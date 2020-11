LAVAL, QC, Nov. 12, 2020 /CNW Telbec/ - Fort de ses 50 ans d'expérience en commercialisation de marques de cosmétiques sur le marché canadien, Prestilux devient le distributeur officiel de Puressentiel au Canada.

II s'agit d'une addition stratégique pour l'entreprise québécoise qui représente une dizaine de marques de soins, de parfums et de maquillage. En effet, Puressentiel offrant des produits issus de l'aromathérapie, c'est un créneau tout à fait complémentaire pour Prestilux.

Leader Européen en Aromathérapie, Puressentiel est une entreprise familiale née d'une passion pour l'aromathérapie et les actifs naturels. Désormais présente dans 100 pays, cette société indépendante a révolutionné le marché des huiles essentielles et de l'aromathérapie grâce à ses produits « prêts à l'emploi ».

« La tendance mondiale pour les produits de bien-être naturels ainsi que pour ceux à base d'huiles est indéniable, » affirme François Carlier président de Prestilux. « S'allier avec un chef de file en la matière qui, de surcroit, conçoit des produits de haute qualité, le tout dans le respect de la nature et des gens est une décision à la fois sensible et raisonnée » poursuit-il.

« Après une introduction très bien accueillie par les consommateurs canadiens en 2015, nous sommes fins prêts à passer une autre étape, » enchaîne Rocco Pacchioni directeur exécutif de Puressentiel. Grâce à son expertise éprouvée en matière de vente, de distribution et de marketing, nous sommes confiants que notre collaboration avec Prestilux nous permettra d'accélérer notre croissance. »

Puressentiel est disponible auprès des détaillants suivants : Accès Pharma, Brunet, Familiprix, Jean Coutu, Proxim, Rexall, Uniprix, Amazon.ca, Well.ca et ca.Puressentiel.com

SOURCE Prestilux Inc

