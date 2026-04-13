« 1 Hotels a été construit sur l'idée que la nature est merveilleuse et détient le secret de la santé et du bien-être du corps et de l'esprit », déclare Barry Sternlicht, fondateur de 1 Hotels et président du conseil de Starwood Hotels. « Avec le Sanctuaire de bien-être nature, nous avons pris cette philosophie et l'avons appliquée de manière exhaustive pour créer une expérience où tout fonctionne ensemble. Il s'agit d'une approche plus réfléchie et plus connectée du bien-être, ancrée dans la nature et conçue pour soutenir la force, le rétablissement et la santé durable. »

Sanctuaire de bien-être nature : les quatre piliers

Conçu pour les clients qui veulent obtenir des résultats mesurables, le Sanctuaire de bien-être nature s'articule autour de quatre piliers :

Performance et force : la performance physique avancée est un pilier fondamental du Sanctuaire de bien-être nature. Des architectes du corps dirigent des séances de formation de niveau élite personnalisées pour chaque client. L'installation primée Anatomy Fitness, d'une superficie intérieure et extérieure de 10 000 pieds carrés, est équipée d'outils d'entraînement de haute technologie et de tests de performance, y compris l'analyse InBody et l'évaluation VO₂ max.





la performance physique avancée est un pilier fondamental du Sanctuaire de bien-être nature. Des architectes du corps dirigent des séances de formation de niveau élite personnalisées pour chaque client. L'installation primée Anatomy Fitness, d'une superficie intérieure et extérieure de 10 000 pieds carrés, est équipée d'outils d'entraînement de haute technologie et de tests de performance, y compris l'analyse InBody et l'évaluation VO₂ max. Rétablissement et récupération : la restauration est un autre pilier fondamental qui soutient à la fois la performance et le bien-être général. Dans l'avant-poste hawaïen du premier Spa bien-être Bamford durable, les salles de traitement biophilique et les thérapies botaniques favorisent la relaxation et le renouveau profonds. De plus, une gamme de thérapies sans contact intègre de l'équipement que l'on trouve rarement dans des centres de villégiature, y compris la thérapie par flottaison, l'oxygénothérapie hyperbare, le sauna infrarouge et la plongée en haut froide, la cryothérapie, la thérapie par compression et les capsules de méditation.





la restauration est un autre pilier fondamental qui soutient à la fois la performance et le bien-être général. Dans l'avant-poste hawaïen du premier Spa bien-être Bamford durable, les salles de traitement biophilique et les thérapies botaniques favorisent la relaxation et le renouveau profonds. De plus, une gamme de thérapies sans contact intègre de l'équipement que l'on trouve rarement dans des centres de villégiature, y compris la thérapie par flottaison, l'oxygénothérapie hyperbare, le sauna infrarouge et la plongée en haut froide, la cryothérapie, la thérapie par compression et les capsules de méditation. Optimisation de la santé fondée sur la science : en collaborationa avec Vitality Kauaʼi, le Sanctuaire de bien-être nature intègre des diagnostics fondés sur la science pour offrir un voyage personnel qui soutient la santé et la longévité à long terme. Les clients ont accès à une gamme complète de services novateurs, y compris la thérapie intraveineuse, l'esthétique médicale et l'analyse de la composition corporelle grâce à la technologie DEXA.





en collaborationa avec Vitality Kauaʼi, le Sanctuaire de bien-être nature intègre des diagnostics fondés sur la science pour offrir un voyage personnel qui soutient la santé et la longévité à long terme. Les clients ont accès à une gamme complète de services novateurs, y compris la thérapie intraveineuse, l'esthétique médicale et l'analyse de la composition corporelle grâce à la technologie DEXA. La nature comme terrain d'entraînement : situé entre les montagnes et l'océan Pacifique, le complexe invite les clients à explorer un cadre spectaculaire. La randonnée, le vélo, la natation, le surf, le kayak, la planche à pagaie et l'entraînement en eau libre font partie intégrante de la programmation quotidienne, ce qui fait du mouvement dans la nature un élément essentiel de l'expérience.

Des experts de confiance pour une expérience intégrée

Pour donner vie au Sanctuaire de bien-être nature et créer une expérience entièrement intégrée, 1 Hotel Hanalei Bay s'est associé à des chefs de file en matière de conditionnement physique, de spa et de santé intégrative. Le Spa bien-être Bamford a été fondé par Carole Bamford, une pionnière de la vie biologique, durable et holistique. Anatomy Fitness est dirigé par l'ancien joueur de NFL Marc Megna, dont l'approche repose sur la performance sportive d'élite et le conditionnement musculaire. Vitality Kauai est l'œuvre de Betty Dilley, docteure certifiée par le conseil d'administration qui a quitté la médecine d'urgence pour élaborer une approche de pointe en matière de santé métabolique et de longévité.

