Prêt MonArgent Postes Canada : la société d'état veut-elle notre bien ?

MONTRÉAL, le 7 mars 2023 /CNW/ - La Coalition des associations de consommateurs du Québec (CACQ) tient à dénoncer l'offre de crédit de Postes Canada : Prêt MonArgent, disponible depuis octobre 2022. Pour ce faire, la CACQ et un de ses membres ont publié, chacun, un texte d'opinion critiquant sévèrement ce nouveau service.

Le service de prêt Monargent de Postes Canada, est une collaboration entre le service public postal et la Banque TD Canada Trust. Il permet à la population canadienne d'emprunter de 1000$ à 30 000$. Les critères d'admissibilité de ce prêt sont établis avec peu de vérifications budgétaires. Par exemple, le revenu minimal annuel du demandeur doit être de 1000$. Les taux d'intérêt se situent entre 11,03% et 21.03% pour le choix d'un taux variable et entre 9.98% et 19.98% pour le choix d'un taux fixe. Pour un taux variable, c'est de 4,33% à 14,33% supérieur au taux préférentiel que la banque TD offrait à ses clients au mois d'octobre.

Dans son article d'opinion, Dominic Cyr, intervenant budgétaire à l'ACEF de la Péninsule, pose plusieurs questions : au niveau sécuritaire à propos des renseignements personnels donnés au comptoir, la capacité des agents de Postes Canada a bien conseillé les individus en situation de vulnérabilité, la facilité des personnes à emprunter sans avoir de dossier de crédit ainsi qu'un manque de lithéracie financière des canadiens et des canadiennes.

Celui de Dominic Palladini, responsable à la mobilisation de la CACQ, critique sévèrement les taux d'intérêts très élevés alors que le taux d'endettement des Canadiens se situent à 181,7% de leur revenu. La CACQ s'inquiète particulièrement pour les diverses classes défavorisées qui sont visées par ce nouveau service. Ce n'est pas à un service postal de palier aux enjeux financiers des plus démunis, mais bien à l'appareil législatif.

Finalement, la question se pose à savoir si Postes Canada n'a pas créé ce service pour atteindre l'équilibre budgétaire, puisque depuis quatre années, elle est en constant déficit. La CACQ tient à rappeler que Postes Canada est un service postal et considérant l'essentialité de ce service, il ne devrait pas être de son devoir d'atteindre cet équilibre budgétaire. La Coalition des associations de consommateurs du Québec est un regroupement de 21 associations de consommateurs à travers le Québec, dont la mission vise la défense collective des droits et des intérêts des citoyen.nes consommatrices et consommateurs québécois.es.

