dynamiques qui enrichissent la métropole.