« De nombreuses destinations bien-être excellent dans un domaine particulier », affirme Raul Leal, directeur général de Starwood Hotels. « Au 1 Hotel Hanalei Bay, le Sanctuaire de bien-être nature réunit des leaders au sommet de leurs disciplines et conçoit l'expérience afin que les clients puissent passer harmonieusement d'une discipline à l'autre. Il ne s'agit pas d'un simple regroupement d'offres, mais d'un écosystème soigneusement organisé, guidé par des experts en bien-être qui aident à synchroniser l'expérience de manière à amplifier les résultats. »

Retraites de bien-être exclusives

Le cadre du Sanctuaire de bien-être nature est axé sur des retraites de plusieurs jours. Soigneusement pensées, les expériences combinent des rituels de spa curatifs, le mouvement conscient, un soutien métabolique, une période réparatrice dans la nature, une cuisine saine personnalisée et des pratiques réflexives. Chaque client fait équipe avec un coach de bien-être, un guide personnel qui l'accompagne avant, pendant et après son séjour. Chaque retraite est conçue pour quatre nuits, avec des nuits supplémentaires disponibles. Les clients du 1 Hotel Hanalei Bay peuvent également profiter des services à la carte de ce programme avant-gardiste.

Guérison par la nutrition

Le Sanctuaire de bien-être nature nourrit l'esprit et le corps. Notre philosophie culinaire aborde l'alimentation comme une source curative, avec la joie de manger les ingrédients les plus frais. À votre arrivée, vous êtes accueilli avec un élixir rajeunissant, soigneusement élaboré selon vos besoins personnels. Dans nos six restaurants et bars, les clients peuvent profiter d'un menu personnalisable pensé pour accompagner leurs objectifs de bien-être.

Activités axées sur la nature

L'environnement n'est pas qu'une toile de fond au 1 Hotel Hanalei Bay : il fait partie intégrante de l'expérience. Situé sur l'emblématique côte nord de Kauai, le complexe offre un accès aux merveilles de la nature, des plages immaculées aux paysages luxuriants. C'est le lieu idéal pour nager aux côtés des tortues dans les eaux cristallines, explorer les sentiers de randonnée et les cascades dans les montagnes verdoyantes à proximité, apprendre à surfer dans la célèbre baie de Hanalei et se prélasser dans la sérénité de la piscine à débordement tout en profitant d'inoubliables couchers de soleil. Nos vélos de randonnée et électriques invitent les clients à explorer l'île.

Les expériences immersives du quotidien

Le Sanctuaire de bien-être nature est prolongé grâce à la programmation Daylife exclusive du centre, conçue pour promouvoir la vitalité physique, la santé cognitive et le bien-être émotionnel grâce à des expériences telles que :

les pratiques culturelles : des activités artistiques comme la fabrication de lei, le hula et les séances de ukulélé mettent les invités en contact avec la culture locale et aident à reconstruire les neurones et à renforcer la longévité.





des activités artistiques comme la fabrication de lei, le hula et les séances de ukulélé mettent les invités en contact avec la culture locale et aident à reconstruire les neurones et à renforcer la longévité. le mouvement extérieur : les randonnées guidées, les canots à voile, la natation et les excursions en vélo électrique favorisent l'endurance et le lien avec la nature.





les randonnées guidées, les canots à voile, la natation et les excursions en vélo électrique favorisent l'endurance et le lien avec la nature. la pleine conscience : le pilates, le yoga, la boxe et l'entraînement musculaire pour le golf favorisent la mobilité et l'équilibre.





le pilates, le yoga, la boxe et l'entraînement musculaire pour le golf favorisent la mobilité et l'équilibre. expression créative : des offres ludiques comme les ateliers Paint & Sip invitent à la détente et à la créativité.





des offres ludiques comme les ateliers Paint & Sip invitent à la détente et à la créativité. éducation : des conversations sur le sommeil, la nutrition et la responsabilité environnementale soutiennent un mode de vie éclairé et plus sain.

