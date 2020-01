Prestations relatives aux programmes d'assistance sociale - Le ministre Jean Boulet souligne une hausse de plus de 40 millions de dollars

QUÉBEC, le 6 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le 1er janvier 2020, les prestations mensuelles versées dans le cadre des programmes d'assistance sociale ont été bonifiées de 1,72 %. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, a souligné que cette hausse permettra aux prestataires de l'aide sociale ou de la solidarité sociale et aux participants du Programme objectif emploi de bénéficier d'une somme supplémentaire représentant au total 43 millions de dollars.

Grâce à cette augmentation, équivalant à la hausse des prix à la consommation observée au Québec en 2019, quelque 272 318 ménages en situation de pauvreté seront davantage soutenus. Rappelons que le Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles prévoit l'indexation automatique des prestations le 1er janvier de chaque année.

Citation :

« Notre mission est de soutenir les personnes les plus vulnérables de notre société. Cette bonification témoigne de notre volonté de continuer à améliorer les conditions de vie des personnes démunies. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Le taux d'indexation correspond à l'indice des prix à la consommation du Québec calculé sans tenir compte du prix de l'alcool, du tabac et du cannabis au 30 septembre, à partir des données publiées par Statistique Canada.

La bonification des prestations, totalisant 43 millions de dollars, se répartit à raison de 20 millions de dollars pour le Programme d'aide sociale et le Programme objectif emploi et de 23 millions de dollars pour le Programme de solidarité sociale.

