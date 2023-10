First Alert célèbre ses 65 ans et encourage les familles à à prendre les mesures de sécurité qui s'imposent en octobre

AURORA, Ill., le 10 oct. 2023 /CNW/ - Pour souligner le Mois de la prévention des incendies, First Alert, la marque la plus fiable en matière de protection contre les incendies*, souhaite rappeler aux consommateurs quelles précautions ils peuvent prendre pour protéger leurs proches en cas d'incendie ou de situation d'urgence liée au monoxyde de carbone. À l'occasion de son 65e anniversaire, First Alert et le secteur de la lutte contre les incendies unissent leurs forces pour rappeler aux communautés à quel point il est important d'être bien préparé aux situations d'urgence.

Lorsqu’une situation d’urgence survient, chaque seconde est importante. Il est donc essentiel de prévoir un plan d’évacuation que tous les membres du foyer pourront suivre en toute confiance. Les détecteurs doivent être testés régulièrement au moyen du bouton test/silence de l’alarme.

« Notre priorité absolue a toujours été d'aider les ménages à protéger leurs foyers et leurs moments d'intimité, » dit Ashley Gocken, une experte en sécurité incendie First Alert chez Resideo Technologies. « Tout au long des 65 années d'existence de First Alert, nous n'avons jamais cessé d'offrir des services fiables de prévention des incendies et d'informer les communautés pour les rendre plus sûres. Le Mois de la prévention des incendies sert à nous rappeler que nous devons être proactifs quand vient le temps de sécuriser nos foyers et d'installer les outils de protection adéquats. »

Chaque année, des centaines de Canadiens sont touchés par les incendies résidentiels et les incidents liés au monoxyde de carbone. En fait, chaque année, selon les données de Statistiques Canada, 220 personnes périssent dans des incendies et, selon les données de la National Fire Protection Association (NFPA) plus de 300 personnes meurent dans des incidents liés au monoxyde de carbone. Pour mieux garantir la protection de votre foyer et de votre famille, voici quelques conseils de sécurité et des mesures de prévention que First Alert vous propose.

À chaque étage, dans toutes les chambres à coucher. Les détecteurs de fumée sont la première ligne de défense contre les incendies. La NFPA recommande l'installation de détecteurs de fumée dans toutes les chambres à coucher et à chaque étage de la maison, y compris dans le sous-sol. Les détecteurs de fumée doivent être installés en hauteur sur les murs et les plafonds et à une distance d'au moins 3 mètres des appareils ménagers, afin de réduire de nombre de fausses alertes.

Connaître le monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone est invisible, inodore et potentiellement mortel. La seule façon de le détecter, c'est au moyen de détecteurs de fumée, que vous devez installer près de chacune des chambres à coucher et à chaque étage de la maison. Installez les détecteurs de fumée à au moins 5 mètres des sources de monoxyde de carbone pour réduire les risques d'alertes injustifiées.

Tests et entretien. Selon Statistiques Canada, les ¾ des décès liés aux incendies sont survenus dans des foyers sans détecteur de fumée actif, y compris ceux dans lesquels aucun détecteur n'avait été installé ou dont les détecteurs étaient dans un état inconnu. Les détecteurs doivent être testés régulièrement au moyen du bouton test/silence de l'alarme. Par ailleurs, les piles doivent être remplacées tous les six mois, sauf si le détecteur est alimenté par une pile scellée d'une durée de vie de 10 ans. Ces types de détecteurs, comme le détecteur combiné de fumée et de monoxyde de carbone avec batterie d'une durée de vie de 10 ans First Alert, offrent une protection 2 en 1, et ils évitent les avertissements de pile nocturne et les remplacements de piles pendant une décennie.