Espaces réparateurs

Lorsque vous participez au Sanctuaire de bien-être nature, chaque chambre est le prolongement de votre retraite. Conçu avec l'esthétique inspirée de la nature de 1 Hotels, chaque espace est façonné par le paysage extraordinaire juste derrière votre fenêtre. Les textures douces et organiques dynamisent les sens, tandis que le design biophilique avec des bois et des pierres indigènes offre un lien apaisant avec l'extérieur.

Le Sanctuaire de bien-être nature peut être vécu dans n'importe quelle catégorie de chambre ou de suite du complexe, des chambres king-size d'entrée de gamme aux vastes suites signature. Les suites emblématiques comprennent le loft de deux étages Puʼu Poa Ocean Loft de 1 798 pieds carrés, la suite Nāpali House de 1 800 pieds carrés et le Makana Penthouse de 2 400 pieds carrés.

Les résultats

Les retraites bien-être, la programmation et l'essence même de Hawaï convergent pour créer le Sanctuaire de bien-être nature au 1 Hotel Hanalei Bay, une expérience inégalée qui établit une nouvelle norme en matière de bien-être.

À PROPOS DE 1 HOTEL HANALEI BAY

Offrant une vue imprenable sur la baie de Hanalei et les falaises vertigineuses du mont Makana sur la rive nord de Kauai, le 1 Hotel Hanalei Bay de 23 acres est la propriété phare de 1 Hotels and Resorts. Le complexe comprend 252 chambres et suites, plus de 20 000 pieds carrés de spa et d'installations de remise en forme, ainsi que trois piscines en bord de mer. Six restaurants et bars travaillent en partenariat avec des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs et des producteurs locaux pour offrir les produits les plus frais. L'établissement propose également le Sanctuaire de bien-être nature, un programme complet qui propose des thérapies thermales, du mouvement conscient, du soutien métabolique et des expériences axées sur la nature pour guider les clients vers l'équilibre entre l'esprit et le corps. 1 Hotel Hanalei Bay est un sanctuaire durable qui s'engage à inspirer, soutenir et éduquer grâce à des expériences régénératrices. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur 1 Hotel Hanalei Bay.

À PROPOS DE 1 HOTELS

En tant que marque hôtelière de luxe axée sur la mission et inspirée par la nature, 1 Hotels cultive le meilleur de la conception et de l'architecture durables, ainsi qu'un confort extraordinaire et un niveau de service inégalé. Avec des établissements qui sont parmi les premiers à avoir reçu la prestigieuse distinction MICHELIN Key, 1 Hotels s'inspire d'une idée simple : ceux qui parcourent le monde devraient aussi s'en soucier. Nous vivons, après tout, sur 1 planète. 1 Hotels a été lancé en 2015 avec l'ouverture de propriétés exclusives à South Beach (Miami) et à Central Park (Manhattan), suivies de Brooklyn, sur l'East River en février 2017 ; West Hollywood sur le Sunset Boulevard en juin 2019 ; Toronto en 2021 ; San Francisco et Nashville en 2022 ; en 2023, la propriété phare de Hanalei Bay (Kauai) et Mayfair (Londres), la première propriété européenne de la marque ; Seattle, Melbourne (Australie) et Copenhague en 2025 ; et Tokyo en 2026. La marque poursuit son expansion avec des propriétés en développement à Cabo San Lucas (Mexique), Paris, Elounda Hills (Crète), Austin (Texas), Riyad (Arabie saoudite), San Miguel de Allende (Mexique) et Hudson Valley (NY). Pour de plus amples renseignements, visitez 1hotels.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2952925/Natures_Wellness_Sanctuary_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2952926/1_Hotel_Hanalei_Bay_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2952927/Natures_Wellness_Sanctuary_at_1_Hotel_Hanalei_Bay.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2952928/Natures_Wellness_Sanctuary_at_1_Hotel_Hanalei_Bay.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2952929/Natures_Wellness_Sanctuary_at_1_Hotel_Hanalei_Bay.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2952930/Napali_Penthouse_Natures_Wellness_Sanctuary_at_1_Hotel_Hanalei_Bay.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2952931/Bamford_Wellness_Spa_Relaxation_Room_Natures_Wellness_Sanctuary_at_1_Hotel_Hanalei_Bay.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2952932/Natures_Wellness_Sanctuary_at_1_Hotel_Hanalei_Bay.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2952933/Natures_Wellness_Sanctuary_at_1_Hotel_Hanalei_Bay.jpg

SOURCE 1 Hotel Hanalei Bay

CONTACT : Elizabeth Rosenthal Traub, [email protected]

× Modal title