Prix de l'Office de la protection du consommateur 2025 : un lauréat issu de la Côte-Nord

MONTRÉAL, le 23 avril 2025 /CNW/ - La Coalition des associations de consommateurs du Québec (CACQ) est fière d'annoncer que, grâce à son initiative, la candidature de Frédéric Boudreault, coordonnateur de l'Association pour la protection des intérêts des consommateurs de la Côte-Nord (APIC Côte-Nord), a été couronnée de succès. Le Prix de l'Office de la protection du consommateur lui a été remis hier soir, soulignant son engagement exceptionnel en faveur de la défense des droits des consommateurs, particulièrement en région éloignée, où les défis sont souvent plus grands et les ressources plus limitées.

L'engagement de Frédéric démontre que la mobilisation citoyenne et la défense des droits des consommateurs sont bien vivantes au-delà des grands centres urbains. Son travail constitue une preuve tangible de l'importance des organismes communautaires autonomes, qui jouent un rôle essentiel dans la protection des droits des citoyens à travers tout le Québec.

Cette reconnaissance s'ajoute à celles déjà reçues par des personnes engagées au sein des associations membres de la CACQ. En 2017, le prix a été décerné à 16 associations de consommateurs, dont plusieurs membres de la CACQ, pour leur soutien quotidien aux citoyens les plus vulnérables, notamment en région. En 2019, Jacques St-Amant, alors analyste à la CACQ, a été honoré pour sa contribution à la protection des consommateurs.

Ces reconnaissances successives mettent en lumière l'expertise, la persévérance et le dévouement des membres de la CACQ, partout au Québec. Elles réaffirment notre conviction que la défense des droits des consommateurs est une mission essentielle, inclusive et enracinée dans toutes les communautés, peu importe leur taille ou leur éloignement géographique.

