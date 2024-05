MONTRÉAL, le 14 mai 2024 /CNW/ - Prestilux, leader dans le domaine du développement de marques de beauté, a le plaisir d'annoncer qu'elle a été distinguée par le prestigieux titre de Lauréate des Sociétés les Mieux Gérées au Canada. Cette reconnaissance souligne l'engagement continu de Prestilux envers l'excellence opérationnelle et la stratégie d'affaires.

Le programme des Sociétés les Mieux Gérées est une référence nationale qui honore les entreprises canadiennes démontrant une gestion exemplaire et une vision stratégique exceptionnelle. En rejoignant les rangs des lauréats cette année, Prestilux se distingue particulièrement dans la catégorie de la stratégie d'affaires à succès.

« Recevoir ce titre est une marque de fierté et de succès pour toute notre équipe », déclare avec enthousiasme Marie Farel, présidente de Prestilux. Au cœur de la réussite de l'entreprise se trouvent des valeurs fondamentales : un esprit entrepreneurial audacieux, une agilité remarquable, et une culture humaine forte. « Nous recevons ce prix avec gratitude et humilité, c'est une reconnaissance du chemin parcouru, véritable gage de confiance envers notre mission : grandir en beauté. Prestilux, catalyseur de croissance, est l'allié canadien dans la construction pérenne des marques de beauté les plus recherchées à travers le monde. »

Les mises en nomination sont évaluées par un jury indépendant dont les membres sont des représentants des commanditaires du programme ainsi que des invités spéciaux.

« Notre distinction en tant que l'une des sociétés les Mieux gérées au Canada repose sur une combinaison de facteurs, dont notre passion inébranlable pour le développement de marques de beauté qui nous anime depuis plus de 50 ans, soutenue par l'approche humaine et l'engagement de chaque membre de notre équipe. » explique Nina Dyson, propriétaire de Prestilux. Aujourd'hui, le porte-folio de l'entreprise comprend une curation stratégique de plus de 20 marques internationales, dont le succès et la croissance pérenne sont soutenus grâce à un modèle d'affaire modulable qui offre des services intégrés et un écosystème de distribution omnicanal pour mieux répondre aux besoins évolutifs des clients et des consommateurs.

« En explorant de nouvelles avenues pour l'avancement de demain, les lauréates du programme des Mieux gérées de cette année ont fait preuve de courage, d'ingéniosité et de créativité, a déclaré Derrick Dempster, associé, Deloitte, et coleader du programme des sociétés les Mieux gérées au Canada. Nous sommes très fiers de souligner les réalisations impressionnantes d'entreprises telles que Prestilux dans le monde des affaires qui évolue rapidement. Leurs accomplissements exceptionnels sont inspirants, invitent à la célébration et procurent un sentiment d'appartenance. »

Étant une entreprise dirigée et possédée par des femmes de talent, Prestilux cultive un environnement où le respect, la proximité et l'engagement se font ressentir au quotidien. « Nous sommes fiers de cette réalisation et déterminés à poursuivre notre mission de grandir en beauté avec énergie, agilité et courage. » affirme Marie Farel.

Avec plus de 50 ans d'expérience, Prestilux est l'un des distributeurs de marques de produits de beauté les plus reconnus sur le marché canadien. Offrant une gamme complète de services intégrés, nous offrons un soutien sur mesure pour répondre aux divers besoins de nos clients et partenaires.

Établis dans tous les réseaux de distribution de produits de beauté, nous couvrons plus de 2 900 points de vente dans les pharmacies, les grandes surfaces et les boutiques spécialisées à travers le Canada, sans oublier un vaste écosystème de boutiques électroniques et de marchés en ligne.