« Les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone ne durent pas éternellement, » mentionne Gocken. « Si vous ne vous souvenez pas de la dernière fois que vous avez installé un détecteur, il y a de fortes chances qu'il est temps de les remplacer. Les détecteurs fonctionnent 24 h sur 24, 7 jours sur 7 et le NFPA vous recommande de les remplacer 10 ans après la date de fabrication. »

P.A.S.S.ez les extincteurs d'incendie. Les dispositifs d'extinction d'incendies devraient être disposés dans des zones d'accès facile de la maison, comme la cuisine et le garage. Il est aussi essentiel de savoir comment s'en servir rapidement, en cas d'incendie. L'acronyme P.A.S.S. est un aide-mémoire utile :

P ull (tirer sur la goupille). Tenez l'extincteur en pointant la buse dans la direction opposée et libérez le mécanisme de verrouillage.

ull (tirer sur la goupille). Tenez l'extincteur en pointant la buse dans la direction opposée et libérez le mécanisme de verrouillage. A im low (viser vers le bas). Dirigez l'extincteur vers la base de l'incendie.

im low (viser vers le bas). Dirigez l'extincteur vers la base de l'incendie. S queeze (serrer). Serrez le levier lentement et régulièrement.

queeze (serrer). Serrez le levier lentement et régulièrement. Sweep (balayer). Balayez la buse de part et d'autre.

L'extincteur rechargeable First Alert Home 1 est léger et il est conçu pour éteindre différents types d'incendies. Il est facile à manipuler et il est conçu pour lutter contre différents types d'incendies résidentiels, y compris les incendies causés par le bois, le papier, le tissu et les liquides inflammables, ainsi que les incendies électriques.

Exercez-vous à exécuter un plan d'évacuation. Lorsqu'une situation d'urgence survient, chaque seconde est importante. Il est donc essentiel de prévoir un plan d'évacuation que tous les membres du foyer pourront suivre en toute confiance. Lorsque vous élaborez votre plan d'évacuation, trouvez d'abord deux façons d'évacuer chacune des pièces, que ce soit par les portes ou les fenêtres, puis choisissez un emplacement situé à une distance sécuritaire de la maison comme point de rencontre. Si la maison comporte un deuxième étage, des échelles d'évacuation devraient être conservées près des fenêtres par lesquelles vous pourrez rapidement sortir de la maison.

Ateliers de sécurité incendie chez RONA/Réno-Dépôt

Tout au long du mois d'octobre, certains magasins RONA et Réno-Dépôt sélectionnés participeront à la célébration des premiers intervenants et du Mois de la prévention des incendies First Alert, en organisant des événements de sécurité incendie visant à informer les adultes et les enfants au sujet de l'importance de la prévention des incendies. Des démonstrations de prévention des incendies en magasins permettront aux participants d'apprendre les pratiques exemplaires des premiers intervenants locaux.

Pour en savoir plus sur la façon de protéger les précieux moments que vous partagez avec vos proches, visitez FirstAlert.com/FirePreventionMonth

*Enquête sur la confiance dans la marque First Alert, février 2021 -- Les résultats sont basés sur les réponses de 1 000 adultes âgés de 25 ans et plus, vivant au Canada, qui ont répondu à une enquête en ligne leur demandant de choisir parmi six marques dans le domaine de la protection contre la fumée, le feu et le monoxyde de carbone.

Au sujet de First Alert

First Alert®, la marque de sécurité la plus fiable et la plus reconnue en Amérique est détenue par Resideo Technologies, Inc. (NYSE : REZI), un fabricant et distributeur de premier plan de solutions domestiques intelligentes qui offrent confort, sécurité, efficience énergétique et contrôles à des clients du monde entier. First Alert propose une gamme complète de détecteurs de fumée, de détecteurs de monoxyde de carbone, d'extincteurs et d'échelles de secours pour aider à protéger ce qui compte le plus. Pour plus d'informations, visitez le site firstalert.com , resideo.com et brkelectronics.com .

Au sujet de Resideo

Resideo est l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits et de solutions technologiques qui assurent le confort, la sécurité, l'efficacité énergétique et le contrôle à des clients du monde entier. Forte d'un héritage de 130 ans, Resideo est présente dans plus de 150 millions de foyers, avec 15 millions de systèmes installés chaque année. Nous continuons à servir plus de 110 000 professionnels par l'intermédiaire de distributeurs de premier plan, notamment notre entreprise ADI Global Distribution, qui exporte dans plus de 100 pays à partir de près de 200 sites de stockage dans le monde entier. Pour plus d'informations sur Resideo, veuillez consulter le site www.resideo.com.

Personne-ressource :

Abigail Cox

L.C. Williams & Associates

P: 312 565-3900 ou 800 837-7123

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2243410/First_Alert_Fire_Safety_Living_Room.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2243409/First_Alert_Fire_Safety_Sunroom.jpg

SOURCE First Alert by Resideo