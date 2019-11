Présentez la candidature d'un directeur financier qui a fait une différence

La période de mise en candidature pour l'édition 2020 du Prix du directeur financier canadien de l'année est maintenant ouverte

TORONTO, le 18 nov. 2019 /CNW/ - Vous connaissez un directeur financier d'exception qui oeuvre au Canada? Le moment est maintenant venu de présenter sa candidature pour le Prix du directeur financier canadien de l'année, sur la page www.cfoy.ca . Pour ce faire, vous avez jusqu'au 31 janvier 2020.

Aujourd'hui, les directeurs financiers se retrouvent au coeur d'un monde d'affaires complexe, en constante évolution et marqué par les avancées technologiques. Les stratégies de croissance de leurs entreprises doivent être soutenues par une solide structure financière qui apporte de l'information prospective, assure une gestion des risques et de la conformité, répartit efficacement le capital et fournit de la liquidité.

En plus de gérer la fonction finance, les dirigeants financiers jouent un rôle de leader stratégique dans l'entreprise et dans le mentorat des futurs innovateurs de la finance. Ils forment ces derniers à ne pas uniquement maîtriser les tenants et aboutissants de la fonction finance mais également à être de réels leaders dans la communauté.

Les directeurs financiers de partout au Canada et de n'importe quel secteur peuvent être mis en nomination. La candidature sera évaluée selon les critères suivants : le leadership exemplaire, la performance de l'entreprise, l'importance qu'elle accorde à la responsabilité sociale et à l'innovation, leur responsabilité financière, le mentorat offert ainsi que leur niveau de perfectionnement.

Le lauréat sera désigné le 9 mars 2020 et il sera récompensé durant une cérémonie au Ritz Carlton de Toronto le 28 avril 2020.

Les anciens lauréats sont des professionnels reconnus de divers secteurs, notamment les services financiers, le divertissement et les médias, le secteur public et les biens de consommation. Pour voir la liste des anciens lauréats, cliquez ici .

Le prix, décerné sous le parrainage de Dirigeants financiers internationaux du Canada (FEI Canada), de PwC Canada et de Robert Half, récompense la personne qui incarne le mieux le rôle en évolution de directeur financier, qui est passé de la contribution traditionnelle de l'expert en finances à la responsabilité de membre stratégique, influent et essentiel de la haute direction.

Le lauréat sera désigné par un comité indépendant . Pour en savoir plus sur les critères d'admissibilité ou pour présenter une candidature, consultez www.cfoy.ca .

À propos de Dirigeants financiers internationaux du Canada (FEI Canada)

FEI Canada est une association professionnelle intersectorielle de hauts dirigeants financiers. Comptant douze unités régionales et plus de 1 600 adhérents, elle offre à ses membres du perfectionnement professionnel, des opportunités de réseautage, des analyses d'experts et des services de représentation. Composée de cadres en finance dans un large éventail de secteurs, de fonctions et de disciplines, l'association représente un grand nombre d'entreprises reconnues et très influentes. Pour de plus amples informations, consultez www.feicanada.org ou suivez-nous sur LinkedIn (https://ca.linkedin.com/company/fei-canada) et Twitter (@FEICanada).

FEI Canada compte parmi ses membres des chefs des finances, des directeurs de comités d'audit et des cadres en finances, en vérification, en trésorerie et en fiscalité, qui représentent un grand nombre d'entreprises canadiennes reconnues et très influentes. Pour de plus amples informations, consulter www.feicanada.org ou suivre @FEICanada sur Twitter.

À propos de PwC Canada

Chez PwC, notre raison d'être est de donner confiance au public et de résoudre des problèmes importants. Plus de 7 850 associés et employés s'emploient à fournir à une vaste clientèle des services de qualité en matière de certification, de fiscalité, de conseils et de transactions. PwC Canada est membre du réseau mondial de cabinets de PwC, qui compte plus de 276 000 personnes dans 157 pays. Pour en savoir davantage, consultez notre site Web à l'adresse : www.pwc.com/ca/fr .

© 2019 PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., société à responsabilité limitée de l'Ontario. Tous droits réservés.

PwC s'entend du cabinet canadien, et quelquefois du réseau mondial de PwC. Chaque société membre est une entité distincte sur le plan juridique. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez notre site Web à l'adresse www.pwc.com/structure .

Robert Half en bref

Fondée en 1948, Robert Half est la toute première et la principale agence de recrutement spécialisé du monde. Elle compte 300 filiales dans divers pays et offre des outils de recherche d'emploi et de gestion sur son site web roberthalf.ca. Elle vient de publier son guide des salaires 2020, qui présente les dernières tendances en matière de recrutement. Pour plus d'idées sur le leadership et de conseils sur la carrière et la gestion, consultez régulièrement roberthalf.ca/blog.

