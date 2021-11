La société canadienne regroupe maintenant 37 filiales agroalimentaires

SAINT-HYACINTHE, QC, le 24 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Préval AG, l'entreprise agroalimentaire internationale dont le siège social est situé au Québec, annonce aujourd'hui l'acquisition des actifs de J&G Foods. Situé à Sutton, dans le Massachusetts, J&G est un fournisseur de viande fraîche prête à vendre, spécialisé dans le bœuf biologique et nourri à l'herbe de qualité, le poulet biologique et naturel, le porc et le bœuf naturels, ainsi qu'une variété de produits de viandes marinés et à valeur ajoutée. Détenue et dirigée par la famille Fontaine, Préval AG contrôle la production alimentaire « de la ferme à l'assiette ». La société génère des ventes de plus de 720 millions de dollars et emploie plus de 1 400 personnes au Canada, aux États-Unis et en Amérique du Sud.

Fabien Fontaine, président et fondateur de Préval AG, a annoncé : « Nous sommes fière d'ajouter ce qui est maintenant J&G 2021 à notre famille diversifiée d'entreprises. J&G a une réputation bien méritée pour ses produits de viande de qualité et son excellent service client. » M. Fontaine a également annoncé que J&G rejoindrait les six autres entreprises de viande de Préval AG, dont Montpak International au Canada et Catelli Brothers aux États-Unis, qui assurent la transformation et l'emballage de veau, d'agneau et de bœuf pour des clients en vente au détail et en restauration à travers l'Amérique du Nord.

L'actuel président de J&G Foods, Bill Leva, deviendra directeur général et continuera de diriger J&G 2021, avec l'équipe de direction déjà en place. De plus, Tony Catelli, président et directeur général de Catelli Brothers, sera également président de J&G 2021 et gérera l'ensemble des opérations de viande aux États-Unis de Préval AG.

M. Leva a déclaré : « Chez J&G, nous sommes tous ravis de rejoindre un leader de l'industrie agroalimentaire, et nous sommes impatients d'apporter nos compétences spécialisées pour contribuer à rendre Préval AG encore plus prospère. » Il a ajouté :

« Nos clients, qui comptent parmi les plus reconnus de l'industrie des supermarchés, peuvent être assurés qu'ils continueront de bénéficier des mêmes niveau de service élevé et produits de haute qualité que ceux qu'ils connaissent depuis notre fondation en 1999. »

À propos de Préval AG

Préval AG est une société du domaine agroalimentaire regroupant 37 filiales dont les activités incluent l'élevage et l'abattage de veaux, de bœufs et d'agneaux, le transport et la transformation de viandes, la production de cultures maraîchères et le traitement des grains. Préval AG, dont le siège social se situe à Saint-Hyacinthe au Québec, compte aujourd'hui 1 400 employés au Canada, aux États-Unis et en Amérique du Sud. La société accorde une grande importance au bien-être animal et aux principes d'économie circulaire, de récupération et de réduction de l'empreinte écologique. Propulsée par l'innovation et le développement agricole durable, Préval AG a pour ambition de devenir une référence dans le secteur agroalimentaire en Amérique du Nord. https://www.prevalag.com/

